Antes de la reanudación del debate el 2 de diciembre, los recursos de cinco órganos de supervisión y el atraso de las cuentas públicas siguen siendo el centro del presupuesto libanés para 2027.

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El Comité de Finanzas reanudó el examen del proyecto de presupuesto para 2027 el 2 de diciembre. El 11 de noviembre, la Comisión aprobó las consignaciones de cinco órganos de supervisión y pidió a cada uno que aclarara sus necesidades. En esa fecha, su Presidente, Ibrahim Kanaan, había presentado el último año financiero del que el Tribunal de Auditores había concluido su examen en 2022.

La reunión del 11 de noviembre, abierta a las 10.30 horas en Beirut, se centró en la Alta Comisión Disciplinaria, la Comisión Nacional contra la Corrupción, el Tribunal de Auditores, la Inspección Central y la Autoridad de Adquisiciones Públicas. La aprobación de sus consignaciones sigue siendo una etapa de examen parlamentario. No significa que se apruebe por fin el presupuesto del Estado o que se cumplan todas las exigencias adicionales de esos órganos.

Presupuesto 2027: cinco órganos de supervisión interesados

Así pues, la Alta Comisión Disciplinaria vuelve al camino presupuestario tras el aplazamiento de sus consignaciones el día anterior. On 10 November, Ibrahim Kanaan refused to have them approved in the absence of his president. El informe del 11 de noviembre menciona la participación del magistrado Rita Ghantous, acompañado por un representante de las cuentas de la institución.

También estuvieron representadas las demás organizaciones. Georges Attieh participó en la labor de la Inspección Central, Jean Ellieh, de la Dirección de Adquisiciones Públicas. El Tribunal de Auditores estuvo representado en particular por Inaam Boustany. Fawaz Kabbara y Ali Badran participaron en la Comisión Nacional contra la Corrupción. El Director General de Finanzas, Georges Maarawi, y el Director de Presupuesto, Carole Abi Khalil, asistieron a la reunión.

Los minutos no publican las cantidades de los cinco sobres aprobados. Por lo tanto, no permite el cálculo de su progresión o disminución a partir de 2026. También indicó que se habían reservado ciertos puntos, sin proporcionar una lista detallada. La presentación de este período de sesiones como un aumento costoso y ya adquirido de todas las capacidades de control sería prematuro.

Médicos e ingenieros para reclutar

Ibrahim Kanaan tomó el ejemplo de la Inspección Central para explicar las dificultades planteadas durante los intercambios. Se refirió al reclutamiento a tiempo completo de médicos e ingenieros para supervisar las administraciones, con un sueldo de $800. Esta cifra es un ejemplo citado por el Miembro. No describe una escala completa ni el sueldo de todo el personal de los organismos interesados.

Su intervención plantea la cuestión del atractivo de las posiciones especializadas. El presidente de la comisión desafió la posibilidad de retener a estos profesionales a este nivel de remuneración. También vincula la falta de recursos y de personal con los riesgos para el ejercicio del control. Sin embargo, al concluir la reunión no se anunciaron ajustes concretos.

Por consiguiente, la solicitud a los organismos excede la presentación de un presupuesto total. Kanaan les pidió que determinaran las necesidades del personal, los recursos necesarios y las disposiciones jurídicas que debían enmendarse para mejorar su funcionamiento. Las instituciones comunicaron las necesidades y propuestas durante los intercambios. El comité espera una presentación por escrito que pueda considerar antes de remitir sus conclusiones a la sesión plenaria.

Las cuentas públicas siguen retrasadas

El retraso en las cuentas finales fue otro punto de debate. Ibrahim Kanaan declaró que el Tribunal de Auditores sólo había concluido el examen hasta el ejercicio económico 2022. Llamó a la situación un retraso de cuatro años. Esta evaluación no debe transformarse en una afirmación de que no existiría una cuenta posterior a 2022 en ninguna jurisdicción: se refiere a la situación mencionada en este período de sesiones.

El tema ya estaba presente al comienzo del examen presupuestario de 2027. En intercambios anteriores, Kanaan había planteado la falta de transmisión de la cuenta final de 2025. El debate del 11 de noviembre vincula ahora esta demora con los medios de las instituciones que deben examinar el gasto público. Las consignaciones solicitadas para el año siguiente y el cierre de años anteriores siguen siendo dos tareas separadas.

La comisión también siguió cuestionando a los organismos públicos sus facturas de electricidad. Según su presidente, las administraciones cuestionadas afirman haber liquidado sus atrasos. Kanaan anunció nuevas verificaciones. Esto no permite designar una institución deudora específica ni establecer una irregularidad individual.

El calendario del Parlamento establece una reanudación del examen del presupuesto el miércoles 2 de diciembre a las 10.30 horas. Tras el examen de las consignaciones operacionales de otros departamentos el 25 y 26 de noviembre, el informe del 11 de noviembre sigue siendo la referencia de estos cinco organismos: no proporciona la cantidad de sus sobres ni el suplemento que pueden solicitar.

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