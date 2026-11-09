Tribunal Supremo desbloquea el trabajo en Big Bend

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspende la ordenanza el lunes 9 de noviembre, bloqueando el trabajo fronterizo en la zona de Big Bend de Texas. Así, la administración Trump puede reanudar la construcción durante el procedimiento. The dispute concerns derogations from environmental laws and the jurisdiction of the court that had stopped the proceedings. Los oponentes denuncian riesgos duraderos para los paisajes y el patrimonio. Justice Ketanji Brown Jackson habría rechazado la petición del gobierno. La disputa no está definitivamente cerrada.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El lunes 9 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la reanudación del trabajo en Big Bend, Texas. Suspende la orden federal que bloquea las barreras fronterizas y las carreteras requeridas por la administración Trump. The decision takes place during the litigation on derogations from environmental laws. No termina este procedimiento.

La orden se refiere a la zona fronteriza de Big Bend, en el oeste de Texas, en la frontera con México. Esta zona incluye el Parque Nacional del mismo nombre. La jueza Ketanji Brown Jackson afirma que rechazó la suspensión solicitada por el gobierno.

Trabajo en Big Bend bloqueado desde el 2 de octubre

Un Tribunal Federal en el Distrito Oeste de Texas suspendió las derogaciones administrativas y detuvo el trabajo asociado el 2 de octubre. The administration then appealed to the Supreme Court for the removal of this obstacle.

En particular, el Departamento de Seguridad Nacional se opone a los Amigos de la Iglesia Ruidosa, el Centro para la Diversidad Biológica y una guía fluvial. These claimants contest the exemptions from the rules granted to speed up the border yard.

The Secretary of Homeland Security invoked a 1996 Immigration Act. Article 102 permits the construction of barriers and roads to deter irregular passage in the areas concerned. También elimina los requisitos legales para acelerar este trabajo.

Jurisdicción del juez en el centro de la decisión

En su decisión de cinco páginas, la Corte destacó los límites impuestos a las apelaciones contra esas excepciones. The law reserves control of the courts to constitutional grievances. Excluye su jurisdicción sobre otros desafíos.

Los denunciantes habían invocado la llamada doctrina de « major cuestiones ». Requiere una autorización clara del Congreso cuando el ejecutivo reclama ciertos poderes amplios. El Tribunal Federal había sostenido que este argumento podría caer dentro de la separación constitucional de poderes.

El Tribunal Supremo rechaza esta lectura en esta etapa. Según ella, acusar al secretario de exceder sus poderes en virtud de una ley sigue siendo un reto legislativo. La invocación de la doctrina de las principales cuestiones no la convierte en una queja constitucional.

Por lo tanto, los jueces consideran muy probable que el gobierno gane sobre la falta de jurisdicción de la corte. Esta evaluación justifica la suspensión de la orden judicial, sin constituir el cierre final del caso.

Costos de construcción y riesgos para el paisaje

La Corte también considera las consecuencias financieras de la sentencia. It cites the declaration of a customs and border protection officer. The Government estimates the unrecoverable costs incurred by the Government at almost $500,000 per day.

Los oponentes advierten sobre daños duraderos a paisajes, actividades locales y patrimonio. En su memoria del 29 de octubre, incluyen cañones, el corredor de Río Grande y la iglesia histórica de Ruidosa. Sostienen que una recuperación podría causar destrucción antes de que se resuelva la controversia.

Sin embargo, la Corte considera que el Congreso, al permitir estas excepciones, ha favorecido la rápida construcción de infraestructura fronteriza. Considera que este arbitraje pesa más en este procedimiento urgente que el supuesto daño ambiental y recreativo.

La suspensión sigue vinculada a las próximas medidas judiciales. The Government must request a review of the case by the Supreme Court on time. Si se niega, la suspensión terminará automáticamente. Si está de acuerdo, la medida permanecerá en vigor hasta que se transmita su juicio.

Foto de ilustración: Santa Elena Canyon, Parque Nacional Big Bend. National Park Service Image Bank Archive, 18 septiembre 2012 sello de tiempo. Foto: NPS / Ann Wildermuth, dominio público. Foto entera conservada sin retoque; Libnanews aderezo. Esta imagen no muestra el patio fronterizo.Foto original, créditos y honorarios.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews