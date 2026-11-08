¿Una señal contra la escalada con Irán?

El anuncio de la elección de Gadi Eisenkot viene como la amenaza de Irán a la transición israelí. Identifica una alternativa a Benyamin Netanyahu y puede hacer una nueva escalada políticamente más cara. Sin embargo, la cronología comprobada muestra un anuncio después de Shabat y un aplazamiento del mandato celebrado el domingo. Análisis de los efectos reales de esta decisión, del desacuerdo sobre la emergencia militar y de los poderes del gobierno saliente hasta la instalación de su sucesor al jefe del ejecutivo israelí.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El anuncio de la elección de Gadi Eisenkot para formar el próximo gobierno israelí se puede leer como una señal política contra una nueva escalada con Irán. Hace visible la posibilidad de alternar cuando Benyamin Netanyahu invoca de nuevo la amenaza iraní de defender un gobierno unido. Pero no retira ningún poder militar del Primer Ministro saliente. Y la cronología prohíbe presentar el evento como una cita precipitada durante el Shabat: Isaac Herzog anunció su intención el sábado por la noche, después de su fin, manteniendo la rendición formal del mandato el domingo 8 de noviembre a las 17:00.

Por lo tanto, la hipótesis merece ser examinada en su forma sólida: al establecer públicamente al próximo interlocutor responsable de formar una mayoría, ¿el presidente reduce el espacio político en el que una emergencia de seguridad podría posponer la alternancia? La respuesta es sí por el posible efecto político, no por un impedimento legal a la guerra. En cuanto a la intención personal del Presidente, ninguna de las noticias revisadas estableció esto.

Lo que se anunció el sábado, lo que queda programado el domingo

El punto de partida es el comunicado presidencial del 5 de noviembre. Después de consultar las formaciones representadas en el próximo Knesset, Herzog había anunciado nuevos intercambios durante el fin de semana e indicó que quería confiar el mandato el domingo siguiente. Dos días después, hizo público el nombre elegido. La ceremonia y el acto formal permanecieron el calendario dominical.

El documento del 7 de noviembre distingue específicamente las dos etapas: informar a Eisenkot de la intención presidencial, luego recibirlo al día siguiente para confiarle con la formación del gobierno. Esta distinción explica la brecha entre títulos que ya se refieren a una designación y un procedimiento que aún no se ha completado en el momento de la publicación. Sólo no revela una aceleración excepcional.

El comunicado de prensa también establece una razón política inmediata para elegir: 67 diputados recomendaron a Eisenkot, en comparación con 46 para Netanyahu, mientras que un grupo de siete representantes elegidos no recomendó a nadie. Mencionó discusiones profundas con políticos y reuniones con los dos rivales. No denuncia una amenaza militar inminente que impuso una decisión antes del domingo.

Por lo tanto, el argumento de Shabat no es convincente. Un anuncio posterior al cierre no constituye una derogación religiosa que deduzca una situación de emergencia. Para defender la idea de un calendario excepcional, debe establecerse que se ha movido una etapa programada para el domingo y luego mostrar por qué. Por el contrario, los documentos públicos consultados establecen la continuación del cumplimiento del mandato.

Por qué la hipótesis iraní no es libre

La ausencia de cambios demostrados en el calendario no hace que el contexto iraní sea secundario. Se puede contrarrestar una transición política y una crisis militar: la apertura de una nueva confrontación cambia las prioridades parlamentarias, aumenta la presión por la unidad y puede hacer que una coalición alternativa sea más difícil de negociar.

Este mecanismo no supone que se haya fabricado ninguna alerta de seguridad. Una amenaza real puede producir los mismos efectos políticos como una amenaza instrumental. Es precisamente por eso que es necesario distinguir entre la evaluación del peligro, que es responsabilidad de las instituciones de inteligencia y defensa, y el uso que los políticos hacen de este peligro en sus negociaciones.

Netanyahu defendió un gobierno unido asociando este proyecto con la eliminación sostenible de la amenaza nuclear iraní. Eisenkot, por su parte, estableció un umbral diferente para el período de transición. El 31 de octubre, afirmó que antes de la instalación de un nuevo gobierno, su apoyo a las operaciones militares se limitaría a amenazas directas e inmediatas que no podían esperarse.

