Ucrania: 600.000 habitantes sin poder

Más de 600.000 habitantes de la región de Dnipropetrovsk fueron privados de electricidad después de un ataque ruso en la noche del 7 al 8 de noviembre, según DTEK. En Dnipro, se suspendieron el metro, tranvías y trolebuses. Los hospitales funcionan con generadores mientras los equipos técnicos intentan restaurar la infraestructura crítica. Los ataques repetidos complican las reparaciones. Los recortes de emergencia siguen en vigor y no se ha anunciado un calendario completo de recuperación para las zonas afectadas.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Más de 600.000 habitantes de la región ucraniana de Dnipropetrovsk fueron privados de electricidad después de un ataque ruso en la noche del 7 al 8 de noviembre de 2026, según el DTEK energético. El domingo por la mañana, se detuvo el transporte eléctrico de Dnipro y los hospitales estaban inclinando en generadores. Las reparaciones siguen sujetas a nuevas huelgas.

Instalaciones en el este de Ucrania

DTEK indica que las instalaciones energéticas significativas fueron afectadas durante la noche. La compañía cita los distritos de Pavlohrad, Samara, Kamianske y Dnipro, así como la ciudad de Dnipro, entre los sectores de poder privado. Por lo tanto, su cifra de más de 600.000 habitantes se refiere a parte de la región, no a la única capital regional.

El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hanzha, menciona a más de 600.000 usuarios e incluye también el distrito de Synelnykove en las zonas afectadas. Los dos anuncios no emplean exactamente la misma unidad: no convierten este balance en un número específico de hogares.

Los equipos técnicos están trabajando para restaurar los alimentos. Sin embargo, DTEK destaca que los repetidos ataques complican sus intervenciones. La empresa da prioridad a la infraestructura crítica, sin anunciar una hora de regreso a la normalidad para todos los habitantes.

Metro, tranvías y trolebuses en la parada

En Dnipro, el desglose interrumpió directamente los movimientos del domingo por la mañana. El departamento de transporte municipal anunció la suspensión de todas las líneas de tranvía y trolebus: las subestaciones que abastecían su red de tracción no tenían electricidad.

Los trenes de metro también dejaron de funcionar después de un corte de energía. Sin embargo, las estaciones permanecen abiertas como refugios, según la misma administración. Por consiguiente, el cese del servicio de transporte no significa que se cierren a las personas que solicitan protección durante una alerta.

Oleksandr Hanzha anunció el paso de hospitales y otras instalaciones esenciales en generadores. También pidió a los residentes que todavía tienen poder para reducir su consumo para limitar la presión sobre la red.

Reducción de emergencia sin horas garantizadas

DTEK confirmó el domingo por la mañana el mantenimiento de los recortes de emergencia en la ciudad de Dnipro, pero también en Kiev y su región. En virtud de este esquema, no se aplican los horarios habituales de descarga. Estas restricciones no deben confundirse con los cortes giratorios anunciados con antelación.

El colapso ocurrió después de las huelgas del 7 de noviembre en la red de energía alrededor de Kiev. DTEK explicó que el daño a las subestaciones redujo la cantidad de electricidad que podría transferirse de centrales nucleares a zonas de consumo. Por lo tanto, una planta de energía capaz de producir no es suficiente para proporcionar energía cuando las estructuras de transporte están dañadas.

En Dnipropetrovsk, el número de usuarios efectivamente recargados y la duración de las interrupciones permanecen por determinar. Los anuncios de la mañana del domingo describen una evaluación provisional, que probablemente evolucionará con reparaciones y la situación de seguridad.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews