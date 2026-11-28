Dos guardias de una clínica de médicos sin fronteras fueron asesinados el 27 de noviembre en una huelga reclamada por el ejército israelí. La ONG anuncia la suspensión de la atención el domingo en este centro de Gaza.

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Dos guardias de una clínica de médicos sin fronteras fueron asesinados el 27 de noviembre en una huelga reclamada por el ejército israelí. La ONG anuncia la suspensión de la atención el domingo en este centro de Gaza.

Médicos sin Fronteras anunciaron el sábado 28 de noviembre la muerte de Moath Yousef Ali Sobeh y Ahmed Sofyan Mohammed Abu Hassira, dos empleados palestinos de su clínica en la ciudad de Gaza. Según la organización, estaban vigilando el lugar, sin armas, cuando un ataque aéreo israelí golpeó el lugar el viernes por la noche.

Ejército israelí reclama huelga

El ejército israelí confirmó que habían dirigido la huelga y que ambos hombres trabajaban en la clínica. Los acusa de pertenecer a grupos armados, incluido Hamas, y afirma que no se ha dañado ninguna infraestructura médica. The affiliation of the two men was not independently confirmed.

Por el contrario, el MSF afirma que la huelga golpeó el recinto de una estructura médica activa, identificable con sus logotipos y cuya ubicación se había comunicado al ejército israelí. Las fotos publicadas por la ONG muestran escombros en el patio y en un espacio de apoyo psicológico para los niños. Documentan el estado de la escena según MSF, sin establecer en sí mismos el curso de la huelga.

Un centro abierto desde abril de 2025

El tratamiento se suspenderá el domingo 29 de noviembre, en esta clínica, anunció MSF, sin especificar una fecha de reanudación. El centro ofrece consultas prenatales y postnatales, atención de heridas, seguimiento nutricional y consultas de salud mental. The NGO reported receiving more than 91,700 people since the beginning of 2026.

Según el recuento de MSF, 17 funcionarios han sido asesinados en Gaza desde octubre de 2023. La organización está pidiendo una investigación independiente de los ataques contra los cuidadores e instalaciones médicas.

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