Las controversias relacionadas con los honorarios distinguen entre el acuerdo escrito, el consejo del orden y la decisión del juez. En los artículos 69 y 73 se especifican sus funciones y mecanismos de controversias. Esta descifración explica el alcance de los textos, sin presentar una crónica legal como una nueva jurisprudencia o asesorar un archivo.

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En una controversia sobre los honorarios de un abogado, la opinión del consejo de la orden y la decisión del juez no son iguales. La distinción, recordada por el ex stickman Nader Kaspar en una columna publicada por Mahkama el 10 de noviembre, se basa en las normas especiales del derecho libanés que rigen la profesión. No debe presentarse como una nueva decisión judicial: la crónica no da una fecha ni número de una sentencia que identifique la jurisprudencia reciente.

La Convención y la falta de acuerdo por escrito

Article 69 of the Law of 11 March 1970, in its amended version available from the Legal Information Centre of the Lebanese University, provides that fees shall be fixed by agreement between the lawyer and his client. En los casos civiles, cuando la cantidad supere el 20% del valor de la controversia, el juez puede reducirla. Este umbral abre la posibilidad de revisión judicial; no significa que se produzca una reducción automáticamente.

Sin un acuerdo escrito que fije los honorarios, el mismo artículo confía su determinación al tribunal después de consultar al consejo de la orden. El texto cita la importancia del caso, el trabajo realizado y la situación del cliente como uno de los factores a tener en cuenta. Por consiguiente, la falta de una cantidad acordada por escrito no libera los beneficios y no deja su evaluación únicamente al abogado.

La orden da una opinión, el juez decide

Article 73 describes the procedure for fee applications. El abogado puede solicitar el pago de sus honorarios y gastos, después de la autorización del abogado. El primer Presidente del Tribunal de Apelaciones nombrará a un Oficial de Presidencia para que examine la solicitud, oiga a ambas partes y solicite el asesoramiento del Consejo de la Orden.

Esta distribución explica la distinción presentada por Kaspar: la opinión ordinal contribuye al examen del caso, pero no es la decisión judicial que resuelve la controversia. En su columna, la antigua pegatina declara que este aviso no es objeto de un recurso independiente. Corresponde a las partes examinar los elementos del caso en el marco judicial apropiado, en lugar de tratar el aviso como un fallo separado.

Un reto enmarcado por el texto

El artículo 73 establece una objeción a la decisión del Presidente designado ante la Sala presidida por el primer Presidente. Este último también puede remitirlo a una sala que no sea la sala cuya decisión haya tomado el presidente. El plazo establecido en el presente artículo será de 15 días a partir de la fecha de notificación de la decisión. El texto establece que la decisión sobre esta oposición no está sujeta a ningún recurso.

Estas normas se refieren a este mecanismo específico. No deben confundirse con la ejecución de un acuerdo escrito, también previsto en el artículo 69 después de que se haya autorizado el bastón. En el caso de las objeciones a la ejecución, el presente artículo establece, entre otras cosas, que su presentación no suspende la ejecución a menos que el tribunal competente de apelación decida otra cosa.

Para entender un caso, es necesario identificar primero el acto recibido: acuerdo, notificación oral, decisión judicial o acto de ejecución. La calificación de ese acto y su notificación determinarán la cuestión de procedimiento que se examinará. Este recordatorio de los textos no permite calcular el plazo aplicable a una situación individual sin consultar los documentos pertinentes y las normas de notificación.

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