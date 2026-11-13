SSD externa: elegir bien para copias de seguridad

La selección de un SSD externo no se trata sólo de comparar las velocidades anunciadas. Capacidad, puertos de ordenador, historial de copia de seguridad y condiciones de entrega determinan la utilidad real del producto. Desde el 1TB Crucial X9, esta guía explica los cheques a realizar antes de comprar, las necesidades específicas de Time Machine y la diferencia entre almacenamiento adicional y copia de seguridad. El enlace Amazon.fr se verifica, sin ningún precio promocional o promesa de disponibilidad en el Líbano.

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Un SSD externo puede hacer copias de archivos más convenientes, pero no protege una sola biblioteca de imágenes o documentos importantes. Antes de comprar, tres cheques cuentan más que la cifra de velocidad impresa en el cuadro: la cantidad de datos que se almacenarán, conexiones informáticas y cómo se organizarán las copias de seguridad. El 1TB Crucial X9 ofrece un ejemplo concreto para entender estas opciones, sin confundir hoja de datos, prueba práctica y promoción.

Transparencia:esta guía contiene un enlace afiliado de Amazon. Como socio de Amazon, Libnanews obtiene un beneficio en las compras clasificatorias. El producto no fue probado por el editor; las características fueron verificadas en la documentación del fabricante. No se reclama precio promocional ni clasificación « mejor SSD ».

Comience con archivos, no velocidad

El primer reflejo es medir lo que hay que salvar. Es necesario contar los archivos dispersos en el ordenador, fotos y videos, no sólo el directorio de documentos. Entonces es necesario distinguir una copia única de una historia de copia de seguridad: mantener varios estados de la misma carpeta ocupa más espacio que mantener sólo su versión más reciente.

Un ejemplo le permite hacer la pregunta sin prometer un número universal de fotos. Si los archivos a ser protegidos ya ocupan 800 GB, comprar un soporte anunciado 1TB deja poco espacio para su crecimiento y versiones sucesivas. Por el contrario, una persona que transporta unas cuantas docenas de gigabytes no necesita necesariamente varios terabytes. La capacidad pertinente depende del volumen real y de la duración del tiempo que desee conservar la historia.

El Crucial X9: una referencia para copias actuales

El modelo examinado es el 1TB Crucial X9, presentado en Amazon.fr bajo la referencia CT1000X9SSD902. La documentación de rango indica una velocidad máxima de lectura secuencial de 1.050 MB/s, una conexión USB-C y un cable USB-C a USB-C proporcionado. La vivienda mide 65 × 50 mm. El disco viene en exFAT y puede ser reformado para otro uso.

Estas características hacen que un candidato sea examinado para transportar archivos o construir una copia local. No prueban que es el más rápido en cada situación. La velocidad anunciada es un máximo medido por el fabricante, no una medida hecha por Libnanews. Sobre todo, no debe transformarse en una promesa equivalente de velocidad de escritura.

Enlace de afiliado: consultar el Crucial X9 1 TB en Amazon.fr. El enlace y referencia fueron verificados el 13 de noviembre de 2026. Compruebe el precio total, el vendedor y las condiciones de entrega correspondientes a su dirección antes de ordenar. Este enlace no garantiza la entrega al Líbano.

USB-C no es suficiente para saber el flujo

La forma del conector y la capacidad de la conexión son dos informaciones diferentes. Un puerto USB-C le permite reconocer una toma, no deducir automáticamente la velocidad a la que circulan los archivos. Para el X9, el fabricante especifica que las mejores velocidades requieren una conexión USB 3.2 Gen 2 y el cable adecuado. Por lo tanto, un equipo antiguo puede limitar el interés en pagar más por una alta velocidad teórica.

También debemos mirar la ruta completa de los datos. Copiar una carpeta de una fuente lenta, usar un adaptador o pasar por una estación de docking puede cambiar el resultado. Para elegir, es mejor identificar el modelo informático y las características de sus puertos que confiar en una fotografía del socket. Si se necesita un adaptador USB-A, compruebe su compatibilidad evita una mala sorpresa al abrir el paquete.

Mac: predicción del lugar de la historia

Las necesidades son especiales cuando el disco debe ser utilizado para Time Machine. Apple recomienda soporte con una capacidad de al menos el doble que del Mac. Para un Mac con almacenamiento de 1TB, su consejo es apuntar idealmente 2TB para copias de seguridad. El modelo 1TB citado aquí no es automáticamente adecuado para este propósito.

Apple también recomienda que la unidad Time Machine esté reservada para copias de seguridad, en lugar de mezclar otros archivos. La configuración puede requerir que los medios sean borrados; por lo tanto, cualquier contenido ya presente debe ser recuperado en otro lugar antes de validar esta operación. Una copia de seguridad encriptada añade protección de acceso, pero su contraseña debe mantenerse ya que será necesaria para la restauración.

Almacenamiento adicional y respaldo no son sinónimos

Mueva las fotos a un SSD, luego retírelas del ordenador, libres del espacio. Esto no crea dos copias: SSD se convierte en el único lugar donde existen estas fotos. Un desglose, pérdida o robo puede ser suficiente para que desaparezcan. Esta distinción debe guiar la organización de archivos desde el principio.

Cybermalveillance.gouv.fr recomienda multiplicar copias en medios separados y mantener uno en otro lugar. El cuerpo también aconseja desconectar el medio de respaldo cuando no se utiliza, para limitar su exposición a un programa malicioso. Finalmente, se debe probar una copia de seguridad: encontrar un archivo y ser capaz de abrirlo proporciona un cheque más útil que la presencia de una carpeta llamada « backup ».

Consulta la oferta sin confundir Francia y Líbano

Una tarjeta Amazon.fr no da la misma disponibilidad para todos los lectores. Durante el cheque del 13 de noviembre, la vista con un destino en el Líbano mostró el X9 como indisponible. Un cheque independiente con el código postal de referencia 75001 en París reveló una oferta vendida y enviada por Amazon. Este hallazgo no nos permite anunciar una disponibilidad general ni prometer los mismos costos para una entrega internacional.

No hay precio incluido en esta guía: la oferta puede evolucionar, al igual que los honorarios, impuestos o elegibilidad de entrega. Antes de la compra, debe comprobar la capacidad seleccionada, el estado nuevo o utilizado, la identidad del vendedor, el costo total y las condiciones de devolución. Un descuento no exime de comparar productos que satisfacen la misma necesidad.

Por lo tanto, la elección razonable es un soporte suficientemente grande, compatible con el ordenador e integrado en un verdadero método de copia de seguridad. Para archivos irreemplazables, tener una segunda copia independiente cuenta más que guardar unos segundos al transferir.

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