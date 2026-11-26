La alerta rumana está en vigor el jueves 26 de noviembre hasta las 20:00 horas hora local. Las ráfagas podrían alcanzar 110 km/h a altitud en los Carpatos del Sur y las Montañas Banat. Una revisión más amplia sigue siendo válida hasta el viernes a las 10.00 horas.
La Administración Meteorológica Nacional de Rumania colocó a los Cárpatos del Sur, las Montañas Banat y el Banat del Sur en vigilancia amarilla el jueves 26 de noviembre. La advertencia es de las 5.00 a las 8.00 horas del tiempo de Rumania, de las 16.00 a las 19.00 horas, en la Francia metropolitana. Se refiere principalmente a las nevadas acompañadas de fuertes vientos de montaña y, en el sur de Banat, las ráfagas a bajas alturas.
Menor visibilidad por encima de 1.400 metros
En las zonas montañosas afectadas, la ANM pronostica vientos de 60 a 70 km/h, con ráfagas de 90 a 110 km/h en las alturas. El viento debe levantar la nieve y reducir la visibilidad. Los meteorólogos suelen esperar de 10 a 15 centímetros de nieve fresca, especialmente por encima de 1.400 metros, y hasta unos 25 centímetros en el oeste de los carpatas del sur. En el sur de Banat, los vientos esperados son de 50 a 70 km/h.
Una revisión separada para el helado hasta el viernes por la mañana
The Meteorological Service issued a separate notice, valid until Friday, 27 November, at 10 a.m. local time, for precipitation affecting much of the country. Proporciona principalmente lluvia, pero también una mezcla de lluvia y nieve en las colinas de Oltenia y Muntenia jueves por la mañana, luego en el norte de Rumania Moldavia y al este de Transilvania por la noche y por la noche. El riesgo de hielo se considera más alto en las partes sudoccidental, central y nororiental del país y en las montañas.
El final de la vigilancia amarilla Jueves a las 8 p.m. por lo tanto no marca el final de la opinión sobre la precipitación y el hielo. Las alturas de nieve siguen siendo previsiones; el informe meteorológico no constituye un aviso de cierre de carretera.
Foto por archivos: paisaje nevado de los carpatas rumanos, imagen publicada en enero de 2026. Adi Albulescu / Unsplash. Boxeo y titulación: Libnanews.
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