Touch fortalece su 4G, sin prometer 5G en cualquier lugar

Touch anuncia capacidades adicionales de más de 3.300 sectores 4G y prepara un piloto 5G de 75 sitios. Lo que estos números dicen, y no dicen, sobre el servicio disponible.

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Touch anuncia un aumento de su capacidad de red 4G en más de 3.300 sectores, de los cuales más del 70% ya estaría en funcionamiento. En su comunicado de prensa de 12 de noviembre de 2026, el operador distingue este trabajo de la preparación de un piloto de 5G en 75 sitios. Dos cifras que describen diferentes operaciones, no cobertura nacional en la quinta generación.

La prioridad es reducir el 4G

De Akkar al Sur, Touch reemplaza el equipo de envejecimiento y mejora la capacidad disponible en tiempos de pico. La compañía planea duplicar las velocidades en los sitios congestionados y un aumento de cuatro a cinco veces en los que pasan de 3G a 4G. Estos son beneficios esperados por el operador, no los resultados de una campaña de medición independiente.

El 70% se encuentra en las zonas de programas, no en la población libanesa. Touch también promete una conexión más estable y una mejor recepción dentro de los edificios en las áreas tratadas. Sin embargo, el comunicado de prensa no proporciona un mapa detallado de las zonas terminadas o flujos medidos por municipio.

Calendario 5G anunciado antes de noviembre

El sitio no comienza con esta liberación. A finales de julio, el presidente de Touch, Karim Salam, anunció la llegada de un primer lote de equipo y describió un despliegue multietapa. Las soluciones seleccionadas provienen de Huawei y Nokia.

El calendario presentado en ese momento incluía 15 sitios en Beirut antes de finales de agosto, y otros sesenta entre septiembre y noviembre. Beirut, su periferia y las proximidades del aeropuerto se incluyeron en este programa, así como Batrun, Jbeil, Jounieh, Trípoli y Zahlé. Estos plazos fueron anunciados objetivos: por sí solos no prueban que todos estos sitios están trabajando hoy en día.

El tema del 12 de noviembre sigue hablando de un lanzamiento experimental en 75 sitios, en coordinación con la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones. El equipo instalado está diseñado para servir a ambas generaciones. Esta compatibilidad no significa que 5G ya esté activado donde se haya mejorado 4G.

Frecuencias para organizar, más allá de las antenas

Otro aspecto del proyecto es la regulación. En su documento de consulta sobre la reorganización del espectro, el TRA distingue entre el despliegue técnico, la asignación de frecuencias y las obligaciones de cobertura. En particular, prevé la transición de los operadores existentes a las frecuencias 5G bajo su supervisión.

Este texto, que se centra en el acceso inalámbrico fijo, presenta opciones y mecanismos indicativos. El TRA afirma que no son válidos para las decisiones reglamentarias firmes. Por lo tanto, no puede servir de prueba de una autorización comercial general emitida a Touch.

Para los suscriptores, la distinción útil sigue siendo entre la mejora local de la capacidad 4G y el acceso efectivo a un nuevo servicio 5G. El anuncio de noviembre documenta el progreso reclamado de la labor. No garantiza la misma tasa para todas las direcciones o disponibilidad inmediata de la quinta generación en todo el país.

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