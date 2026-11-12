Chipre: acuerdo sobre dos nuevos puntos de cruce

Los dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas acordaron el 9 de noviembre de 2026 abrir dos nuevos cruces simultáneamente entre Louroujina y Lympia, y entre Kampos y Karavostasi. Todavía no se ha anunciado fecha de comisión. El acuerdo también incluye la reanudación del programa educativo, proyectos culturales y ambientales y un mecanismo de respuesta de emergencia. Se espera que en las próximas semanas se celebre una reunión con António Guterres, mientras que aún queda por preparar la reanudación de las negociaciones políticas.

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Nikos Christodoulides y Tufan Erhürman acordaron el lunes 9 de noviembre de 2026 en Nicosia para crear dos nuevos pasajes en Chipre. El acuerdo prevé su apertura simultánea sin fijar una fecha. Acompaña varias medidas de cooperación y prepara una reunión con António Guterres en las próximas semanas. Sin embargo, este progreso concreto en el tráfico entre las dos comunidades no constituye una reanudación de las negociaciones de solución.

El líder grecochipriota y su homólogo turcochipriota se reunieron con María Ángela Holguín, el enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas. La reunión se celebró en la zona protegida de las Naciones Unidas. Los debates se centraron en las medidas de fomento de la confianza, pero también en el método y el fondo de futuros debates políticos.

Dos nuevos pasajes en Chipre, sobre rutas identificadas

El primer pasaje vinculará a Louroujina, también llamado Akıncılar, a Lympia, o Limya. El segundo vinculará Kampos, o Kambo, a Karavostasi, también llamado Gemikonağı. Estos nombres aparecen en el acuerdo anunciado el lunes. Identifican los dos enlaces retenidos, más allá de la fórmula general sobre « nuevos pasajes ».

Ambas aperturas tendrán que ocurrir al mismo tiempo. Por consiguiente, el compromiso se refiere a un conjunto de dos vínculos. No proporciona que una primera abertura preceda automáticamente al otro. Los arreglos técnicos deben respetar esta simultaneidad.

Sin embargo, el acuerdo no especifica un calendario de trabajo o fecha de puesta en marcha. Tampoco detalla el equipo, horarios o organización de cheques. Como resultado, los residentes todavía no tienen un plazo para tomar estas rutas.

Un acuerdo de apertura, no dos pasajes ya abiertos

Es esencial la distinción entre la adopción de decisiones políticas y la puesta en marcha de comisiones. Ambos líderes aceptaron la apertura de los pasajes. No anunciaron su entrada en funcionamiento el 9 de noviembre. La presentación de once puntos de cruce operacional anticiparía una nueva etapa.

Nueve puntos atraviesan actualmente la línea de separación. La apertura real de los dos nuevos enlaces traería este número a once. El objetivo es facilitar el viaje entre las dos partes de la isla, donde las expectativas de algunos puestos pesan sobre los usuarios.

La expansión anterior de esta red data del 12 de noviembre de 2018. Los pasajes de Lefka/Apliki y Deryneia/Derinya aumentaron el total a nueve. El acuerdo del lunes llega casi ocho años después de estas últimas aperturas. Su aplicación constituiría un nuevo paso material para acercar a las comunidades.

Aún es necesario realizar preparativos técnicos

Al 11 de noviembre, quedaban por hacer los preparativos. According to local information published that day, the Greek Cypriot members of the relevant committee were to meet within a week, before a joint meeting expected the following week to establish a programme of work. Por lo tanto, todavía no era un calendario cerrado.

El enlace Kampos-Karavostasi plantea la cuestión de una sección sin pavimentar. Los equipos deben revisar la tierra, determinar la propiedad de las parcelas y evaluar la labor requerida. La ruta en la zona de amortiguación también requiere coordinación con la fuerza de las Naciones Unidas. El enlace Louroujina-Lympia se presenta como más corto, pero el compromiso de abrir los dos ejes unen su calendario. Esto explica por qué el acuerdo político no permite aún anunciar una fecha de apertura para los motoristas.

Movimiento, archivo separado del acuerdo político

Los pasajes han sido durante mucho tiempo parte de las medidas de fomento de la confianza. Hacen posible contactos regulares a pesar de la división de la isla. Sin embargo, su funcionamiento depende de decisiones prácticas, medios y cooperación. Un acuerdo sobre su número no resuelve en sí mismo los problemas encontrados en los ejes existentes.

Siguiente reunión con António Guterres

El otro resultado político del día es la perspectiva de una reunión de los dos líderes con António Guterres. Debe mantenerse en las próximas semanas. No se anunciaron fechas ni lugares específicos en el comunicado de prensa del lunes.

En el palacio presidencial, Nikos Christodoulides presentó los resultados como un paso adelante en este próximo paso. Indicó que se había mantenido informado al Secretario General de las deliberaciones. Según él, el objetivo sigue siendo llegar a una reunión ampliada y luego reanudar las negociaciones antes del fin del mandato de António Guterres.

El Presidente de Chipre también informó de los progresos realizados en algunas cuestiones metodológicas y sustantivas. Reconoció la ausencia de progreso en otros. Por consiguiente, esta evaluación no constituye un acuerdo general. La celebración de una conferencia ampliada sigue siendo un objetivo presentado por la parte grecochipriota, no un resultado ya alcanzado el lunes.

Las conversaciones de liquidación se han interrumpido desde el fracaso de la conferencia Crans-Montana en Suiza en 2017. Los contactos actuales buscan recrear las condiciones para la negociación. El acuerdo sobre pasajes proporciona un resultado identificable en este proceso, sin anunciar su resultado.

Archivos, Patrimonio y Respuesta de Emergencia

Los dos dirigentes acompañaron su decisión con varios compromisos confiados a los comités técnicos bicomunales. El Comité del Patrimonio Cultural debe organizar el intercambio de documentos de archivo. También continuará la restauración de algunas iglesias maronitas y un monasterio armenio, además de sus otras actividades.

The Environment Committee must take forward joint projects. Se pedirá al oficial de gestión de crisis que elabore un mecanismo de respuesta de emergencia rápida. Es un dispositivo para ser construido. El anuncio no permite presentarlo como ya está operativo.

Estos compromisos dividen la labor entre las estructuras existentes. La misión de buenos oficios de las Naciones Unidas acompaña a trece comités técnicos de la isla. Su función es mantener intercambios y abordar cuestiones comunes, incluso cuando las negociaciones políticas no tengan éxito.

El programa educativo Imagina debe reanudarse

El acuerdo también prevé la reanudación del programa Imagine, bajo los auspicios y de conformidad con las disposiciones del Comité Técnico de Educación. Esta iniciativa reúne a estudiantes y profesores de ambas comunidades en torno a la educación para la paz y la lucha contra el racismo.

También proseguirán las deliberaciones sobre otros puntos de cruce y sobre cuestiones pendientes. Los siguientes temas son las condiciones de apertura de las dos rutas y la fecha de la reunión con António Guterres.

Ilustración: Estación Ledra Street en Nicosia, archivo fotográfico del 7 de enero de 2023. Foto:Dor Shabashewitz / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Redimensionamiento completo de fotografía y tipografía. Esta imagen no representa los dos puntos de cruce futuros.

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