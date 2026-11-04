Midterms : Jamie Ager toma asiento republicano en la Cámara

Jamie Ager gana el undécimo distrito de Carolina del Norte, según AP. El demócrata golpea a Jennifer Balkcom y convierte un asiento republicano en la Cámara. La asignación viene el miércoles a las 1:53 a.m. UTC. No determina la mayoría nacional, mientras que se espera la certificación oficial de resultados.

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El demócrata Jamie Ager gana el 11o distrito de Carolina del Norte, según la Associated Press. Golpea a la republicana Jennifer Balkcom y convierte un asiento republicano en la Cámara de Representantes.

AP atribuyó victoriaon 3 November 2026 at 2053 Eastern Time, at 0153 UTC on 4 November and 0353 Beirut.

Un asiento ganado en el oeste del estado

Esta equitación fue representada por el republicano Chuck Edwards. Había suspendido su campaña de reelección en agosto, antes de que Balkcom, elegido para la asamblea estatal, se convirtió en el candidato republicano.

Ager dirige un negocio de carne de ganado criado en pastos. Según AP, ganó en un distrito al oeste de Carolina del Norte con una fuerte historia electoral republicana.

La batalla de la casa continúa

Esta atribución constituye una ganancia democrática en esta carrera precisa. Por sí solo no es posible determinar la mayoría nacional. Es un asiento en la Cámara, distinto de las elecciones del Senado ganadas por Roy Cooper en el mismo estado.

La convocatoria de AP no sustituye la certificación oficial de resultados. Aquí no se presentan totales finales ni márgenes finales.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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