Egipto: Llamamiento de Mada Masr programado para el 25 de noviembre

Lina Attallah desafía la orden de cierre de Mada Masr. Su apelación debe ser considerada el 25 de noviembre de 2026. Otra audiencia, programada para el 11 de noviembre, se refiere a un juicio por defecto separado. La defensa denuncia las condiciones del juicio, mientras que las autoridades judiciales afirman haber respetado sus derechos.

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El llamamiento de Lina Attallah contra la multa de tres millones de libras egipcias y el orden de cierre de Mada Masr debe ser examinado el 25 de noviembre de 2026. La Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, que participa en su defensa, confirmó este plazo el 2 de noviembre. The editor-in-chief of the independent media, released after the judgement of 27 October, is also expected before the court on 11 November in a separate procedure.

Un recurso contra la multa y el cierre

La sentencia del 27 de octubre emana del Tribunal Correccional del Nuevo Caire. Sanciona la gestión de un sitio sin licencia y también ordena la confiscación de su equipo. En su actualización del 28 de octubre, Human Rights Watch afirma que Lina Attallah fue detenido después de la audiencia y liberado unas horas después de la multa.

El recurso fue anunciado el 2 de noviembre por el abogado de prensa egipcio Hassan al-Azhari. Confirma que la defensa impugnaba la sentencia, más allá de la única intención de apelar inmediatamente después de su pronunciación.

La defensa y el poder judicial se oponen a la audiencia

According to the report published by the Association for Freedom of Thought and Expression on 2 November, lawyers requested, among other things, to consult the file, obtain documents relating to the licence and have witnesses heard. The association claims that the court rejected their applications and appointed another lawyer despite the opposition of Lina Attala and her counsel. Estas quejas son las de la defensa, no las conclusiones de una decisión que anula el juicio.

El Consejo Supremo de la Judicatura impugna esta presentación. En una declaración de posición emitida el 2 de noviembre, el Consejo declaró que había respetado las garantías de defensa y permitido a los abogados consultar las exposiciones. El Consejo también declaró el 31 de octubre que la periodista había renunciado por escrito a su apelación. Sus abogados negaron esta declaración al día siguiente. El registro de la apelación y el anuncio de una audiencia son la última etapa conocida de esta controversia procesal.

Aplicaciones de licencia en el centro del archivo

En su declaración de 27 de octubre, Amnistía Internacional recuerda que Mada Masr había solicitado una licencia en 2018 y luego en 2020 al Consejo Supremo para el Reglamento de Medios de Comunicación. According to the organisation, the media had received no response and learned in 2022 that an application had been rejected. Retó esta negativa ante los tribunales, sin ganar el caso.

Amnistía también informa sobre un nuevo proceso de regularización que no ha sido respondido y pide que se cancele la orden de cierre. La organización cree que las normas de licencias se utilizan para restringir el periodismo independiente. Esta evaluación le pertenece. Las solicitudes presentadas por Mada Masr no califican en sí mismas para una licencia.

11 de noviembre se refiere a otra decisión

Un segundo plazo debe distinguirse del llamamiento anunciado el 25 de noviembre. En un comunicado colectivo emitido el 28 de octubre por la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, los signatarios explican que Lina Attallah aprendió, durante las formalidades de su liberación, de la existencia de un fallo predeterminado dictado en 2024. Esta decisión prevé un año de prisión para la difusión de información falsa y la explotación de un sitio sin licencia.

El mismo comunicado dice que sus abogados presentaron una objeción y que una audiencia estaba programada para el 11 de noviembre. Por lo tanto, las dos reuniones de los tribunales se ocupan de diferentes decisiones: la antigua condena por incumplimiento, por un lado, y la sentencia que dicta la multa y el cierre de la sentencia, por otro. Al 3 de noviembre de 2026, el anuncio de estas audiencias no prejuzga su resultado ni la anulación de las sanciones impugnadas.

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