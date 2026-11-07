Gaza: Las muertes alcanzan 74.640

El Ministerio de Salud de Gaza registró un total de 74.640 muertes y 175.947 lesiones al 7 de noviembre de 2026. Los hospitales recibieron diez cadáveres en 48 horas, incluidos dos restos encontrados, y registraron 22 heridos. Se agregaron 12 muertes después de la validación de archivos. Así, la evolución del total no corresponde únicamente a los resultados de nuevos ataques. El socorro sigue impedido de llegar a algunas víctimas bajo los escombros y en las carreteras.

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Según el Ministerio de Salud de Gaza, han habido 74.640 muertes y 175.947 lesiones desde el 7 de octubre de 2023. Su boletín del sábado 7 de noviembre de 2026 enumera diez cuerpos recibidos en hospitales en 48 horas. También reporta 22 heridos. Se distingue entre nuevas muertes, personas muertas de sus lesiones y restos encontrados. También se incluyeron 12 muertes adicionales después de la validación de archivos.

El conteo incluye seis nuevas muertes y dos personas que murieron por sus lesiones. Se encontraron dos restos. Estas categorías describen situaciones diferentes. Por lo tanto, los diez cuerpos registrados no corresponden a diez personas muertas en nuevos ataques durante este período solamente.

Examen Humano de Gaza: 12 archivos añadidos

The Ministry states that it added twelve deaths to the cumulative balance sheet after completion their information and obtaining their validation. Esta regularización ha tenido lugar desde la actualización administrativa anterior, de fecha 31 de octubre. It concerns the registration of victims and does not allow for the date of their death on 7 November.

Esta aclaración explica parte de la evolución del total. El boletín del 5 de noviembre registró 74.618 muertes, en comparación con 74.640 en el boletín del 7 de noviembre. La diferencia 22 incluye los diez cuerpos recibidos por los hospitales y los doce archivos validados. Presentar este aumento como el registro de nuevas huelgas en los últimos dos días confundiría muertes recientes, restos y adiciones al registro.

El número acumulado de lesiones aumentó de 175.925 a 175.947 en los mismos boletines. Este aumento corresponde a 22 personas lesionadas notificadas durante las 48 horas abarcadas por el último comunicado. Las autoridades sanitarias no proporcionan en esta publicación un desglose por lugar, edad o gravedad de las lesiones.

Cuenta separada desde la cesación del fuego

El Ministerio también publica una serie que abarca el período abierto por la cesación del fuego del 11 de octubre de 2025. Fueron 1.610 muertos y 5.819 heridos el 7 de noviembre de 2026. El número de restos encontrados durante este período es de 849 por separado.

El boletín del 5 de noviembre indicaba 1.602 muertes y 847 restos encontrados. Las seis muertes nuevas y las dos muertes de sus lesiones representan este aumento de ocho veces. Los dos cuerpos encontrados llevan el número de restos recuperados a 849.

Estas series cubren parte del período abierto en octubre de 2023. Por lo tanto, no añaden al balance general. Reflejan la pérdida continua de vidas y la búsqueda de órganos después de la entrada en vigor de la cesación del fuego. El comunicado de prensa no detalla las circunstancias individuales de cada muerte.

Las víctimas permanecen fuera del alcance

La información médica transmitida el sábado indica que las víctimas siguen bajo las ruinas y en caminos inaccesibles. Los equipos de ambulancia y rescate no pueden llegar a todos. El total publicado depende de los cuerpos recuperados, las muertes registradas y los registros validados por las autoridades sanitarias.

El descubrimiento de restos puede ocurrir mucho después de la muerte de la persona. Su registro en un boletín diario cuenta el momento de su recuperación o registro. No es suficiente establecer la fecha del ataque que causó la muerte.

Las cifras presentadas son las de las autoridades sanitarias de Gaza. Su último boletín no proporciona una lista de las diez personas recibidas en los hospitales, ni detalles de los doce archivos añadidos. Las investigaciones siguen dependiendo del acceso a los escombros y de la capacidad de los trabajadores de socorro para llegar a lugares en los que todavía se informa a las víctimas.

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