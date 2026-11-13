Presidente 2027: el estado en el centro de los programas

Las elecciones presidenciales francesas de 2027 llegaron a la luz después de la entrada de Teddy Riner, las discusiones sobre una primaria y el debate sobre los servicios públicos. Este archivo semanal compara propuestas, estrategias partidistas y tres recientes encuestas, anuncios diferenciadores, reacciones ciudadanas, potencial electoral e intenciones de voto para 2027.

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La campaña presidencial francesa de 2027 cambió el ritmo entre el 7 y el 13 de noviembre. La entrada de Teddy Ringer en la competición, las aclaraciones sobre un derecho y un centro primario y la confrontación de proyectos de servicio público agregaron opciones concretas a las discusiones de la alianza. Las encuestas publicadas esta semana arrojan luz sobre estas recomposiciones, pero no miden todas las mismas aplicaciones ni el mismo tema.

El gran discurso oral del 12 de noviembre hizo visibles las diferencias en el número de empleados públicos. A la izquierda, la creación de empleo y la remuneración son centrales. A la derecha y al centro, varios candidatos defienden reducciones, según diferentes mecanismos. Sin embargo, esta oposición no resume todos los programas: la escuela, Europa, la tributación y las instituciones también separan a los candidatos de un lado.

Este archivo trata de los desarrollos verificados de la semana del 7 al 13, 2026. Las propuestas anteriores que se recuerdan para incluir el debate se citan como tales. Una candidatura declarada, una hipótesis probada en una votación y la participación legalmente validada en la votación siguen siendo tres estatutos diferentes.

Utilidades: ocho candidatos, caminos opuestos

On November 12, Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Éric Zemmour and Édouard Philippe were asked successively about public services. Este no fue un debate contencioso que involucraba a los ocho alrededor de la misma mesa. Marine Le Pen y David Lisnard habían rechazado la invitación.

Roussel defendió a 500.000 reclutas durante cinco años. Tondelier mencionó 250.000 a 350.000 puestos. Retailleau propuso 400.000 no-reemplazamientos, de los cuales 300.000 están asociados con los beneficios esperados en inteligencia artificial. Zemmour ha avanzado 800.000 aboliciones durante cinco años, ahorrando maestros, policías, militares y cuidadores.

Glucksmann reafirmó la mejora de los maestros, de 10% a 25% dependiendo de la situación. Philippe defendió la autonomía de las escuelas. Retailleau propuso un sexto examen de entrada. Por consiguiente, esos compromisos se refieren tanto a la organización de misiones como al número de funcionarios. No se han anunciado aumentos de productividad, en esta etapa se han logrado economías presupuestarias.

Votos a favor de las salidas voluntarias

El 12 de noviembre, Gabriel Attal declaró que su objetivo de 100.000 salidas de la administración pública sería voluntario y subsidio, en lugar de la supresión inmediata y uniforme de los puestos. Presenta este mecanismo como acompañamiento para agentes que deseen cambiar las trayectorias profesionales.

La diferencia es importante para evaluar la propuesta: la partida voluntaria implica a los solicitantes del plan y la financiación inicial. Por lo tanto, el número que se muestra no indica por sí solo la cantidad de ahorros netos. La indemnización, los posibles reemplazos y la distribución de las salidas entre comercios condicionarían el resultado. El debate sobre la dotación de personal no exime el examen de la retención de competencias en cada departamento.

La cuestión de los salarios va más allá del campo

En su informe de una reunión con David Amiel el 10 de noviembre, el Servicio Público del CGT pidió un aumento inmediato de al menos el 10% en el punto índice, su índice de inflación y una retransmisión de las redes. También pidió que se suprimiera el día de espera y se restableciera plenamente el sueldo con licencia de enfermedad regular.

El sindicato encontró la respuesta del gobierno inadecuada y pidió movilización el 17 de noviembre. Son demandas sindicales, no un acuerdo con el gobierno. Su proximidad a ciertos compromisos de campaña no apoya automáticamente a un candidato. Sin embargo, explican por qué el debate sobre los servicios públicos se refiere simultáneamente a la contratación, el trato del personal y el atractivo de los oficios.

