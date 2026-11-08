Trípoli impulsa la cooperación para la inversión

La Cámara de Trípoli y la Autoridad de Zona Económica Especial han firmado un protocolo para coordinar sus acciones con los inversores. Toufic Dabboussi y Hassan Dannaoui destacan licencias, estudios, software y procedimientos relacionados con el origen de las mercancías. Sin embargo, la firma no se acompaña de ninguna cantidad o calendario de nuevos proyectos. No se puede inferir ninguna nueva ventaja fiscal, asignación de tierras o establecimiento industrial de esta cooperación institucional presentada el 6 de noviembre en el Líbano septentrional.

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The Tripoli Economic Area and the Tripoli and Northern Lebanon Chamber of Commerce, Industry and Agriculture have signed a cooperation protocol. El acuerdo pretende coordinar sus intervenciones para atraer inversiones y apoyar proyectos productivos. Fue presentado el 6 de noviembre por Toufic Dabbousi, Presidente de la Sala, y Hassan Dannaoui, Presidente y Director General de la zona.

La zona económica de Trípoli se acerca

El protocolo incluye la concesión de licencias y asuntos jurídicos. También prevé el intercambio de estudios e investigaciones, con temas relacionados con software e inteligencia artificial. El objetivo es apoyar las misiones de la zona económica y fortalecer las relaciones con los actores privados.

El origen de las mercancías es una de las áreas mencionadas. Los socios se refieren a los mecanismos y procedimientos para determinarlo y luego elaboran los certificados correspondientes. El anuncio no especifica ninguna nueva normativa aplicable a los productos o cambios en las facultades legales de cada órgano.

Esta cooperación administrativa se refiere a una etapa importante en la preparación de proyectos. Una empresa debe poder identificar las autorizaciones y documentos necesarios para su actividad. El protocolo tiene por objeto mejorar la coordinación sin anunciar un plazo garantizado para la tramitación de solicitudes.

Un marco común entre instituciones y empresas

Toufic Dabboussi presentó al Norte como un todo económico cuyas posibilidades van más allá de los límites de Trípoli. Pide una mejor integración de las competencias locales y las capacidades institucionales. También reconoció las dificultades encontradas por la administración pública.

Hassan Dannaoui describió a la Sala como socio en la zona económica. Su intervención sitúa el acuerdo en una continuidad de cooperación, con la voluntad de darle un nuevo alcance. También desea involucrar a otras instituciones y profesiones involucradas en el desarrollo.

Del protocolo a los servicios ofrecidos a las empresas

Los minutos establecen las líneas de trabajo sin publicar el texto completo del protocolo. No detallan presupuesto ni calendario para nuevos proyectos. La firma se refiere a la cooperación institucional; no anuncia nuevos acontecimientos o cambios en el régimen fiscal de la zona.

El seguimiento se centrará ahora en los servicios realmente ofrecidos a las empresas: estudios compartidos, aplicaciones acompañadas y proyectos capaces de obtener sus autorizaciones. Todavía no se dispone de cifras para esta nueva cooperación.

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