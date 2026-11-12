Firma electrónica y nube: reglas bajo construcción

La OMSAR celebró consultas los días 3 y 4 de noviembre sobre la firma electrónica y el alojamiento de datos públicos. El trabajo, realizado con Macmillan Keck, se relaciona con textos de aplicación, política del gobierno de la nube y las habilidades de COLIBAC. Forma parte de la preparación del proyecto de aceleración digital apoyado por el Banco Mundial. Los 10 minutos de noviembre no lanzan ningún nuevo servicio. Describe las bases jurídicas e institucionales que se construirán antes del despliegue a las administraciones.

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The electronic signature and hosting of public data was the subject of workshops on 3 and 4 November 2026. La OMSAR presentó su labor el 10 de noviembre. Organizada con Macmillan Keck, estas reuniones se centran en las normas, responsabilidades y capacidad administrativa necesarias. No anuncian la apertura de un nuevo servicio digital a los ciudadanos.

La firma electrónica en el Líbano exige normas aplicables

La oficina del Ministro de Estado para la Reforma Administrativa reunió a los interesados en las condiciones para una firma electrónica fiable. En la mesa redonda se examinó, entre otras cosas, un nuevo decreto y la preparación de la legislación necesaria para su aplicación. La puesta en libertad no da el número de la orden que se examina.

Otro período de sesiones capacitó a los miembros de la junta directiva de COLIBAC, el órgano de acreditación libanés. Se ocupa de su papel en la firma electrónica en virtud de la Ley No 81. Así pues, los intercambios entrañan el examen de los textos en la preparación de la institución encargada de su aplicación.

La firma electrónica no se limita a la imagen de una firma manuscrita agregada a un documento. Los dispositivos de confianza pueden utilizar certificados y mecanismos criptográficos. Se utilizan en particular para verificar el origen de una firma y la integridad del documento. Su uso requiere reglas de control y una división de responsabilidades.

En una nota del Banco Mundial publicada en diciembre de 2024 se describe el marco libanés en virtud de la Ley 81 de 2018. Recuerda el reconocimiento legal de las firmas electrónicas y el papel de COLIBAC en la regulación de los acuerdos de alto nivel. Esta base jurídica no exime la organización de la acreditación, los controles y los usos prácticos.

Para la nube, una política gubernamental para definir

El segundo proyecto se refiere al almacenamiento y procesamiento de datos en el sector público mediante tecnologías de la nube. La consulta se centró en las conclusiones y hipótesis preliminares. Los participantes examinaron prioridades, oportunidades y deficiencias en la preparación de recomendaciones.

El objetivo anunciado es construir una política gubernamental clara para la adopción de estos servicios. El comunicado de prensa no designa un host seleccionado. No anuncia un nuevo centro de datos o un calendario de migración para las administraciones. Tampoco especifica las categorías de datos que se transferirían.

La palabra « público » aquí se refiere a las administraciones interesadas. No significa que sus archivos serían accesibles para todos. Las condiciones de alojamiento, acceso y protección forman parte de la labor de gobernanza que se establecerá.

Preparación financiada, aparte del despliegue

According to WHOAR, these activities fall under a World Bank-funded preparatory grant for the Lebanon Digital Acceleration Project, or LDAP. Deben ayudar a establecer una base de servicio público más segura y mejor conectada.

El registro de contratos de la OMSAR confirma una misión confiada a Macmillan Keck sobre la base de la firma electrónica. Su alcance incluye una visión general, una hoja de ruta, la redacción de instrumentos jurídicos y el fomento de la capacidad. La cantidad publicada es de $311,312 por un período de 22 semanas. Este contrato consultivo no es un anuncio de comisión.

El proyecto digital más amplio tiene $150 millones en financiación aprobada por el Banco Mundial en enero de 2026. La institución afirma que debe apoyar la acogida segura de datos públicos y la ciberseguridad. También tiene previsto fortalecer las bases jurídicas, institucionales y humanas de los servicios digitales. Por lo tanto, este sobre general no es el único costo de los talleres de noviembre.

Tres pasos deben permanecer legibles para los usuarios. Los textos definen las condiciones legales. La gobernanza especifica quién autoriza, controla y asume la responsabilidad. El despliegue hace que las funciones sean utilizables en jurisdicciones identificadas. Los talleres documentan los dos primeros componentes. Su informe todavía no proporciona una lista de enfoques en línea recientemente viables o una fecha para abrirse al público.

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