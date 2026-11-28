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Los centros de datos informan de 107.600 millones de dólares a Nvidia en el trimestre terminado el 25 de octubre. Pero la cifra total enmascara dos ritmos: las ventas a los operadores muy grandes de computación remota aumentaron un 71% más de un año, en comparación con el 195% para el grupo que reúne a proveedores especializados en inteligencia artificial, industriales y empresas.

Nvidia publicó este desglose en sus cuentas del 17 de noviembre, mientras que Colette Kress estaba actuando como gerente. El Consejo de Administración restableció a Jensen Huang el 22 de noviembre, una decisión anunció el día siguiente. Kress sigue siendo Director Financiero. Este desglose cubre las ventas para el trimestre, independientemente del cambio en la dirección.

Nvidia: dos familias cliente, dos trayectorias

Operadores muy grandes, clasificados como hiperescala, representaron $60.1 mil millones. El grupo de proveedores de infraestructura de inteligencia artificial, industriales y empresas alcanzó los 47,5 millones. Pesó 16.100 millones al año anterior. Su participación en las ventas de centros de datos aumentó de alrededor del 31% al 44%, según las cifras redondeadas de Nvidia.

Ventas en miles de millones de dólares Trimestre terminado octubre 2025 Cerrado en octubre 2026 Operadores muy grandes 35.1 60.1 Industria y servicios empresariales 16.1 47,5 Total de centros de datos 51.2 107.6

De los $56.4 mil millones adicionales en el segmento de un año, aproximadamente $31.4 mil millones provienen de la segunda categoría. Este aumento no puede atribuirse únicamente a los operadores especializados: Nvidia tiene tres familias cliente en este artículo y no rompe sus compras en esta tabla. Los operadores muy grandes siguen siendo por lejos la primera categoría por cantidad.

Sin embargo, la comparación con el trimestre anterior muestra este cambio anual. Los operadores muy grandes ascienden al 23%, en comparación con el 18% para el segundo. Las ventas del Centro de Datos ascendieron a 40,3 mil millones de dólares de los 89 mil millones, es decir, un 45,3%, en el trimestre anterior. Su parte es 44.1% en el trimestre publicado. Un aumento de peso de un año puede coexistir con un descenso de tres meses.

Tres compradores directos representan el 36% de la facturación

Otro anexo de Nvidia distingue compradores directos de usuarios finales. Un comprador directo puede ser un constructor de servidores, integrador o proveedor de servicios que monta y opera el propio equipo. Diferentes empresas pueden utilizar el equipo adquirido a través del mismo intermediario.

Tres clientes directos representaron el 14%, el 11% y el 11% de la facturación trimestral total respectivamente, principalmente en el segmento contable del cálculo y las redes. La suma da alrededor del 36%. Esta no es la parte de los tres primeros operadores finales y el grupo no los identifica en este Anexo. No es posible deducir la geografía de las instalaciones de la única oficina principal del comprador.

La infraestructura que se financiará no es venta

On 25 October, Nvidia reported $390 billion in multi-year commitments to supply and capacity, up from 279 billion a quarter earlier. La empresa asigna la mayor parte del aumento a las compras de memoria para los próximos años. Estos compromisos difieren de las órdenes del cliente y no constituyen ingresos futuros garantizados.

El grupo también reporta acuerdos condicionales con ciertos proveedores de capacidad de inteligencia artificial. Su aplicación depende en particular de la financiación de las compras y la entrada efectiva en el servicio del equipo. Nvidia asciende a $32 mil millones el máximo previsto por estos acuerdos condicionales con empresas especializadas de alquiler de energía informática. Si no se obtiene financiación o no se pone en servicio el equipo, el grupo indica que ciertos compromisos pueden reducirse o cancelarse.

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