Midterms: Jon Ossoff reelegido en Georgia, según AP

Jon Ossoff fue reelegido al Senado en Georgia, según la Associated Press. El demócrata tiene un segundo mandato contra el republicano Mike Collins. The agency announced its assignment on 4 November at 0055 UTC on 3 November at 7.55 p.m. in Georgia. Esta victoria mantiene un asiento en el campo democrático, sin determinar por sí misma la mayoría en el Senado. Continúan las cuentas y verificaciones.

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El demócrata Jon Ossoff es reelegido al Senado de Estados Unidos en Georgia, según la Associated Press. The agency announced its assignment on 4 November 2026 at 0055 UTC, on 3 November at 755 in Georgia and on 4 November at 0255 in Beirut.

El senador saliente ganó un segundo mandato contra el republicano Mike Collins, miembro de la Cámara de Representantes. AP confirma su victoria en su seguimiento de la noche electoral nacional. Este anuncio periodístico sigue separado de la certificación oficial de resultados.

Un asiento retenido por los demócratas

La reelección de Ossoff permite a los demócratas retener este asiento, que los republicanos esperaban tomar de ellos. Así que no es una ganancia democrática de la composición del Senado antes de la elección.

Este resultado cuenta en la batalla por la mayoría, pero no es suficiente para determinar el resultado. Otras razas del Senado continúan y los votantes todavía votan en varios estados americanos.

El conteo continúa

Los primeros conteos georgianos publicados anteriormente por la tarde fueron incompletos. La asignación por AP es una nueva información, distinta del mero avance de un candidato en las votaciones ya registradas.

Aquí no se anuncia ningún margen final o voto total. Se están llevando a cabo la contabilidad, la verificación y el procedimiento oficial de validación.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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