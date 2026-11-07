Irán: Trump reclama nuevas huelgas · Global Voices

During the night of 6-7 November, Iranian media reported two projectiles in the Suza area on the island of Qeshm. El ejército iraní también afirma haber derribado a un MQ-9, sin confirmación estadounidense. Queda por determinar el daño. Qatar, por su parte, niega haber anunciado el fracaso de las discusiones entre Washington y Teherán. Doha continúa su mediación y no presenta ningún acuerdo firmado. Las aclaraciones de las autoridades sobre los acontecimientos nocturnos siguen pendientes.

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Nuevas huelgas estadounidenses en Irán tuvieron lugar el viernes 6 de noviembre de 2026, dijo Donald Trump. Según una agencia estadounidense de noticias, el presidente mencionó defensas aéreas selectivas. En la misma noche, la prensa iraní informó de explosiones en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz. Qatar afirma que su mediación continúa.

Estados Unidos en Irán: Trump habla de acción limitada

El presidente habló en West Palm Beach, Florida, el viernes por la noche. Presentó la operación como menor. Los acontecimientos de esta noche son distintos de las huelgas del 2 de noviembre.

Aún no se ha establecido el curso preciso de la intervención y sus resultados materiales. La información disponible no permite elaborar una evaluación humana. Tampoco demuestran el lanzamiento de una campaña militar a gran escala.

Dos proyectiles reportados en la zona de Souza

On the night of 6-7 November, an Iranian semi-official agency reported that two missiles hit Qeshm. Presentó esta información como preliminar. Precisó que no se disponía de información oficial sobre los daños y la confirmación prevista de las autoridades competentes.

An Iranian state agency had previously called witnesses from the Suza area, also transcribed Suza. Estos habitantes hablaron de dos proyectiles después de escuchar un avión sobre la isla. Estos testimonios por sí solos no identifican el avión, las armas utilizadas o el objetivo exacto.

Qeshm se encuentra en la costa sur de Irán a la entrada del Estrecho de Ormuz. Esta ubicación ubica eventos cerca de una importante vía de navegación entre el Golfo y el Golfo de Omán. La isla ya había sido informada el 2 de noviembre. Los informes de esta noche son una nueva secuencia.

El ejército iraní reclama la destrucción del cuartel general

En una declaración retransmitida el sábado por la televisión estatal, el ejército iraní afirma haber derribado a un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre Qeshm. Se asigna intercepción a sus sistemas de defensa antiaérea, integrados en la red nacional.

Este anuncio sigue siendo una reclamación iraní. En la información consultada no se identificó ninguna confirmación estadounidense de esta pérdida. También debe distinguirse de un anuncio anterior de los Guardias Revolucionarios relativo a un MQ-1. Ambas comunicaciones mencionan diferentes modelos y no deben fusionarse en un solo balance.

Doha niega el fracaso de las negociaciones

Al mismo tiempo, Qatar desafió las publicaciones alegando que su Primer Ministro había anunciado el fracaso de las discusiones entre Estados Unidos e Irán. Su Oficina Internacional de Medios de Comunicación los describió como falsos y engañosos. Afirma que los comentarios de Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani fueron distorsionados.

Según la oficina, el Jefe de Gobierno, por el contrario, indicó que ambas partes seguían trabajando en un acuerdo. Doha asegura un estrecho contacto con Washington y Teherán para apoyar las negociaciones. Esta negación no constituye el anuncio de un compromiso firmado y no detalla ninguna concesión.

Esta posición extiende las indicaciones oficiales del 3 de noviembre. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, confirmó entonces un intercambio continuo de propuestas. El orador dice que una delegación de Qatar ha celebrado alrededor de tres horas de debates en Teherán el día anterior, antes de regresar a Doha.

Al-Ansari se negó a anunciar un avance preciso. También señaló que los ataques militares y los incidentes contra buques eran perjudiciales para las negociaciones. Qatar había reafirmado su oposición a las amenazas contra la navegación, tras el ataque contra el buque cisterna de Qatar Al Mayeda.

En esta etapa, Doha mantiene el canal diplomático, mientras que los detalles de los acontecimientos de Qeshm siguen siendo incompletos. Los detalles futuros esperados incluyen los objetivos afectados, daños potenciales y la reclamación de drones de Irán.

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