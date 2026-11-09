Crédit Agricole propone una fusión con el Banco BPM

Crédit Agricole propone traer a su subsidiaria italiana al Banco BPM, del cual se convertiría en accionista en alrededor del 45%. El proyecto formaría el tercer banco del país, con 6,5 millones de clientes y más de 2.300 agencias. Proporciona un dividendo excepcional y sinergias, pero sigue sujeto a negociaciones, votos y autorizaciones. Detrás del anuncio, varias cifras requieren una lectura precisa: la prima del 20% no es una oferta de efectivo en el precio de la bolsa.

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Crédit Agricole propuso, el lunes 9 de noviembre, fusionar su filial italiana con el Banco BPM. El grupo francés quiere aumentar su participación a alrededor del 45% del nuevo set. Presenta un proyecto que formaría el tercer banco de Italia, con 6,5 millones de clientes. La transacción sigue sujeta al examen del Banco BPM, el voto de sus accionistas y las autoridades competentes.

El anuncio pretende abrir negociaciones sobre la reconciliación de dos redes ya establecidas en el país. El Banco BPM permanecerá en el centro del grupo fusionado y mantendrá su calificación en Milán. Crédit Agricole también planea aportar sus actividades de seguro italiano. El calendario previsto conduce a la segunda mitad de 2027, si se cumplen las condiciones.

Crédit Agricole y Banco BPM : una reconciliación mediante contribuciones

La propuesta se refiere al Banco BPM y Crédit Agricole Italia, no una fusión de todo el grupo francés con el banco italiano. Crédit Agricole S.A. traería actividades al nuevo conjunto y recibiría a cambio una mayor parte en su capital. El comunicado de prensa del 9 de noviembre indica una participación actual del 29,6%, que ascendería a alrededor del 45%.

Banco BPM todavía publicó 29.30% en su página de accionamiento actualizado el 15 de octubre. Por lo tanto, la cifra anunciada el lunes es más reciente. La cuota del 45% es un objetivo después de que se hayan hecho las contribuciones. No describe la participación celebrada hoy.

La asamblea deja un lugar importante para los otros accionistas del Banco BPM. Con menos de la mitad de la capital, Crédit Agricole no tendría la mayoría absoluta de las acciones. Los arreglos de gobernanza anunciados prevén una mayoría de directores independientes. El actual Director Gerente del Banco BPM, Giuseppe Castagna, dirigiría al grupo resultante del acercamiento.

Una red italiana de más de 2.300 agencias

El perímetro anunciado reuniría a más de 2.300 agencias. El grupo francés promete mantener la identidad italiana y la autonomía operacional del nuevo conjunto. Esta organización asociaría al banco del barrio con el seguro de vida y los seguros de daños prestados por Crédit Agricole.

Para los clientes, la cuestión concreta sería la integración de una red de distribución bancaria y una amplia gama de servicios financieros. Para los establecimientos, el interés económico radica en la posibilidad de ofrecer varios productos a la misma clientela. Un cliente bancario puede comprar seguro o acceder a una oferta de gestión de ahorros en el mismo grupo.

Estas perspectivas de negocio todavía no informan sobre los cambios en cada agencia. El anuncio no detalla un calendario de migración de cuentas ni nuevos precios para las personas. Tampoco enumera los cierres. Como resultado, los clientes no tienen un programa de transformación operacional en esta etapa.

800 millones de euros anunciaron sinergias

Crédit Agricole estima sinergias anuales a 800 millones de euros antes de impuestos. Estima que la transacción podría aumentar el beneficio del Banco BPM por acción alrededor del 24% en 2027. Esta estimación implica el pleno efecto de las sinergias: no es un resultado ya alcanzado.

La sinergia se refiere a una ganancia esperada en la reconciliación, por ejemplo mediante costos compartidos o ingresos adicionales. Debe ser obtenida en las cuentas. Los gastos necesarios para la integración y el ritmo de aplicación influyen en el resultado real.

El banco francés también ofrece un dividendo excepcional de 1.000 millones de euros a los accionistas actuales del Banco BPM. El informe de intercambio previsto incluye una prima del 20%. Esta prima se basa en una comparación de múltiples beneficios esperados para 2027 utilizados para las contribuciones de valor. No corresponde automáticamente a una oferta de efectivo superior del 20% en el último precio de cambio de acciones.

El voto y las autorizaciones de los accionistas siguen siendo decisivos

El proyecto debe tomar varias medidas. La Junta Directiva del Banco BPM debe evaluar primero la propuesta. Queda por definir la estructura jurídica precisa entre las partes. Crédit Agricole entonces prevé la aprobación por la asamblea extraordinaria del banco italiano.

La asamblea prevista incluye una derogación del requisito de presentar una oferta pública, de acuerdo con un procedimiento de « lavado blanco ». El comunicado establece un doble bloqueo: la mayoría necesaria para la fusión y protección de otros accionistas durante la votación sobre la derogación. Por consiguiente, la contribución de las actividades por sí solas no será suficiente para que la participación francesa llegue al nivel previsto.

Crédit Agricole finalmente cita la autorización del Banco Central Europeo y la aplicación del régimen italiano para el control de las inversiones estratégicas, llamado « poder dorado ». Estas medidas pueden afectar las condiciones de aplicación y los plazos. La segunda mitad de 2027 es el plazo propuesto por el grupo francés. La siguiente decisión esperada se refiere a la respuesta del Banco BPM a la apertura de las discusiones.

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