Este desacuerdo es concreto. Se refiere a la justificación de una decisión ahora, no sólo sobre la oposición en principio al Irán. Una operación necesaria para contrarrestar un ataque inminente y una campaña para cambiar permanentemente el equilibrio regional no requieren el mismo grado de urgencia. Al exigir que la amenaza no pueda esperar, Eisenkot desafía la transformación de cualquier rivalidad estratégica en una necesidad de actuar durante la transición.

Una nueva autoridad política, no un segundo ejecutivo

Hacer pública la elección de Eisenkot tiene un efecto identificable: las discusiones ya no conciernen solamente el mantenimiento de Netanyahu, sino la constitución de otro gobierno. Los partidos saben quién tiene la intención de dar la primera oportunidad de formar una mayoría. Los socios extranjeros también pueden distinguir entre el gobierno y el líder que puede tener éxito.

Esto puede aumentar el costo político de una iniciativa militar en disputa. El Primer Ministro saliente ya no puede presentar la ausencia de una alternativa como un hecho indiscutible. Un candidato reconocido por el procedimiento presidencial puede establecer otro calendario, desafiar la urgencia invocada y solicitar que un gobierno recién invertido tome decisiones duraderas.

Sin embargo, sería excesivo inferir que Herzog cerró así una ventana operacional. El artículo 30 de la Ley Fundamental de Gobierno organiza la continuidad del poder ejecutivo hasta que se instale su sucesor. Recibir la misión de formar una coalición no da a Eisenkot el mando del ejército, el liderazgo del gabinete de seguridad o un veto sobre las decisiones del gobierno saliente.

El artículo 40 rige el compromiso de una guerra o una operación militar que casi sin duda podría conducir a ella. La decisión es responsabilidad del gobierno, con posible delegación al comité ministerial apropiado. El mismo artículo se reserva las demás medidas necesarias para la defensa del Estado y para la seguridad pública. Por lo tanto, el presidente no reemplaza al gobierno en la cadena militar de toma de decisiones.

El principal riesgo sigue siendo la duración de la transición

El efecto político del anuncio dependerá principalmente de la capacidad de Eisenkot de transformar una preferencia presidencial en un gobierno. Las recomendaciones recogidas durante las consultas no constituyen un acuerdo de coalición. Una parte puede preferir obtener el mandato al negarse a participar en su gabinete, apoyar su programa o votar por las concesiones necesarias para su formación.

El plazo para esta negociación es de 28 días, con una posible prórroga presidencial de hasta 14 días. En otras palabras, la designación abre un período durante el cual continúa la competencia política mientras el ejecutivo saliente permanece al mando. Un comunicado no elimina esta coexistencia.

A fin de limitar eficazmente el riesgo de una crisis externa que absorba la transición, debemos considerar las siguientes acciones: la existencia de un acuerdo entre socios, la división de responsabilidades, las directrices comunes sobre seguridad y, en última instancia, la instalación del gobierno. El paso decisivo no es el silencio presidencial al anuncio público, sino el de un candidato nombrado a un ejecutivo invertido.

La prueba también será militar y diplomática. Una alerta documentada, preparativos verificables, un cambio en el sistema de defensa o una decisión formal pondrían más en la evaluación del riesgo iraní que la interpretación de una hora de publicación. Por otra parte, un llamamiento político a la Unión no prueba que se haya decidido una operación.

Reducción de la incertidumbre sin promesa de paz

La hipótesis editorial más defensible es, por tanto, la de una señal de estabilización política: identificar rápidamente al candidato para negociar una mayoría impide que la incertidumbre sobre la sucesión siga siendo total. En un contexto de tensión con Irán, este efecto cuenta. Hace menos automática la ecuación que cualquier nueva crisis debe resolverse manteniendo el equipo saliente.

Pero dar este anuncio el poder de prevenir una guerra iría más allá de sus efectos institucionales. Tampoco hay manera de convertir un posible resultado político en un motivo secreto demostrado. El registro público muestra un procedimiento que avanza, un desacuerdo sobre la emergencia militar y un gobierno saliente que sigue siendo competente.

La distinción es esencial para entender la región: Eisenkot puede desafiar una escalada decidida durante la transición sin convertirse en un líder conciliador hacia Teherán. Lo que cambia inmediatamente es la existencia de una alternativa política oficialmente identificada. Lo que podría cambiar después, si se trata de poder, es cómo decidir, justificar y coordinar el uso de la fuerza. Esta no es todavía la desaparición de esta opción.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews