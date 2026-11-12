Préstamos frescos en el Líbano: el limitado rebote de 2025

Los préstamos y los anticipos en fondos frescos aumentaron de $418 millones a $794 millones en el Líbano entre diciembre 2024 y diciembre 2025. Este aumento contrasta con la contracción del crédito bancario total. Los datos del Banco del Líbano proporcionan una medida de un reinicio limitado, sin establecer cuántos hogares o pequeñas empresas han recuperado la financiación. Los nuevos préstamos, la cuota de mercado y la solvencia bancaria siguen siendo conceptos distintos para comprender el alcance de este desarrollo.

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Los préstamos en fondos frescos casi se duplicaron en el Líbano en 2025, llegando a $794 millones en diciembre. Esta recuperación sigue siendo limitada: tiene lugar en una cartera total de créditos que sigue disminuyendo. Los datos del Banco del Líbano permiten distinguir el reinicio de un compartimiento de crédito de la restauración de la financiación bancaria en su conjunto.

El aumento de los préstamos frescos en el Líbano es uno de los contrastes del examen macroeconómico publicado por BDL en abril de 2026 en diciembre de 2025. Este examen anual proporciona información sobre el cambio de financiación. No describe las ofertas disponibles hoy en día de cada banco. Tampoco mide el número de empresas o hogares que han recuperado el acceso al crédito.

Los préstamos frescos en el Líbano aumentaron de 418 millones a 794 millones

Los préstamos y anticipos pendientes en fondos frescos aumentaron de $418 millones en diciembre de 2024 a $794 millones en diciembre de 2025. El aumento es de 376 millones, es decir, del 90%. El BDL describe un canal todavía limitado, alimentado por la nueva liquidez de divisas. El stock alcanzó un máximo de 816 millones en noviembre, antes de regresar ligeramente en diciembre.

Criterios Cantidad o parte Préstamos frescos, Diciembre 2024 418 millones Préstamos frescos, noviembre 2025 816 millones Préstamos frescos, Diciembre 2025 794 millones Diciembre a diciembre +376 millones de dólares, aproximadamente +90 % Parte correspondiente al total de la consignación final 2025 Acerca del 15%

Estos valores son acciones observadas en diferentes fechas. No constituyen el total de nuevos préstamos concedidos durante el año. Un crédito desembolsado y luego reembolsado antes de diciembre puede haber financiado una actividad sin ser incluido en el stock final del año. A la inversa, un antiguo préstamo sigue siendo pendiente en este stock.

Por lo tanto, el aumento neto de 376 millones hace imposible reconstruir la producción de crédito bruto. Esto requeriría nuevos desembolsos, reembolsos y otros movimientos en la cartera. La distinción cuenta para las empresas: la cantidad de dinero prestado durante 12 meses puede diferir significativamente de la cantidad pendiente el último día.

Aumento de la cartera de reducción

Al mismo tiempo, la deuda bancaria total en cuestión aumentó de unos 5.900 millones de dólares a finales de 2024 a 5.200 millones a finales de 2025. El BDL calcula su contracción anual al 12,5%, sobre la base de sus datos no redondeados. Por lo tanto, el aumento del compartimento fresco no compensa la disminución de la cartera total.

Su participación aumentó de alrededor del 7% al 15%. Dos movimientos contribuyen a este cambio: el numerador aumenta y el denominador disminuye. Esta proporción no puede interpretarse como la parte de las solicitudes de préstamo aceptadas. Tampoco significa que el 15% del libanés tenga un crédito nuevo.

La disminución de 22 millones de dólares entre noviembre y diciembre también nos recuerda que la trayectoria no está aumentando mecánicamente. Esta disminución mensual no es suficiente para diagnosticar una inversión. Sin datos de vencimiento y desembolso, puede reflejar varios movimientos diferentes. El balance anual muestra una expansión neta, sin asignar cada cambio a una causa específica.

La cantidad no indica quién recibe financiación

Para evaluar el alcance económico de esta recuperación, el desglose de prestatarios es decisivo. La misma cantidad puede corresponder a una gran financiación o a muchos pequeños créditos. Las consecuencias para el acceso de las pequeñas empresas a las finanzas no son las mismas. La serie agregada de préstamos frescos presentados en esta sección del informe no permite una elección entre estas situaciones.

También debe hacerse una distinción entre el objeto del préstamo. Un avance para financiar un stock comercial no satisface la misma necesidad que un crédito de inversión o un préstamo de vivienda. Por lo tanto, el total de 794 millones no debe presentarse como un sobre inmobiliario. Tampoco permite concluir que todos los sectores se han recuperado uniformemente.

La duración, tasa de interés, garantías y moneda de los ingresos del cliente complementan este diagnóstico. La financiación puede existir mientras que sigue siendo inaccesible para una empresa que no puede proporcionar el colateral requerido. Por el contrario, una empresa con insumos e ingresos regulares puede acceder a una oferta que no representa el tejido económico general.

Fondos disponibles y balance no combinados

El desarrollo de un compartimento alimentado con fondos frescos no regula por sí mismo el tratamiento de viejas reclamaciones y depósitos restringidos. Un indicador de actividad mide lo que funciona dentro de un perímetro dado. No constituye una auditoría de los activos ni una prueba de solvencia de cada institución.

Esta distinción se suma al marco recordado por los servicios del FMI en su comunicado de 13 de febrero de 2026. Vincularon la restauración de un sistema bancario viable a la reestructuración, el respeto de la jerarquía de la deuda y los recursos disponibles. También destacaron que la contribución del Estado debe seguir siendo compatible con la sostenibilidad de la deuda pública.

Por lo tanto, sería excesivo leer la duplicación casi alcanzada en 2025 como la reparación del sector. Pero ignorar esta progresión también borraría un cambio mensurable. La lectura útil es seguir por separado el crédito fresco, las viejas carteras y las condiciones bajo las cuales se otorga nueva financiación.

A fin de medir el seguimiento, las cifras siguientes tendrán que especificar, entre otras cosas, la evolución del stock, la producción de préstamos y su distribución. Mientras estas dimensiones permanezcan incompletas, el resultado establecido sigue siendo el de 2025: una fuerte progresión de una base débil en un sistema cuyo crédito total continúa contrayendo.

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