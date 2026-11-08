¿Puede Israel vivir sin ayuda financiera estadounidense?

Israel tiene los recursos económicos para considerar la sustitución de las donaciones militares estadounidenses. Pero esta transición costaría a los contribuyentes, el gasto civil y la deuda. La autofinanciación tampoco abordaría la dependencia de las aeronaves, partes y autorizaciones estadounidenses. Entre la supresión de subsidios, las restricciones a las entregas y la retirada estratégica, se deben distinguir tres escenarios para medir las verdaderas consecuencias de un cambio en la relación entre Washington y Tel Aviv hoy.

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Israel podría absorber la desaparición de las donaciones militares estadounidenses, pero la financiación de su defensa colocaría más sobre sus propios recursos. Esta capacidad no significa que la operación sea indolora o que el país pueda sustituir rápidamente el equipo, partes y servicios estadounidenses. La cuestión decisiva es la naturaleza de la retirada propuesta: dejar de pagar, dejar de vender o desafiar una relación estratégica.

El anuncio hecho por Donald Trump el 3 de noviembre revitalizó este debate. El presidente estadounidense dijo que quería acabar con la ayuda anual de 2027, mientras perseguía ventas de armas. Quedan por establecer los arreglos presupuestarios y contractuales para esta transición. Una declaración política no es suficiente para declarar la cancelación de las consignaciones, pagos o compromisos existentes.

Preguntar si Israel puede « vivir » sin esta ayuda mezcla así varios temas. Un Estado puede financiar más gastos por sí solo mientras sigue dependiendo de un proveedor. También puede preservar su arsenal a costa de sacrificios en otras áreas. Para medir el impacto potencial de la decisión estadounidense, se debe examinar por separado la capacidad de pago, la disponibilidad material y el apoyo político.

Un esfuerzo por debajo de un punto del PIB

El sobre de referencia ordinario asciende a 3.800 millones de dólares anuales: 3.300 millones de fondos militares y 500 millones de dólares para programas de misiles. No constituye una subvención general para todos los servicios públicos israelíes. Se ha eliminado la ayuda económica bilateral tradicional, mientras que el apoyo contemporáneo se ha centrado en la defensa.

Según datos del Banco Mundial, el PIB israelí ascendió a 610.780 millones de dólares en 2025. En comparación con esta base, la ayuda ordinaria representa alrededor del 0,62% del producto interno bruto. Esta proporción permite excluir la imagen de una economía cuyos recursos se basarían principalmente en el pago estadounidense. Por sí solo no nos permite determinar qué aumento fiscal o qué gasto reducir.

El PIB mide la producción anual, no los ingresos rependibles en los fondos estatales. La sustitución de una subvención para las adquisiciones militares requiere la movilización de una parte adicional de los recursos nacionales. La cantidad puede ser económicamente soportable mientras se hace políticamente difícil de asignar. Un gasto sostenible para el país en su conjunto no es necesariamente el mismo para cada hogar.

Una defensa ya financiada por Israel

El SIPRI estima que los gastos militares israelíes ascendieron a 48.300 millones de dólares en 2025. Las 3.800 millones de ayudas ordinarias corresponden a alrededor del 7,9% de esta cantidad. Esta aproximación da una idea del esfuerzo adicional, pero no significa que los Estados Unidos estén financiando exactamente el 7,9% del presupuesto militar israelí.

El método estadístico utilizado para las comparaciones internacionales representa en principio la ayuda militar en los gastos del donante, no en los gastos del receptor. Los calendarios presupuestarios, las entregas y la financiación excepcional complican aún más la reconciliación. La presentación de un cociente entre dos cantidades como un desglose contable preciso crearía una falsa precisión.

El orden de magnitud sigue siendo esclarecedor: Israel ya está comprometiendo más recursos militares que el apoyo anual ordinario. Su desaparición no suprimiría la financiación de todo el ejército. Sin embargo, podría tener un impacto significativo en algunas compras centradas en dólares, aunque su peso parece ser limitado cuando está relacionado con todos los gastos, incluidos los sueldos y las operaciones.

El contribuyente se convierte en primer árbitro

La primera respuesta posible sería fiscal. Según el Banco de Israel, en 2025 entraron en vigor medidas fiscales por un 1,5% del PIB. Este precedente demuestra que una movilización presupuestaria significativa es alcanzable. Recordó también que la población ya había participado: que el esfuerzo anterior no constituía una nueva reserva de la que sacar una segunda vez.

