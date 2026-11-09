Paraguay: Schreiner confirmado en el banco central

El Senado paraguayo aprobó el lunes 9 de noviembre el nombramiento de Jorge Schreiner como Presidente del Banco Central y Fernando Rivarola como Presidente de la Junta Ejecutiva. Schreiner obtuvo 31 votos de 33 presentes, contra un voto unánime por Rivarola. Había preparado un informe de alerta sobre el Banco Ueno. Ambos líderes llegan a una institución debilitada por la crisis bancaria y política. Los parlamentarios piden controles más eficaces, más independencia y respuestas a los depositantes privados de sus fondos.

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El banco central de Paraguay será dirigido por Jorge Schreiner. El Senado aprobó su nombramiento el lunes 9 de noviembre de 2026, así como la entrada de Fernando Rivarola a la Junta Ejecutiva. Este último había alertado sobre las operaciones del Banco Ueno, cuya crisis afectaba a las instituciones paraguayas.

Nuevo Presidente del Banco Central Paraguay

La casa superior dio su consentimiento constitucional en una reunión extraordinaria dedicada a las dos candidaturas propuestas por el Presidente Pedro Alliana. Según su comunicado, la decisión debe ser remitida al poder ejecutivo.

Schreiner obtuvo 31 votos a favor, uno en contra y una abstención de los 33 senadores presentes. Rivarola recibió los 33 votos. Por consiguiente, la aprobación de ambos nombramientos no significa que ambos votos sean unánimes.

La renovación tuvo lugar cuando la Junta Ejecutiva tenía sólo tres miembros en el cargo. Su objetivo es restaurar la gestión completa después de las salidas causadas por la crisis bancaria.

Schreiner ya ha prestado servicios en la Junta Ejecutiva de la OMA y ha presidido la Comisión de Valores Nacionales. Enseña economía monetaria en la Universidad Nacional de Asunción y dirige Comtel. El Presidente Alliana presentó su experiencia como forma de restablecer la confianza en la institución.

Rivarola, de la alerta bancaria a la Junta Ejecutiva

El ex jefe de supervisión de la Superintendencia de Bancos, Fernando Rivarola había escrito un informe sobre las operaciones de Ueno en julio. El documento, publicado en otoño, se convirtió en un elemento central del debate sobre fallos de supervisión bancaria.

Su llegada a la Junta Ejecutiva coloca así en la dirección de la institución a una persona responsable asociada con las primeras alertas. Frente a los senadores, se comprometió a buscar rápidamente una solución para los depositantes afectados y una salida ordenada de la crisis de Ueno, dice el registro oficial.

La citación por sí sola no aborda la cuestión de los fondos que aún no están disponibles. The vote concerns PCO officials, not a new schedule for returning deposits.

Supervisión e independencia en el corazón de la audiencia

Schreiner sintió ante los parlamentarios que las autoridades habían reaccionado demasiado tarde. Criticó la incapacidad del banco central para resistir el poder político y reconoció que restaurar su credibilidad tomaría tiempo.

Este cambio de dirección sigue el despido de Santiago Peña, pronunciado el 6 de noviembre por el Senado en un procedimiento de juicio político. Pedro Alliana lo logró. La renovación de las autoridades monetarias es una parte separada de los procedimientos judiciales iniciados en torno a Ueno.

Los senadores pidieron una revisión de los métodos de control, una mejor manipulación de las alertas técnicas y una respuesta más rápida a las irregularidades. La protección de los solicitantes y la estabilidad financiera dominó los intercambios con ambos solicitantes.

Foto de ilustración: sede del Banco Central de Paraguay en Asunción, archivo de 2010. Foto Felipe Méndez (FF MM), vía Wikimedia Commons, bajo CC BY-SA 3.0. foto entero conservada y redimensionada proporcionalmente; Libnanews aderezo bajo la misma licencia. Imagen original y créditos.

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