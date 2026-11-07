Líbano-Kuwait: Aoun invierte en inversión

Joseph Aoun recibió el 6 de noviembre en Baabda Georges Fayyad y los socios kuwaitíes de Uniterminals. El grupo presentó sus actividades de petróleo y almacenamiento y proyectos de desarrollo en el Líbano. El Presidente desea fortalecer la inversión conjunta y la confianza. No se ha hecho público ninguna cantidad, construcción o horario precisos. Los trabajos adicionales mencionados siguen siendo un objetivo, mientras que las garantías mencionadas por Aoun no constituyen un compromiso financiero anunciado por el Estado con la empresa.

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Joseph Aoun quiere ampliar las inversiones libanesas-Kuwaiti más allá de las relaciones comerciales existentes. El presidente recibió el 6 de noviembre en Baabda Georges Fayyad, presidente de la junta directiva de Uniterminals, así como directores representantes de los socios kuwaitíes de la empresa. La delegación presentó sus actividades de petróleo y almacenamiento y sus proyectos de desarrollo en el Líbano.

Inversiones entre el Líbano y Kuwait en el centro del comercio

Aoun destacó las habilidades humanas y la ubicación geográfica del país. El orador espera que las empresas libanesas y kuwaitíes elaboren proyectos conjuntos basados en el intercambio de conocimientos y recursos. También recordó el apoyo histórico de Kuwait al Líbano.

Georges Fayyad y miembros de la delegación presentaron la creación de puestos de trabajo adicionales como objetivo de su desarrollo. La Presidencia menciona su voluntad de aumentar su inversión, sin describir ningún proyecto en particular.

Confianza como condición de proyectos

El Presidente destacó la mejora del entorno económico y las garantías que podrían alentar a los inversores. Este discurso no anuncia una garantía del Tesoro a los Uniterminals. El informe no menciona ningún contrato firmado, importe, calendario o número de puestos.

La reunión abre así una discusión con socios identificados que ya participan en la empresa. Los siguientes elementos previstos son la naturaleza de las inversiones seleccionadas, su financiación y las etapas de su ejecución.

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