Una sustitución de las donaciones requeriría una aclaración de quién paga. Un aumento de los impuestos sobre consumo, un cambio en el impuesto sobre la renta o una reducción de los beneficios fiscales no distribuyen la carga de la misma manera. La elección también afectaría la aceptabilidad de la transición. El debate sobre la independencia financiera podría convertirse rápidamente en un debate sobre los niveles de vida.

La reducción de los gastos civiles es otra opción, pero hay un costo aplazado. Postponer una inversión puede mejorar las cuentas de un año sin mejorar la situación a largo plazo. La cuestión pertinente sería entonces qué programas se sacrificaban, qué tan útiles eran y cuánto tiempo era el aplazamiento. Una economía contable no es suficiente para demostrar ganancias económicas.

Borrower da tiempo sin borrar la factura

Israel mantiene el acceso a mercados internacionales. En enero de 2026 se completó una cuestión soberana de 6.000 millones de dólares, que se extendió sobre varias madurezs. Este tipo de operación muestra que se puede obtener financiación de varios miles de millones. No garantiza las mismas condiciones para las cuestiones futuras ni la capacidad de deuda ilimitada.

La deuda suavizaría una transición, especialmente si las necesidades de pago se concentraban en unos pocos años. Sin embargo, financiar un gasto recurrente en nuevos préstamos de manera sostenible lleva adelante su costo. El interés se suma a las cantidades a pagar y reduce los recursos disponibles para otros fines. Por consiguiente, un calendario de sustitución creíble sería tan importante como la cantidad de la primera cuestión.

Las reservas de divisas son otro elemento de fuerza: alcanzaron $237.773 mil millones a finales de octubre de 2026, según el Banco de Israel. Esta acción contribuye a la resiliencia financiera externa. Sin embargo, no es un caso del Ministerio de Defensa. La conversión de un indicador de seguridad monetaria en años de compras militares financieras daría una representación engañosa de su papel.

Crecimiento que no llena todos los caisses

El pronóstico del Banco de Israel de octubre de 2026 describe tensas cuentas públicas. El déficit presupuestario previsto alcanzó el 4,4% del PIB en 2026 y el 4,6% en 2027. La deuda con el PIB oficial aumentaría del 68% al 66,5%. Estas cifras son proyecciones, preparadas en un contexto en que el presupuesto de defensa de 2027 sigue siendo incierto.

Una segunda medida da una lectura menos favorable: al excluir la producción realizada en el extranjero y registrada en el PIB israelí, la proporción de la deuda alcanzaría el 70% en 2026 y el 70,5% en 2027. Por consiguiente, parte del aumento del PIB no corresponde a un aumento equivalente de la actividad nacional o los recursos fiscales. El crecimiento fuera de la producción externa se pronostica en 3,4% y luego 5,1%.

Por lo tanto, la cuestión presupuestaria supera la única sustitución de la financiación estadounidense. Al mismo tiempo, el país busca financiar su seguridad, invertir en capacidad productiva y recuperar un camino de deuda más favorable. Tomar gastos adicionales haría que este arbitraje fuera más difícil. Esto no demuestra una imposibilidad de pagar, pero reduce el lugar que queda a otras prioridades.

Una industria poderosa no produce todo

La industria de defensa israelí tiene importantes capacidades. Según el Ministerio de Defensa de Israel, los nuevos contratos de exportación firmados en 2025 alcanzaron los 19.200 millones de dólares, un registro. Los misiles, cohetes y sistemas de defensa antiaérea representan el 29% del volumen contractual; la observación y el equipo optrónico representan el 22%. Estos resultados describen una fuerte especialización industrial.

Sin embargo, su interpretación requiere dos precauciones. Los contratos firmados no son todos los recibos recibidos en el año. El volumen de negocios no es también un ingreso presupuestario totalmente disponible. Los fabricantes deben producir, pagar a sus empleados, comprar sus componentes y entregar a sus clientes. Por consiguiente, las exportaciones de armas no pueden subsanarse del costo de la defensa para calcular la financiación nacional neta.

