Las mesas de votación cerraron a las 8 p.m. después de una extensión de una hora. A las 16.00 horas, la autoridad electoral anunció la participación del 21,9% en los municipios y del 20,91% en las wilayas.

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Las mesas de votación cerraron a las 8 p.m. después de una extensión de una hora. A las 16.00 horas, la autoridad electoral anunció la participación del 21,9% en los municipios y del 20,91% en las wilayas.

Las mesas electorales locales cerraron el sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas. La Autoridad Electoral Nacional Independiente, ANIA, había ampliado la elección en todo el país en una hora. La cuenta comenzó después del cierre, en presencia de los representantes de la lista. Todavía no se ha confirmado ningún ingreso consolidado.

Dos votos y dos participaciones

Los votantes nombraron durante cinco años a los miembros de las asambleas populares comunales y a los de las asambleas populares wilaya, a nivel provincial. Las dos votaciones se registran por separado. Al mediodía, la ANIA anunció una participación del 9,16% en los municipios y del 8,76% en las wilayas.

A las 4 p.m., el presidente de la autoridad, Saâd Arous, anunció 5.306,824 votantes para las comunas, de 24.236.959 inscritos, y 5.068.978 votantes para las asambleas wilayas. Estas cifras se detuvieron cuatro horas antes del cierre y no constituyen la tasa de participación al cierre.

El conteo se hace en las oficinas

Las 6.052 listas se dividieron en 5.624 listas comunales y 428 listas wilaya, según cifras proporcionadas por ANIE. El recuento es público y continúa hasta que se complete en las mesas electorales. Las oficinas móviles están despojando sus cédulas en el centro al que se adjuntan. Las cifras de participación no indican cómo se distribuirán los puestos entre las listas.

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