En el centro y en la derecha, se sigue construyendo una primaria

Bruno Retailleau propuso las fechas 31 de enero y 7 de febrero de 2027 para una primaria, en una carta de fecha 10 de noviembre dirigida a Gabriel Attal, Édouard Philippe y David Lisnard. Se anuncia una reunión de equipo para el 17 de noviembre. Este calendario es una propuesta de negociación, no un procedimiento adoptado definitivamente por todas las formaciones interesadas.

La negativa de Felipe a someterse a esta primaria sigue siendo un obstáculo político importante. Su séquito mantiene una estrategia de aplicación independiente. Por lo tanto, la existencia de intercambios entre equipos no significa la retirada de candidatos ni un acuerdo sobre una sola oferta.

El alcance de la competencia sería tan decisivo como sus fechas: ¿quién podría votar, quién podría competir, qué garantías serían necesarias y qué compromiso vincularía a los perdedores? Sin respuestas comunes, la educación primaria sigue siendo un proyecto. Las puntuaciones de candidatos separados no se pueden agregar para anunciar de antemano la de un posible ganador.

Guardias Republicanos en el Elysée, 4 de septiembre de 2025. Archivo fotográfico: Dati Bendo / Unión Europea, European Commission Audiovisual Service, CC BY 4.0.

Ringer entra en la campaña, sin un programa completo comparable

Teddy Ringer anunció su candidatura el 9 de noviembre. Esta entrada es un nuevo hecho político, distinto del eco de las redes o encuestas de opinión. Se presenta fuera de la oposición tradicional entre izquierda y derecha. En su declaración emitida ese día, dijo, « Lo haré contigo y por ti. »

Sus primeras orientaciones incluyen la actividad económica y las pensiones. En ellas, destaca la solidaridad y la penitibilidad, sin excluir un lugar de capitalización. Estas indicaciones aún no se detallan plenamente: las normas de contribución, la transición entre los sistemas y la financiación no pueden deducirse de una fórmula general.

El 13 de noviembre se anunció un viaje al Hospital Delafontaine de Saint-Denis. Este anuncio no se presenta aquí como prueba de una visita real. Su presencia en el Salón del Made en Francia, el 14 de noviembre a las 14.00 horas El tiempo de París también está incluido en el calendario anunciado. Una agenda de campaña y su ejecución deben permanecer distinguidos.

Reacciones ciudadanas, sin convertirlas en una encuesta

En un reporte de radio emitido el 9 de noviembre por Guadalupe, en el momento de la Ruta del Rhum, Jean-Gabriel da la bienvenida a esta aplicación: « Soy para el cambio. Este testimonio refleja la expectativa de un entrevistado en el acto, no una medida de Guadeloupéan o opinión francesa.

Un resumen cualitativo publicado con la encuesta de Odoxa también transmite este comentario crítico: « Un gran atleta no hace un gran presidente ». Viene de una selección de reacciones en línea por Backbone, cuyo autor individual no se identifica en la síntesis. Muestra un argumento, no su frecuencia en la población. Estas dos reacciones revelan diferentes expectativas, la renovación política por un lado, la experiencia requerida por el otro, sin permitir que se les dé una jerarquía estadística.

LFI especifica el contenido de su oferta

La nueva edición deFuturo en común, lanzado el 6 de noviembre, luego llevado en la campaña de Jean-Luc Mélenchon, sirve como referencia programática. La LFI anuncia 1.069 medidas, incluidas 238 nuevas y 118 modificadas. Estos números describen la arquitectura reclamada del programa; ellos mismos no proporcionan información sobre su costo o viabilidad.

El capítulo de ingresos propone una SMIC neta de 1.700 €, indexación salarial sobre precios y un aumento del 10% en el punto índice. La reforma tributaria incluye catorce corchetes de impuestos sobre la renta, un impuesto sobre la riqueza con dimensión climática y un 2% de garantía tributaria para activos de más de 100 millones de euros.

El texto también prevé la abolición del gravamen de tasa plana sobre los ingresos de capital y un límite máximo de herencia de 12 millones de euros. Así pues, se articula un aumento de los ingresos laborales y una redistribución de la riqueza. Se trata de un programa de transformación fiscal, no de medidas que han entrado en vigor.

En cuanto a la ecología, el programa quiere incluir una regla que limite el muestreo de la naturaleza a su capacidad de regeneración. Proporciona planificación, contabilidad y atención especial del carbono empresarial a la energía y la autonomía alimentaria en el extranjero. La cuestión de la aplicación se plantea en varios niveles: objetivos nacionales, inversiones, obligaciones impuestas a las empresas y medios de control.