El desarrollo ulterior de la producción local podría reducir ciertas dependencias. Sin embargo, esta estrategia requeriría inversión antes de que sus efectos pudieran realizarse. Debe apuntar el equipo que es realista para la fabricación, los volúmenes necesarios y los tiempos principales para la capacidad. La autonomía industrial se construye por programa; No se deriva automáticamente del éxito comercial de otras categorías de equipos.

El primer escenario es el reemplazo financiero

En el caso del anuncio más cercano de Estados Unidos, las subvenciones cesarían mientras las ventas y la cooperación continuarían. Israel podría seguir utilizando su equipo y establecer nuevas órdenes con más recursos internos. El cambio principal sería entonces la asignación de la factura.

Una transición gradual daría más tiempo para ajustar el presupuesto. Una interrupción rápida requeriría opciones más específicas: mantener compras prioritarias, aplazar a otros o aceptar un aumento temporal de la financiación de la deuda. Las consecuencias también dependerán de los pagos ya cubiertos. Sin un calendario consolidado, no hay una estimación significativa para convertir la cantidad anual de referencia en una factura exacta para cada año posterior.

Este escenario no justifica un pronóstico de desaparición estatal. Más bien, plantea una cuestión de política pública: ¿qué nivel de gasto militar debe mantenerse, con qué gravámenes y qué renuncias? La respuesta podría variar entre un esfuerzo de transición temporal y un aumento permanente de la carga nacional.

El segundo escenario se refiere a los suministros

La situación cambiaría dramáticamente si Washington también limitara las entregas, partes o servicios. Según el SIPRI, todos los aviones de combate israelíes en funcionamiento son de origen americano. Los Estados Unidos también representaron el 68% de las principales importaciones de armas de Israel entre 2021 y 2025, frente al 31% para Alemania. Estas proporciones miden las transferencias de equipo grande, no todas las compras militares.

En este caso, encontrar dinero ya no resolvería toda la dificultad. Un dispositivo disponible tiene un valor operativo diferente de un dispositivo futuro ordenado por otro proveedor. Reemplazar una flota requiere adaptaciones, capacitación y una nueva organización de apoyo. Los plazos pueden pesar tanto como el precio de compra.

Tampoco la autofinanciación eliminaría el marco de exportación de los Estados Unidos. Algunas obligaciones y restricciones seguirán aplicándose a las ventas pagadas de fondos israelíes, aunque su alcance varía dependiendo de los arreglos. Por lo tanto, el fin de una subvención no es una autorización general para adquirir o utilizar material. Las decisiones de Washington seguirían siendo importantes después de un cambio de pago.

El tercer escenario se refiere a la relación estratégica

Un retiro más amplio incluiría la cooperación militar y el apoyo diplomático. Estas funciones no pueden evaluarse simplemente añadiendo una suma al presupuesto. En el Consejo de Seguridad, el veto estadounidense del 18 de septiembre de 2025 impidió la aprobación de un texto sobre la cesación del fuego en Gaza, los rehenes y el acceso humanitario, a pesar del apoyo de los otros catorce miembros. Este apoyo es una decisión política, sin ningún equivalente industrial directamente comprable.

Sin embargo, sería inapropiado deducir el fin de este apoyo del único anuncio de donación. Un cambio en la financiación puede acompañar el mantenimiento de relaciones estrechas. Por el contrario, el deterioro político general podría producir efectos que excedan el gasto militar. Por consiguiente, el análisis debe considerar estos cambios como hipótesis separadas, no como medidas inevitables en el mismo proceso.

Para el Líbano y otros países de la región, esta distinción cuenta. La disminución de las subvenciones no demuestra una reducción inmediata de las capacidades israelíes, por lo menos un cambio automático en las decisiones militares. Las autorizaciones de ventas, la continuidad de la oferta y las posiciones diplomáticas proporcionarían una orientación más concreta sobre la evolución de la relación.

Por consiguiente, Israel tiene los medios económicos para considerar la posibilidad de sustituir la ayuda financiera ordinaria. El costo se sufragaría en otras partes de sus cuentas y en su empresa. Por otro lado, no hay una operación presupuestaria que pueda reconstruir instantáneamente todas las capacidades estadounidenses a las que está vinculado su aparato militar. La autonomía de pago parece accesible; la autonomía estratégica requiere una transformación mucho más larga, cuyo precio no es sólo de 3.800 millones al año.

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