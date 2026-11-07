Haykal defiende el ejército y el mantenimiento de la FPNUL

En Yarzeh, Rodolphe Haykal defendió el papel del ejército libanés en la estabilidad interna y en la aplicación de decisiones políticas. El General pidió que continuara la FPNUL. También discutió con Jean Arnault las opciones para el período siguiente, sin anunciar un reemplazo específico el viernes.

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Rodolphe Haykal defiende al ejército libanés y reafirma su misión de proteger la estabilidad interna. Reunión el viernes 6 de noviembre de 2026 en Yarzé con los líderes militares, el Comandante en Jefe aseguró que la institución implementaría las decisiones del poder político. También pidió la continuación de la FPNUL.

La reunión reunió a miembros del mando, la unidad operacional y los dirigentes regimientos y varios oficiales. Abarcó la situación en el Líbano y la región, los problemas de seguridad y las operaciones militares.

Haykal defiende al ejército libanés contra los críticos

The general rejected criticism of the institution by actors in Lebanon and abroad, without naming them. Cree que ignoran su trabajo. El orador encomia los esfuerzos de los soldados en materia de seguridad interna, vigilancia fronteriza y lucha contra el contrabando.

Rodolphe Haykal vinculó la defensa de la soberanía a la extensión de la autoridad estatal en todo el territorio. Describió la presencia israelí en los territorios libaneses ocupados como el principal peligro para el país. Pide a los militares que permanezcan listos para todas las eventualidades, sin depender de cambios regionales o internacionales.

Mantenimiento de la FPNUL y preparación de la

El líder del ejército defendió la continuación de la misión de la ONU. Destaca su función de observar la aplicación de las resoluciones internacionales y documentar las violaciones. Su intervención combina así la seguridad interna, la retirada israelí y la presencia de observadores internacionales.

El mismo viernes, Rodolphe Haykal recibió en Yarzé Jean Arnault, Coordinador Especial de la ONU en Líbano. Las conversaciones se centraron en la situación en el país y la región, así como en los desafíos que enfrenta el Líbano. También examinaron posibles soluciones para el período posterior a la FPNUL.

Según el informe del mando, Jean Arnault elogió la labor de la institución militar en favor de la estabilidad interna. Sin embargo, el documento no detalla ninguna fórmula alternativa a la fuerza de las Naciones Unidas. No anuncia ningún acuerdo o decisión sobre una futura presencia internacional.

Esta discusión viene en un momento en que Nabih Berri, también, defendió el papel de la FPNUL el 6 de noviembre. Frente a la Embajadora de la UE Sandra De Waele, el Presidente del Parlamento lo presentó como marco operacional de la Resolución 1701. The position expressed by Haykal remains a request for retention, while the details of any subsequent arrangements remain to be specified.

Foto de ilustración: el ejército libanés armoured y personal militar en una fotografía de archivo 2025. No representa la reunión del 6 de noviembre. © Ejército libanés, dirección de orientación / biblioteca de fotos Libnanews.

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