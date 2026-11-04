Midterms : Roy Cooper gana un asiento en el Senado, según AP

Roy Cooper ganó la elección del Senado en Carolina del Norte, según la Associated Press. El ex gobernador demócrata venció al republicano Michael Whatley. El premio fue anunciado a las 13:23 a.m. UTC el miércoles, o 8.23 p.m. el martes en el estado. Cooper tomó asiento del republicano Thom Tillis, que no se representaba. Esta ganancia democrática por sí sola no permite determinar la mayoría en el Senado federal. Queda por llegar la certificación oficial.

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El Demócrata Roy Cooper gana las elecciones del Senado en Carolina del Norte, según la Associated Press. La agencia le concedió la victoria el 3 de noviembre de 2026 a las 8.23 horas hora oriental, el 4 de noviembre a las 1:23 horas UTC y las 3:23 horas en Beirut.

El ex gobernador venció al republicano Michael Whatley. El asiento fue ocupado por el republicano Thom Tillis, quien no solicitó un nuevo mandato. Esta asignación es por tanto un beneficio para los demócratas en la batalla del Senado federal.

Un cambio de campamento

Cooper era Gobernador y Fiscal General de Carolina del Norte. Su oponente, apoyado por Donald Trump, dirigió al Partido Republicano en este estado y luego a nivel nacional.

Esta victoria difiere del mantenimiento de puestos ya democráticos, como Jon Ossoff en Georgia. altera el equilibrio de fuerzas en esta carrera precisa, pero no permite anunciar la mayoría en la cámara superior sola.

Un premio AP, no una certificación

La cuenta continúa. El anuncio de la agencia se basa en su análisis electoral y no reemplaza el procedimiento de validación formal. Aquí no se presenta ningún margen final o voto total.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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