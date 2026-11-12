DC Studios: Latcham tiene éxito Gunn y Safran

Jeremy Latcham se dirigirá a DC Studios el 1 de diciembre de 2026. Skydance anunció su nombramiento para tener éxito James Gunn y Peter Safran, después de cuatro años como jefe del estudio. Ambos hombres continuarán su trabajo creativo y productivo, especialmente en el Hombre del Mañana. Ex ejecutivo de Marvel, Latcham supervisará cine, televisión y animación. Esta transición viene un mes después de que Warner Bros fuera comprado. Discovery y no acompañado por ningún anuncio para cancelar el próximo Superman.

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La gestión de DC Studios cambiará el 1 de diciembre. Skydance anunció el lunes 9 de noviembre de 2026 la cita de Jeremy Latcham como jefe del estudio americano. El antiguo cuadro de Marvel tendrá éxito James Gunn y Peter Safran, quienes conservarán las actividades creativas y de producción. Su salida de la dirección tuvo lugar cuatro años después de su nombramiento y un mes después de que Warner Bros fuera comprado. Discovery.

Latcham asumirá el cargo de Presidente y Director de Creación. Supervisará las películas, series de televisión y animación de DC Studios. Su mandato abarcará el desarrollo de proyectos, la producción, las relaciones de talento y la estrategia. Informará a Dana Goldberg y Josh Greenstein, Copresidentes del Grupo Skydance Motion Picture.

Por lo tanto, el anuncio distingue la responsabilidad del estudio por el trabajo en sus obras. Gunn y Safran se marchan como compañeros, pero no rompen sus vínculos con DC. Skydance presenta esta transición como un retorno a sus actividades como cineastas y productores.

DC Studios mantiene a Gunn y Safran en el Hombre del Mañana

El proyecto más directamente interesado sigue siendoHombre del MañanaJames Gunn es la próxima película de Superman. Gunn y Safran continuarán trabajando allí, especialmente durante su postproducción. El largometraje iba a ser lanzado en los Estados Unidos el 9 de julio de 2027. El cambio anunciado el lunes no está acompañado por un retiro de esta película.

En su declaración conjunta, los dos funcionarios salientes destacan los proyectos desarrollados durante su mandato. Citan el regreso de Superman,Peacemaker,Comandos de criatura,LinternasyClayfaceAgradecen a los equipos artísticos y técnicos y a los líderes que los acompañaron.

Gunn y Safran también presentan a su sucesor como un socio creativo que ya conocen. Dicen que quieren continuar el próximo capítulo sobre Clark Kent y Lex Luthor. Esta formulación confirma su participación tras Superman, sin especificar todos sus compromisos futuros dentro del grupo.

El comunicado de prensa también cita producciones en curso, incluyendoLa Parte II de Batman, con Robert Pattinson, y la serieThe People vs Gorilla Grodd, esperado en 2027. Por lo tanto, no presenta la transición como un paro de todo el programa. Los futuros arbitrajes caerán bajo la nueva dirección, mientras que varias obras ya conservan sus equipos.

Jeremy Latcham, de Marvel a las grandes franquicias

El nuevo jefe llega con una experiencia relacionada directamente con el cine superhéroe. Trabajó trece años en Marvel Studios. Su viaje incluyeIron Mandel cual era productor asociado, yHombre de hierro 2como coproductor.

Es también uno de los productores ejecutivos deLos Vengadores,Vengadores: Edad de UltronySpider-Man: Homecoming. Mantuvo la misma posiciónGuardianes de la galaxiadirigido por James Gunn. Los dos hombres ya han colaborado en una adaptación importante de los cómics.

Esta experiencia combina el lanzamiento de personajes con la construcción de un conjunto de películas vinculadas entre sí. Corresponde al perímetro confiado hoy a Lacham, que supera la producción de una sola película. Su posición en DC cubrirá varios formatos y los equipos de desarrollo.

Después de Marvel, Latcham también produjoTiempo de venta en El Royale HotelEn mayo de 2020, Entertainment One había anunciado un acuerdo de producción con él. El primer proyecto previsto fue entonces la adaptación deDongeones y DragonesCréditos esenciales entre los productores deDongeons and Dragons: Honor of Thieves, liberado en 2023.

Cuatro años de reconstrucción alrededor de Gunn y Safran

James Gunn y Peter Safran se apoderaron de DC Studios a finales de 2022. Su misión era reunir adaptaciones con una visión creativa común. Gunn combina este rol de liderazgo con el de guionista y director.

El nuevoSupermanfue un paso central en esta recuperación. Gunn escribió y dirigió la película, con David Corenswet en el papel principal y Rachel Brosnahan en Lois Lane. El rodaje comenzó en febrero de 2024, antes de una versión americana el 11 de julio de 2025.

DC presentó esta película como la primera característica de su nuevo universo compartido. El principio es vincular caracteres y eventos entre varias producciones. La televisión también participa en este conjunto, en particular con la segunda temporadaPeacemaker.

Por lo tanto, la sucesión se refiere tanto a una organización de producción como a un programa de cine. Latcham reprisa a un estudio cuyos varios proyectos ya tienen sus equipos, sus personajes y su calendario. La continuación deHombre del Mañanacon Gunn y Safran es el principal compromiso concreto detallado en el anuncio del lunes.

Una transición después de que Warner Bros fuera comprado. Discovery

Este cambio se produce en un grupo recién ampliado. El 6 de octubre de 2026, Paramount anunció que había completado la adquisición de Warner Bros. Discovery. El conjunto resultante de esta operación se llama Skydance e incluye Paramount, Warner Bros., HBO y sus actividades audiovisuales.

David Ellison, Presidente y CEO de Skydance, y Ynon Kreiz, Co-Director General, agradecieron a Gunn y Safran por su trabajo. Saludan las bases establecidas para DC Studios y anuncian una transición colaborativa con Latcham.

La nueva organización coloca ahora al jefe de DC bajo la autoridad de los dos copresidentes del grupo cinematográfico. Sin embargo, su perímetro todavía se extiende a la televisión y la animación. El 1° de diciembre será el próximo paso oficial, antes de la puesta en libertadHombre del Mañanajulio 2027.

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