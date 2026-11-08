Riyadh: un edificio Aramco dañado

Un edificio administrativo en Aramco en Riad fue dañado el domingo 8 de noviembre después de un intento de ataque. Saudi Ministry of Energy reports debris falls, limited damage and no casualties. Los testigos describen ventanas rotas en el distrito financiero de la capital. La coalición anunció por separado cinco interceptaciones de misiles a varias regiones del reino. No hay cese de la producción de petróleo relacionada con este incidente, y las circunstancias exactas quedan por especificar.

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Un edificio administrativo en Aramco en Riad sufrió daños el domingo 8 de noviembre de 2026, después de un intento de ataque. An official source from the Saudi Ministry of Energy attributed damage to debris and reported no injuries or deaths. Este anuncio viene después de varias interceptaciones de misiles reclamadas por la coalición liderada por Arabia Saudita.

An Aramco building in Riyadh affected by debris

The Ministry describes limited damage to an administrative building of the oil company. Indicó que las autoridades competentes habían intervenido e iniciado las medidas necesarias. Su liberación no proporciona ninguna encriptación del daño.

Los testigos entrevistados por dos agencias internacionales colocan el edificio dañado en el Distrito Financiero del Rey Abdullah, el distrito financiero de la capital. Describen ventanas rotas en varios pisos de la Torre Aramco y daños visibles por parte de su fachada.

Estas observaciones establecen la existencia de daño, pero no determinan en sí mismos la trayectoria de un proyectil. La versión oficial evoca los escombros después de un intento de ataque. No debe confundirse con las primeras cuentas de testigos que hablan de un edificio dirigido directamente.

El sitio en cuestión es un edificio administrativo. La información disponible no indica una refinería afectada ni una interrupción de la producción de petróleo relacionada con este incidente. Tampoco especifican si se han suspendido las actividades de los ocupantes de la torre.

Varias interceptaciones anunciadas el domingo

El general Turki al-Maliki, vocero de la coalición que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente, anunció varias operaciones de defensa aérea durante la mañana. Afirma que dos misiles balísticos Houthis-launched fueron interceptados y destruidos en dirección a Riad.

Un anuncio separado se refiere a un misil balístico dirigido hacia la provincia oriental. The spokesman also reported two cruise missiles intercepted in the Riyadh and South regions. Estas comunicaciones ascienden a cinco misiles, distribuidos en varias zonas. No describen una sola interceptación.

Las detonaciones fueron escuchadas en la capital después de una alerta de defensa civil. Luego anunció el fin del peligro. Las declaraciones públicas no permiten vincular los escombros que cayeron en el edificio Aramco a uno de los misiles mencionados específicamente por la coalición.

Episodio Separado de la Intercepción del Sábado

El salve anunciado el domingo no se confunde con el del 7 de noviembre. El sábado, la coalición informó de un misil de crucero dirigido a la zona de Riad. El día anterior, había anunciado la destrucción de un drone en la misma zona.

Estos ataques forman parte de las hostilidades renovadas entre Arabia Saudita y los Houthis. Desde 2015, Riyadh ha liderado una coalición que apoya a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente contra el movimiento, que incautó a Sana’a en 2014.

Para el incidente del domingo, las autoridades no publicaron una evaluación detallada del daño a la torre o un calendario de recuperación. El registro oficial en esta etapa sigue siendo el de daños a la propiedad sin una víctima.

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