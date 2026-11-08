Midterms: ¿Por qué los votantes sancionaron a Trump

La sanción de Donald Trump por períodos intermedios no se limita al retiro partidista. Las investigaciones nacionales documentan decepciones económicas, responsabilidad atribuida al Presidente y solicitud de contrapoder. También muestran por qué el éxito democrático no representa aún un compromiso duradero con su agenda política.

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Según las proyecciones electorales publicadas el 7 de noviembre, los demócratas han ganado el control de ambas cámaras del Congreso. Los períodos intermedios del 3 de noviembre de 2026 convirtieron el descontento con Donald Trump en una sanción para su campamento. La explicación central reside en el pasado historial económico, la responsabilidad atribuida al Presidente y el deseo de contrarrestarlo. Las encuestas realizadas antes de la votación documentan estas tres jurisdicciones. También describen un límite decisivo para los demócratas: rechazar a los republicanos no significa adherirse a su oponente durante mucho tiempo.

Midterms: La promesa económica contra Trump

El costo de la vida es el primer punto de ruptura. En una encuesta nacional publicada el 15 de octubre por un centro de investigación universitario estadounidense, el 85% de los votantes encuestados calificaron la economía como un problema importante. El costo de la vida era del 84%. Varias respuestas fueron posibles. Por lo tanto, estas proporciones no representan acciones exclusivas del electorado.

El resultado político se explica por la reunión entre esta prioridad y un juicio negativo sobre la acción presidencial. En la misma encuesta, el 74% desaprobó la gestión económica de Trump y el 79% de la gestión del costo de vida de Trump. Un candidato puede retener a sus partidarios mientras pierde la confianza necesaria para ganar votantes menos apegados a su partido. Esto es particularmente peligroso cuando el tema de la desconfianza afecta casi a cada hogar.

Los datos económicos dan coherencia a este juicio. La Oficina de Estadísticas Laborales mide una disminución del 0,7% del salario medio real por hora entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Las horas de trabajo más largas amortizan la pérdida semanal. No lo borra completamente. En otras palabras, trabajar una hora ganada en promedio menos poder adquisitivo que un año antes.

Este promedio no describe cada hogar. Sin embargo, permite descartar una explicación conveniente: el malestar no es sólo una cuestión de mala percepción. Un aumento nominal del salario puede coexistir con una pérdida real. Para el elector, la cantidad adicional en la nómina es menos importante si se absorben los gastos necesarios.

Los votantes asignaron responsabilidad al presidente

La dificultad económica por sí sola no es suficiente para explicar una sanción electoral. El poder también debe parecer responsable o incapaz de corregir la situación. Una encuesta nacional de 2.140 adultos del 24 al 28 de septiembre arroja luz sobre esta etapa. Un 65% atribuyó altos precios a las políticas de Trump. Además, el 69% consideró que su costo de gestión de la vida estaba por debajo de sus expectativas.

Esta decepción fue del 52% de los republicanos encuestados. Esta cifra no significa que la mitad de los republicanos votaron democrática. Muestra una grieta en la satisfacción del campamento presidencial. Un partidario decepcionado puede mantener su voto, abstenerse, menos participar en la campaña o elegir otro candidato en una carrera local. Estos comportamientos no tienen los mismos efectos, pero todos pueden debilitar a la mayoría.

Las obligaciones aduaneras tienen una defensa presidencial complicada. En esta encuesta, el 64% sentía que los nuevos levies iban demasiado lejos. La promesa de cobrar a los socios extranjeros es contraria al funcionamiento de las importaciones. La compañía estadounidense paga el derecho a la frontera. Debe entonces asignar su costo entre su margen, proveedores y clientes. El consumidor no necesita saber este sistema tributario para ver un precio más alto.

Sin embargo, la responsabilidad política no se confunde con una contabilidad exhaustiva de la inflación. El presidente no establece cada alquiler o precio del petróleo. Pero él reclama una estrategia económica. Por lo tanto, los electores pueden sancionar sus resultados y sus instrumentos sin asignar materialmente el origen de cada aumento.

