Trípoli: ¿Cuál es el estado de los proyectos de zona económica?

En Trípoli, el puerto activo, el futuro centro industrial y logístico y los planes relacionados con la Feria Internacional Rachid Karamé no están en la misma etapa. Los anuncios de la zona económica especial permiten una verdadera progresión institucional en 2026. Sin embargo, no son suficientes para presentar todo como una nueva plataforma ya abierta a las empresas.

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En Trípoli, el puerto activo, el futuro centro industrial y logístico y los planes relacionados con la Feria Internacional Rachid Karamé no están en la misma etapa. Los anuncios de la zona económica especial permiten una verdadera progresión institucional en 2026. Sin embargo, no son suficientes para presentar todo como una nueva plataforma ya abierta a las empresas.

El programa del foro económico del 10 de noviembre reúne precisamente estas ambiciones: la conexión con los mercados, la complementariedad con el puerto, la participación del sector privado y la capacitación de la fuerza de trabajo. Este programa describe las preguntas propuestas a los interesados. No constituye un registro de contratos firmados o un balance de inversiones recibidas. Para medir el progreso, es necesario volver a las decisiones específicas del proyecto.

El centro industrial toma medidas para preparar

El 20 de mayo, la autoridad de la Zona Económica Especial de Trípoli, TSEZ, anunció la aceptación preliminar de su proyecto en el marco nacional de las asociaciones público-privadas. Este reconocimiento por el Alto Consejo de privatización y asociaciones abrió un camino institucional. Aún no designó a una empresa para construir o operar el centro.Fuente: TSEZ, anuncio del 20 de mayo de 2026.

El 17 de septiembre se anunció una segunda etapa. Según el TSEZ, el Consejo de Ministros aprobó los estudios del centro industrial y logístico y autorizó el procedimiento de calificación de un desarrollador internacional. La autoridad era preparar y emitir un llamamiento internacional para obtener calificaciones. Esta decisión es más precisa que una declaración de interés: se refiere a la transición de los estudios a la selección de candidatos.Fuente: TSEZ, 17 de septiembre de 2026.

En tal procedimiento, compruebe las capacidades de los candidatos antes de elegir una oferta y la organización contractual del proyecto. Un operador potencial puede ser experimentado sin haber obtenido aún el mercado. Del mismo modo, la autorización para buscar un socio no demuestra que la financiación esté cerrada. Estas distinciones determinan lo que una empresa puede esperar razonablemente del calendario anunciado.

Dos sitios y varias funciones para no confundir

En una entrevista publicada por el TSEZ el 22 de mayo, su presidente Hassan Dennaoui distinguió dos sets. El sitio vecino del puerto fue el anfitrión de actividades industriales y logísticas. El proyecto asociado con la Feria Internacional Rachid Karamé era centrarse más en la tecnología y los servicios. Esta presentación constituye una orientación para el desarrollo, no la lista de empresas ya instaladas.

A continuación se refirió a la intervención de KPMG, Dar Al-Handasah y Mohamed Alem & Associates para los estudios y la preparación de la asociación. La asignación propuesta del proyecto vecino del puerto en el primer trimestre de 2027 estaba condicionada al progreso de acuerdo con el plan. Este calendario, expresado en mayo, debe seguir siendo identificado como un pronóstico inicial.Fuente: entrevista de Hassan Dennaoui reproducida por el TSEZ, 22 de mayo de 2026.

Los servicios de inversores también están preparando

Durante la visita presidencial del 24 de octubre, el TSEZ volvió a describir los preparativos para la precalificación internacional. También señaló que los vertederos cercanos eran un obstáculo ambiental y comercial. El protocolo renovado con la Cámara de Comercio el 6 de noviembre se refiere a la coordinación de licencias, estudios y servicios relacionados con el origen de las mercancías.Fuente: TSEZ comunicaciones oficiales de 24 de octubre y 6 de noviembre de 2026.

Esta dimensión administrativa cuenta tanto como la tierra. Para invertir, una empresa debe poder identificar las autorizaciones necesarias, los servicios disponibles y su costo. La cooperación anunciada puede facilitar esta organización. Su eficacia tendrá que medirse mediante procedimientos utilizables y luego mediante solicitudes efectivamente tramitadas, en lugar del número de firmas institucionales por sí solas.

El próximo examen tendrá que tratar con pruebas de ejecución

El puerto es un equipo operativo al que el proyecto busca adobe. Esta proximidad no demuestra la existencia de una nueva cadena de suministro integrada con el ferrocarril o aeropuerto Kleiat. Cada enlace implica sus propias decisiones, obras, financiamiento y condiciones operativas. La agrupación de estas infraestructuras en la misma visión territorial no las hace operativas simultáneamente.

Por consiguiente, en el próximo inventario útil se debe especificar, para cada componente, si se ha publicado la solicitud, si se ha seleccionado a un titular, si se ha firmado el contrato y si se ha iniciado la labor. Los trabajos e inversiones esperados pueden entonces conciliarse con los logros. Los documentos examinados establecen una preparación más estructurada de la zona económica; Aún no permiten hacer balance de un nuevo centro industrial abierto y ocupado.

Vista aérea de Trípoli y El-Mina, foto de archivo Libnanews publicada en diciembre de 2024. Fotógrafo y fecha exacta no indicada. Ilustración del territorio, no del emplazamiento de construcción de la zona económica. Fotografía inteligente conservada, edición editorial determinista sin retocar la escena.

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