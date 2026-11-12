Líbano–Turquía: condiciones para la ayuda militar

El 12 de noviembre de 2026 el Parlamento libanés aprobó el proyecto de cooperación financiera militar con Turquía. Dos textos proporcionan financiación para equipo y capacitación para sobres expresados en libras turcas. Organizan notificaciones anuales, demoras en el uso y restricciones a la transferencia de bienes. Esta votación debe distinguirse de la publicación en el Diario Oficial, las notificaciones diplomáticas y los envíos efectivos. La lectura de los instrumentos firmados en 2022 y 2023 especifica sus condiciones.

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El jueves 12 de noviembre de 2026, el Parlamento libanés aprobó el proyecto de ley que autoriza el acuerdo de cooperación financiera militar y el protocolo de apoyo entre el Líbano y Turquía, transmitido por Decreto No 1149. El voto en sesión plenaria da un paso aparte de las aprobaciones ya obtenidas en comité. Los textos prevén un sobre principal de 100 millones de libras turcas y un protocolo separado de 3,5 millones de libras turcas. No permiten anunciar una entrega ya hecha.

Las firmas datan del 24 de mayo de 2022 en Beirut y del 4 de enero de 2023 en Ankara. Por lo tanto, la Orden en Consejo, de fecha 10 de septiembre de 2025, no corresponde a un nuevo acuerdo firmado ese año. El 12 de noviembre se informó de la adopción parlamentaria a las 11.24 horas de Beirut; Este es el momento de la publicación de la información, no el tiempo exacto de la votación. La promulgación, publicación en el Diario Oficial y el cumplimiento de las notificaciones diplomáticas quedan por distinguir de la votación anunciada.

Ayuda militar turca al Líbano: dos sobres

El acuerdo principal establece un marco de 100 millones de libras turcas para bienes y servicios para uso militar. La contribución debe hacerse progresivamente a lo largo de varios años, según la legislación turca y las consignaciones presupuestarias anuales. Este no es un pago que es libremente utilizado por el Tesoro libanés.

El texto da prioridad a las empresas y organismos nacionales turcos basados en la producción enteramente local. Los proyectos financiados deben seguir los procedimientos acordados entre los dos gobiernos. El Ministerio de Defensa del Líbano y el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía hacen cumplir el acuerdo. Las embajadas y sus agregados militares sirven como puntos de contacto.

Otro aspecto del protocolo de 3,5 millones de libras turcas es el gasto en capacitación, cursos y visitas. Su preámbulo menciona a las Fuerzas Armadas Libanesas, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General y la Seguridad del Estado. Dependiendo de las actividades elegibles, el apoyo puede cubrir los gastos de transporte, alojamiento, vida y capacitación. Some programmes reported as particularly costly by the Turkish side are excluded.

Ambas cantidades se expresan en lira turca en los textos. Una conversión en dólares dependería de una fecha y un tipo de cambio específicos. Por lo tanto, presentarlos como dólares garantizados sería engañoso. Los sobres tampoco prueban que todas las consignaciones ya han sido movilizadas o gastadas.

Necesidades a notificar y consignaciones a utilizar

El acuerdo principal exige al Líbano que presente sus propuestas prioritarias después de la entrada en vigor. Deben describir las necesidades y características técnicas del proyecto. Las autoridades libanesas actualizan sus propuestas antes de finales de enero. La parte turca notificará cada año la cantidad asignada y los proyectos a los que se refiere.

El plazo de cinco años no significa que todos los fondos lleguen inmediatamente. El texto prevé cinco años para utilizar una prestación a partir de la fecha de notificación. Las sumas no utilizadas al final de este período dejan de estar disponibles para el Líbano y siguen estando disponibles para Turquía.

El mecanismo también distingue la recepción y el pago. Las autoridades libanesas deben confirmar, a través de canales diplomáticos, una entrega total y coherente de conformidad con las condiciones contractuales y las verificaciones previstas. Si una compra excede la prestación autorizada, el acuerdo no exige que Ankara abarque el suplemento. El exceso es responsabilidad de la parte libanesa.

El protocolo de formación también organiza una asignación gradual y una notificación anual de usos. Se prevé el uso de apoyo mediante una cuenta en el marco del agregado militar turco en el Líbano. Por consiguiente, este marco difiere de la ayuda presupuestaria general o de un préstamo que Beirut tendría sin asignación.

El equipo no puede transferirse libremente

El texto principal somete la retirada de activos del inventario a la autorización previa por escrito de Turquía. También prohíbe su transferencia, o la transferencia de su derecho de uso, a otro Estado o a un tercero sin acuerdo por escrito. Estas disposiciones rigen el destino de los fondos financiados después de recibirlos.

El Acuerdo recuerda que sus disposiciones no deben afectar las obligaciones internacionales de las partes. Se excluye su utilización contra los intereses, la seguridad o la integridad territorial de otros Estados. Una cláusula protege la información clasificada intercambiada en este contexto, incluso después del fin del acuerdo.

El período inicial previsto será de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor, con renovaciones anuales a menos que se dé aviso de terminación. El agotamiento completo del sobre también termina el dispositivo. Ambos textos prevén la solución de controversias mediante negociaciones diplomáticas, sin recurrir a una tercera parte o jurisdicción internacional en su propio mecanismo.

Comisiones que votarán el 12 de noviembre

El Comité de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto el 25 de septiembre de 2025. La Ley de defensa fue aprobada el 16 de octubre de 2025. El informe firmado por su presidente, Jihad Samad, confirma esta fecha. Esta no es una decisión adoptada en octubre de 2026.

El Comité de Finanzas y Presupuesto tuvo lugar el 14 de septiembre de 2026, presidido por Ibrahim Kanaan. Yassine Jaber, Ministro de Finanzas, y Michel Menassa, Ministro de Defensa, participaron en el período de sesiones. En su informe se indica la aprobación unánime de los miembros presentes, sin modificaciones del proyecto presentado.

Michel Menassa presentó el plan como soporte para equipo y entrenamiento. Sin embargo, esta presentación política no sustituye las condiciones establecidas en los instrumentos. Esas disposiciones prevén la entrada en vigor una vez recibida la última notificación diplomática que confirme la conclusión de los procedimientos internos de cada parte. Por consiguiente, la aprobación del 12 de noviembre no demuestra por sí sola que esas notificaciones se han completado. La publicación en el Diario Oficial y la ejecución financiera no están establecidas por el despacho que anuncia la votación.

Personal militar y blindado libanés, fotografía de archivo publicada en febrero de 2025. No representa la entrega o el equipo turco financiados por este acuerdo. Foto: Ejército libanés, dirección de Orientación / Libnanews Banco de Imagen. Libnanews editorial dress, toda la fotografía conservada.

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