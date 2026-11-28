Vallourec vendió más tubos en el tercer trimestre, pero su margen disminuyó. Los retrasos al sur de Ormuz todavía pesan sobre sus previsiones.

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Los volúmenes de tubos vendidos por Vallourec rebotaron en el tercer trimestre de 2026, pero su rentabilidad disminuyó. En sus cuentas publicadas el viernes 20 de noviembre, el grupo francés informa que la congestión de puertos al sur del Estrecho de Ormuz ha retrasado las entregas y su facturación. Su ingreso operativo bruto (GAR) asciende a 181 millones de dólares, un 26% anual al año.

Vallourec: más tubos vendidos, menos margen

Vallourec vendió 274.000 toneladas de tubos de julio a septiembre, un 12% más que en el trimestre anterior. La facturación del Grupo aumentó de 886 millones a 956 millones en el mismo período. Sin embargo, el margen RBE cayó del 21,4% al 18,9%. Durante un año, los tonelajes disminuyeron en un 10%, mientras que los ingresos del grupo aumentaron de 1.068 millones de dólares a 956 millones de dólares.

Este cambio se puede ver en la rama Tubes. Su RBE por tonelada era de $592, en comparación con 722 en el trimestre anterior. El grupo cita costos logísticos más altos en Oriente Medio, precios más bajos y composición de ventas, y un problema temporal en un subcontratista americano. La mina brasileña también pesaba sobre las cuentas: Vallourec reporta ventas menores de mineral, en el fondo de precios más bajos y flete más caro a China.

En el Oriente Medio, entregas tardías

El fabricante suministra tubos utilizados en particular en pozos de petróleo y gas. Según su gestión, la actividad de perforación reanudó en parte en la región en el tercer trimestre. Pero al final del período, las expectativas en los muelles perturbaron el calendario de entrega. El grupo considera que la mayor parte de los costos logísticos adicionales deben reembolsarse en los próximos trimestres, sin cuantificar estos reembolsos en sus resultados.

Las ventas de Tubes en Oriente Medio ascendieron a $183 millones en el tercer trimestre, 4% más que en el segundo, pero 14% menos de un año antes. Aproximadamente $1 en cinco de las ventas globales de la industria provienen de esta región durante el trimestre. Esta cifra mide las ventas de Vallourec, no una disminución equivalente en la perforación o tráfico portuario regional.

Los retrasos en el puerto también pesarán en el cuarto trimestre

El grupo está mirando un RBE de $170 a $210 millones en el cuarto trimestre. Esta gama supone que los retrasos en el docking sur de Ormuz no aumentan aún más y que la situación geopolítica no se deteriora significativamente. Para el total de 2026, Vallourec prevé un RBE de 760 a 800 millones de dólares. El grupo no especifica el calendario para la captura de las entregas o las cantidades que espera recuperar de la carga. Los próximos resultados anuales están programados para el grupo el 26 de febrero de 2027.

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