Diáspora: El Salam miente inversión y reformas

La reunión del 6 de noviembre entre Nawaf Salam y la Unión Cultural Mundial del Líbano se centró en las condiciones para la participación económica de los expatriados. Ibrahim Constantin pidió reformas, justicia independiente y protección de depositantes e inversores. La delegación se refirió también a la seguridad del Sur y al regreso de los habitantes. El gobierno quiere movilizar conocimientos especializados y relaciones internacionales, pero no se anunció en esta audiencia un proyecto firmado o un calendario de financiación.

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La diáspora libanesa exige garantías antes de convertir su compromiso con el país en inversión. Recibido el 6 de noviembre en el Gran Sérail por Nawaf Salam, Ibrahim Constantin hizo justicia independiente, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos en el centro de sus demandas. El Presidente de la Unión Cultural Mundial del Líbano dirigió una delegación en presencia de Abbas Fawaz, presidente de su junta directiva.

El Primer Ministro defendió una participación más activa de los expatriados en la recuperación. Ha vinculado esta ambición al fortalecimiento de la seguridad y la continuación de las reformas. Sin embargo, la reunión no estuvo acompañada de ninguna inversión anunciada, ninguna lista de proyectos o un calendario de desembolsos.

Diáspora Libanesa: La confianza requiere derechos

Ibrahim Constantin presentó las expectativas de los libaneses que viven en el extranjero. Según su informe de entrevista, el retorno de la confianza requiere reformas serias y una protección efectiva tanto de depositantes como de inversores. También destacó la independencia de la justicia.

Esas solicitudes se refieren a las condiciones en que podría adoptarse un compromiso económico. Se refieren a la protección del capital, la posibilidad de defender sus derechos y la previsibilidad de las decisiones. En el anuncio no se presentó ningún nuevo mecanismo jurídico.

Por su parte, Salam recordó la contribución de los expatriados a la resistencia económica y social del país. Mencionó el apoyo prestado a sus seres queridos, sus habilidades y sus relaciones internacionales. Desea movilizar esos recursos en asociación con el Líbano.

El Sur está entre las condiciones de recuperación

La delegación también se refirió a la situación en el Sur. Constantino pidió condiciones de seguridad para que los habitantes pudieran regresar a sus tierras y hogares con dignidad. Así pues, el debate sobre la inversión se suma al de la estabilidad territorial.

Constantino también aclaró el lugar de su organización: apoyar al Estado y sus instituciones, sin reemplazarlas. Esta posición deja a las autoridades públicas la responsabilidad de las reformas y la protección jurídica previstas. La movilización de los expatriados no reemplaza estas decisiones.

Habilidades más allá del capital solo

El deseo de asociación va más allá de las transferencias financieras. The interlocutors cited the competence and international relations of Lebanese people abroad. Sus redes pueden ayudar a acercar las empresas, los profesionales y los mercados. Sin embargo, al final de esta audiencia no se hizo público ningún acuerdo operacional.

Constantine informó de comentarios optimistas del Primer Ministro sobre la preparación de esta participación. También indicó que su realización tomaría tiempo. No hay nombramientos de seguimiento ni calendarios de inversiones que actualmente acompañan esta perspectiva.

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