Un voto contra Trump, no sólo para los demócratas

Una encuesta del Instituto Marista, realizada los días 19 y 20 de octubre entre 1.289 votantes inscritos, mide directamente esta dimensión. De los considerados probables votar, el 44% dijo que querían votar principalmente contra Trump. Sólo el 21% tenía la intención de votar por él. Por el 35%, el presidente pesaba poco en su elección.

El desequilibrio es político. Trump no apareció en las votaciones del Congreso, pero su acción estructurada parte del voto. Una elección legislativa se convierte entonces en un medio de limitar a un presidente a quien los electores no pueden reemplazar inmediatamente. Los candidatos republicanos enfrentan dos juicios: uno en su propio trabajo y otro en la dirección nacional de su partido.

En la misma encuesta, el 34% citó el costo de vivir como primer problema, en comparación con el 33% para la preservación de la democracia. Estas respuestas no justifican oponerse mecánicamente a la cartera y a las instituciones. Un elector puede querer pagar menos y rechazar la concentración de poder. Ambas motivaciones pueden converger al mismo boletín.

Por lo tanto, la votación no se limita a una demanda técnica de precios más bajos. También expresa una solicitud de revisión. Cuando el partido del Presidente tiene una fuerte influencia en la acción federal, votar por su oponente puede ser utilizado para restaurar una capacidad de investigación, debate y negociación fiscal. Esto no implica una conversión completa al Programa Democrático.

La política exterior ya no se separa de la vida cotidiana

La guerra con Irán añadió una dimensión a esta sanción. En la encuesta de septiembre, el 71% estaba en desacuerdo con el manejo de este caso por Trump. Un 69% consideró que esta guerra no valía la pena. Estas son opiniones preelectorales, no una medida del número de puestos perdidos debido al conflicto.

El mecanismo político sigue siendo claro. Una intervención puede debilitar a un presidente de varias maneras: desacuerdo sobre su propósito, preocupación por los soldados, costos financieros o efectos económicos. Se hace particularmente difícil defender cuando los hogares experimentan simultáneamente un aumento de su gasto. La prioridad internacional del poder entonces entra en competencia con una demanda de protección interna.

Esta lectura debe distinguirse de una declaración excesiva. Los datos disponibles no permiten que la derrota se distribuya entre un porcentaje vinculado a Irán, otro a aranceles y un tercero a instituciones. Estas causas se superponen. Para añadirlos sería contar los mismos votantes varias veces.

El deseo de cambio va más allá de las líneas partidistas

El estudio nacional de NORC, publicado después de las elecciones y realizado durante la semana anterior, refuerza este hallazgo. Abarca a más de 110.000 personas registradas en los cincuenta Estados, incluidos los que no han votado. De los que tienen derecho a participar, el 80% pidió cambios sustanciales o transformación profunda. Un 72% estaba en desacuerdo con el Congreso.

Por lo tanto, el rechazo excede a Trump solo. También tiene como objetivo el funcionamiento del poder. Esta distinción es importante para los demócratas: pueden beneficiarse de una necesidad alternada sin llegar inmediatamente a ser populares. En la encuesta nacional de octubre, sólo el 40% tenía una opinión favorable del Partido Demócrata, en comparación con el 36% del Partido Republicano. La victoria electoral y la adhesión política siguen siendo dos realidades diferentes.

Los demócratas tienen una oportunidad, no una patente ilimitada de confianza. Para transformar el castigo en una mayoría duradera, tendrán que vincular sus poderes concretos con las preocupaciones de los votantes. Las audiencias pueden establecer responsabilidades. No reducen automáticamente el precio de las razas. Una oposición efectiva debe mostrar lo que bloquea, lo que negocia y lo que propone.

Mayoría para reconstruir los resultados

La respuesta a la pregunta política es sin embargo sólida. Trump y los republicanos enfrentaron un voto de sanción alimentado por una vida costosa, la decepción con su respuesta y el deseo de limitar el poder presidencial. Los resultados detallados y los estudios de participación permitirán distinguir entre los cambios en los campamentos y las nuevas abstenciones y movilizaciones estatales por Estados.

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