Ucrania: Finalización del candidato no solicitado · Voces globales

El 9 de noviembre, LFI publicó una aclaración tras la polémica sobre los comentarios de Mélenchon en el Bourget. El movimiento afirma que toda transferencia territorial debe someterse al voto de las poblaciones afectadas. Defende una paz negociada con europeos y recuerda sus reservas sobre el envío de tropas y misiles de largo alcance.

Esta declaración establece la posición reclamada por LFI. Ucrania no es un acuerdo de paz ni una aceptación de este enfoque. Las condiciones de consulta en el territorio ocupado y las garantías de seguridad no se rigen únicamente por un principio de votación. Por consiguiente, la controversia gira en torno a los medios para lograr la paz, así como el objetivo declarado.

Glucksmann, Tondelier y Roussel: tres caminos distintos

El proyecto educativo de Raphaël Glucksmann no es oral. A principios de agosto, había presentado un plan quinquenal que combina los sueldos de los maestros, una menor matriculación por grado en la escuela primaria y la renovación de edificios. Su propuesta de pagar mejor el trabajo imponiendo los legados más grandes también pertenece a esta oferta anterior, recordada aquí para situar las intervenciones de noviembre.

También defendió un servicio cívico obligatorio de diez meses y una convención ciudadana sobre inmigración, seguida de un debate parlamentario. Estos mecanismos difieren tanto de las restricciones migratorias impuestas a la derecha como de las reformas institucionales realizadas por la LFI. Un tema común, como el aumento de los salarios, no significa la identidad de los medios.

Marine Tondelier dijo el 9 de noviembre: « No me retiraré ». Al mismo tiempo, dejó abierta la participación ambiental en una coalición. Por consiguiente, el mantenimiento de una solicitud y la disponibilidad de un acuerdo colectivo no describen necesariamente dos anuncios contradictorios: todo dependería del marco y el contenido de este acuerdo.

En un texto firmado el mismo día, defiende « una federación de estados, descentralizados y ecológicos ». Se propone movilizar la contratación pública en favor de la producción europea, con umbrales que varían según el sector, y financiar la transición mediante préstamos europeos. Su visión también incluye una reorientación de la política y acción agrícola del Banco Central Europeo. Este es un proyecto de transformación europea, para el cual una Presidencia francesa no podía decidir sola.

El PCF reafirmó su línea el 7 de noviembre. Su Consejo Nacional recuerda que Fabien Roussel fue elegido el 6 de septiembre por el 72% de los miembros consultados. Considera que un miembro que apoya otra candidatura está fuera de la elección del partido y no puede hablar en su nombre. Esta declaración subraya la persistencia de una oferta comunista autónoma; No permite la creación de una lista de exclusiones individuales.

RN prepara su financiación, Reconquest describe sus prioridades

El 10 de noviembre, el tesorero RN Kevin Pfeffer anunció un acuerdo previo con dos bancos europeos no franceses por un préstamo de 10,6 millones de euros para la campaña Marine Le Pen. Espera una respuesta final antes del fin del mes y no ha nombrado a las instituciones. Este acuerdo previo no significa que los fondos fueron desembolsados.

Eric Zemmour confirmó su candidatura en su sitio de campaña y anunció una reunión de lanzamiento el 21 de noviembre en Toulon. Sus prioridades combinan el cese de la inmigración legal e ilegal, la reserva de beneficios no contributivos a los franceses y la abolición de la asistencia médica estatal. Se trata de propuestas de Reconquest, no de disposiciones de la ley vigente.

En particular, ofrece otros 100.000 centros penitenciarios en 24 meses. En cuanto a los ingresos, promete abolir el CSG y reducir los impuestos sobre combustible en 40 centavos. Los beneficios asociados a estos cambios son objetivos de campaña: su financiación y sus efectos no pueden considerarse adquiridos.

Cluster17: cuatro ofertas electorales, no cuatro previsiones

El estudio Cluster17 encargado por Politico, mencionado el 11 de noviembre, se realizó en línea los días 9 y 10 de noviembre entre 1.242 adultos, incluidos 1.164 registrados. Se aplican cuotas sociodemográficas y ajustes políticos. Los números ponderados de los cuatro escenarios son 899, 888, 883 y 899.

