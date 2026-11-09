Ucrania: Kushner pide el diálogo Rusia-Europa

Jared Kushner pide un diálogo directo entre Rusia y los europeos sobre los arreglos de seguridad, antes de las negociaciones celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi. Ursula von der Leyen afirma que una cesación del fuego en Ucrania debe preceder a cualquier discusión seria de la arquitectura de seguridad del continente. Los emisarios estadounidenses incluyen consultas con Kiev, instituciones europeas, la OTAN y varias capitales. La delegación de Ucrania confirma reuniones separadas de coordinación con sus asociados europeos. No se anuncia ningún acuerdo conjunto.

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Jared Kushner pide un diálogo directo entre Rusia y los europeos sobre su seguridad. El emisario estadounidense aclaró esta posición el lunes 9 de noviembre de 2026, antes de las conversaciones sobre Ucrania planeadas en Abu Dhabi. Ursula von der Leyen establece una condición: una cesación del fuego debe preceder a cualquier debate sustantivo de la arquitectura de seguridad europea.

En vísperas de dos días de negociaciones, los días 10 y 11 de noviembre. Las delegaciones rusa, ucraniana y americana deben reanudar sus intercambios en la capital del Emirato. Las consultas separadas entrañarán asociados europeos.

Kushner pide el diálogo sobre la seguridad europea

Para el negociador estadounidense, la paz duradera requerirá un compromiso directo entre Moscú y las capitales europeas. Espera que los debates se centren en los arreglos de seguridad que los afectan. Esta propuesta amplía el alcance de los debates más allá de las garantías previstas para Ucrania.

Kushner anuncia cuatro prioridades: dejar de luchar, definir garantías creíbles de posguerra, prepararse para la recuperación económica ucraniana y avanzar en cuestiones humanitarias. Presenta estos objetivos como componentes de una regulación a construir, sin anunciar un compromiso alcanzado.

Indicó que él y Steve Witkoff consultarían con representantes de Ucrania, Europa y la OTAN antes de la reunión trilateral. Mencionó Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. El objetivo declarado sigue siendo acercar las posiciones y prepararse para nuevas negociaciones.

Von der Leyen pide primero que deje de luchar

En Bucarest, el Presidente de la Comisión Europea defiende un orden diferente para los debates. Cree que la cesación del fuego en Ucrania debe tener lugar antes de cualquier intercambio serio sobre la seguridad del continente.

También pide un marco adecuado, en el que participen aliados de la OTAN y Estados miembros de la UE. Su declaración no cierra la puerta a los contactos diplomáticos de Abu Dhabi. Establece una condición previa para las negociaciones más amplias sobre la organización de la seguridad europea.

En su declaración oficial junto con el presidente rumano Nicușor Dan, von der Leyen apoya las próximas conversaciones con una presencia europea. También reafirma su apoyo a la cesación del fuego en el Mar Negro y al restablecimiento de la libertad de navegación.

Consultas europeas separadas

Rustam Umerov, miembro de la delegación ucraniana, confirma reuniones separadas de coordinación con socios europeos en Abu Dhabi. Estas consultas por sí solas no cambian el formato anunciado del comercio entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos.

La presencia francesa fue anunciada el domingo por Jean-Noël Barrot. Las declaraciones del lunes aclaran ahora el tema en juego: las garantías ucranianas, pero también las condiciones para un posible diálogo entre Rusia y Europa. Los negociadores se esperan el martes y miércoles en Abu Dhabi.

Foto de ilustración: vista costera de Abu Dhabi, 25 de julio de 2017. Archive AdnanDekedek / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto entera conservada sin retoque; Ropa de Libnanews transmitida bajo la misma licencia. Esta imagen no representa el lugar específico o los participantes en las negociaciones.Imagen original y créditos.

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