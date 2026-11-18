El 17 de noviembre de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF anunciaron un compromiso conjunto contra la obesidad con España y otros 20 países. La convocatoria combina prevención, intervención temprana y acceso a la atención, con un plazo de 2030. No constituye un examen de los resultados ya alcanzados.
Obesidad: un objetivo a leer con su denominador
El documento de cuatro páginas anunció una reducción del 5% en la prevalencia nacional. Pero lo explican cinco personas de menos de cien, o 500.000 para una población de diez millones de adultos. Este ejemplo corresponde matemáticamente a cinco puntos porcentuales, no a una disminución relativa del 5% en el número de personas afectadas.
El texto no establece un año de referencia universal. Cada país debe fijar su objetivo según su situación inicial. Cuando la prevalencia es más alta, detener su progresión es un primer paso. El ejemplo adulto no limita el llamamiento general a esta población.
21o país, no todos los miembros del programa
Junto con España son Bahrein, Barbados, Botswana, Brasil, Brunei, Egipto, Eswatini, Irlanda, Jordania, Malasia y Mauricio. Además, México, Panamá, Filipinas, Portugal, Seychelles, Eslovenia, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.
Estos 20 socios pertenecen al grupo pionero del Plan de Aceleración de la OMS, con un total de 34 países. Francia y el Líbano no están incluidos en este compromiso. El comunicado recuerda que más de mil millones de personas viven con obesidad en todo el mundo.
Presentación pública el 18 de noviembre
La OMS anuncia un evento en línea el miércoles 18 de noviembre, de las 16.30 a las 17.45 horas, en París, a las 17.30 horas a las 18.45 horas, en Beirut. Este nombramiento debe presentarse en el momento de la publicación. Extendió la Cumbre Mundial celebrada en Madrid del 26 al 28 de octubre.
El programa tiene previsto presentar el llamamiento y su aplicación a los gobiernos, profesionales, asociaciones y particulares interesados. Así pues, distingue la publicación del compromiso, de fecha 17 de noviembre, de su presentación pública al día siguiente.
Referencias
- OMS, comunicado de prensa de 17 de noviembre de 2026.
- Llamamiento conjunto, documento completo; objetivo en la página 4.
- OMS, programa de presentación del 18 de noviembre.
- Ilustración:United States Mission Genevaarchivos de febrero 2012,CC BY 2.0. Composición y titulación Libnanews, sin modificación de la escena fotografiada.
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