En las tres primeras hipótesis, Philippe, Attal o Christine Lagarde ocupan alternativamente la posición central. Marine Le Pen recoge 30,5%, 31% y 30,5% respectivamente; Melenchon 20%, 20,5% y 20,5%. Philippe obtuvo 13,5%, Attal 11% y Lagarde 14%. David Lisnard es 10% en los tres casos. Tester Lagarde no vale la pena una aplicación.

Con dieciocho nombres simultáneamente, Le Pen alcanzó el 27%, Mélenchon 19%, Philippe, Lagarde, Glucksmann y Lisnard 8% cada uno; Riner y Attal 2% cada uno. El prospecto indica aproximadamente ±3 puntos alrededor del 30% y ±3.3 alrededor del 50%. Las diferencias entre escenarios no son cambios cronológicos.

Toluna: una encuesta realizada antes de la candidatura Ringer

La encuesta interactiva Toluna Harris para M6 y RTL, publicada el 9 de noviembre, se realizó en línea del 3 al 5 de noviembre: 2.436 adultos, incluidos 2.1101 registrados, con cuotas y ajustes sociodemográficos y electorales. El terreno precede al anuncio de Riner.

En el escenario de Philippe, Villepin y Lisnard, Le Pen alcanzó el 34%, Mélenchon 19%, Philippe 12%, Glucksmann 11% y Lisnard 9%. La base es 1.370 registrados algunos para votar y expresar una elección. Las otras cuatro suposiciones tienen bases de 1.336 a 1.367; Pen recoge 35% o 36%.

Los tres duels testaron le Pen 68% contra Mélenchon, 60% contra Glucksmann y 58% contra Philippe, sobre una base de 1.171, 1.237 y 1.211 encuestados respectivamente. Abstención, blanco y cero están excluidos. Los márgenes reportados fueron ±2,9 puntos en la primera vuelta y ±3,1 puntos en la segunda. Estas simulaciones no prejuzgan a los finalistas ni al resultado.

Odoxa: 21% de potencial no significa 21% de votos

El 12 de noviembre Odoxa publicó una encuesta de 1.005 adultos para Backbone y Le Figaro. According to the notice filed, the land took place on 9 and 10 November, with quotas and adjustments on the vote of 2022. El método de recogida no se especifica en el folleto consultado. Los márgenes reportados oscilan entre ±1,4 y ±3,1 puntos.

Ringer tiene un potencial del 21%, de los cuales el 4% « ciertamente » y el 17% « probablemente ». Esta pregunta permite considerar varias personalidades: no obliga a elegir un solo boletín informativo. Por lo tanto, el 4% no es una intención de votar competitivamente.

Otra pregunta abierta sobre la personalidad deseada de la presidencia da en particular Le Pen 16%, Mélenchon 10% y Riner 4%. Según la síntesis, el 46% no cita ningún nombre. El deseo espontáneo, el potencial y la intención de votar deben permanecer separados, incluso cuando una cifra idéntica aparece en dos respuestas.

Lo que las diferencias realmente significan

El primer error sería transformar el 34% de Le Pen en Toluna y el 30,5% en Cluster17 en una disminución durante unos días. Los institutos, fechas, listas propuestas y el tratamiento de la participación difieren. Para estudiar una evolución, se debe dar prioridad a una serie construida en condiciones comparables y tener en cuenta su incertidumbre.

Por último, un margen indicativo no cubre todos los prejuicios de la encuesta. La contratación de los encuestados, la formulación y el recuerdo de votos anteriores también cuentan. Las pequeñas discrepancias no permiten la certeza de los candidatos cercanos, ni mucho menos predecir las transferencias después del retiro.

Los próximos plazos anunciados

Los equipos que apoyan un debate sobre la educación primaria se reunirán el 17 de noviembre, mientras que también se anuncia ese día un compromiso de servicio público. Por consiguiente, las normas para una posible selección común y las respuestas a las reclamaciones salariales constituirán dos reuniones separadas, una elección y la otra social.

La propuesta anunciada de Riner al Made in France se celebrará el 14 de noviembre y la reunión de Zemmour el 21 de noviembre tendrá que ser apreciada sobre la base de su progreso y propuestas reales.

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