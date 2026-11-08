Rai pide una paz duradera para el Líbano

Béchara Rai pide una paz duradera y una sola autoridad nacional de seguridad. En su homilía del 8 de noviembre en Bkerké, el Patriarca también anuncia el examen de las diez solicitudes de cinco aldeas fronterizas del sur durante la sesión anual de los Patriarcas y Obispos Católicos, que comienza el lunes. Se ocupa de los recortes de electricidad, los desechos, la seguridad alimentaria y el registro judicial de Dahr al-Baydar. Quedan pendientes las respuestas concretas a las exigencias de los habitantes.

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El patriarca maronita Béchara Rai pidió una paz duradera para el Líbano el domingo 8 de noviembre, en lugar de una expectativa permanente de la próxima guerra regional. En su homilía en Bkerké, vincula este requisito a una sola autoridad nacional en materia de seguridad y paz. También anunció que las solicitudes de cinco aldeas cristianas fronterizas con el Sur serían examinadas en la próxima sesión de los Patriarcas y Obispos Católicos.

Una paz duradera basada en la decisión del Estado

El cardenal presidió la Misa dominical en la iglesia de Nuestra Señora en el asiento patriarcal. Su intervención consagra la protección del país en una elección institucional: un Estado que controla sus decisiones e instituciones capaces de preservar la estabilidad.

Rai defendió la neutralidad como medio de mantener al Líbano alejado de conflictos entre ejes regionales. Según él, esta orientación no significa abandonar causas justas o romper con el entorno árabe del país. Debe impedir que el territorio libanés se convierta en un lugar permanente de confrontación entre poderes externos.

El Patriarca no presentó una nueva negociación o acuerdo. Formula una posición política y pastoral sobre las condiciones de seguridad en el Líbano. Combina la paz con la existencia de una referencia nacional común, en lugar de sólo equilibrios provisionales entre los agentes regionales.

Las peticiones de cinco aldeas ante los obispos

Rai anunció que el Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano abriría su sesión anual de una semana el lunes 9 de noviembre. He reported receiving a letter from the villages of Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b and Qauzah.

El documento contiene diez solicitudes que el patriarca ha descrito como hurgente y legítimo. Aseguró a los habitantes que ocuparían un lugar importante en las deliberaciones. Sin embargo, estos diez puntos no se reproducen en la Casa. Por lo tanto, no permite anunciar una medida financiera, una medida de protección o un programa de reconstrucción ya adoptado.

Este anuncio da un paso adelante claro a la llamada de las localidades fronterizas: su examen colectivo por los líderes católicos. También distingue la recepción de una solicitud de la respuesta que se puede proporcionar. Se esperan posibles decisiones al final de la labor.

Electricidad, residuos y seguridad alimentaria

El patriarca discutió entonces el funcionamiento de los servicios públicos. Se refirió a los recortes de electricidad que afectaban a las administraciones, las instalaciones y los servicios de comunicaciones debido a los pagos no pagados acumulados. En su opinión, estas situaciones ilustran las consecuencias del trastorno administrativo para los ciudadanos.

Este pasaje viene después del lanzamiento, el 2 de noviembre, de la campaña de recuperación eléctrica del Líbano con cuerpos públicos. EDL anunció el 5 de noviembre la recepción de $28 millones. El Parlamento debe considerar ahora una consignación adicional para saldar parte de los atrasos. El discurso del Patriarca se centra en la continuidad de los servicios, sin proporcionar un nuevo balance financiero.

Rai también criticó la gestión de desechos limitada a su movimiento entre vertederos y regiones. Sostuvo la clasificación, el tratamiento y el reciclaje, recordando el vínculo entre la protección ambiental y la salud. No mencionó ninguna nueva contratación pública o sitio específico en este pasaje.

En cuanto a la seguridad alimentaria, destacó el control y la responsabilidad cuando la salud de los habitantes estaba expuesta a negligencia o fraude. Estas palabras extienden su llamado a la reforma para incluir acciones diarias de la administración, más allá de las instituciones políticas solas.

La investigación de Dahr al-Baidar debe continuar

The patriarch mentioned the case of Dahr al-Baydar, indicating that he was entering a new judicial phase. Pidió que la investigación se llevara a cabo plenamente, a una distancia de las posiciones anticipadas y la explotación política.

No anunció ningún resultado de instrucción ni estableció responsabilidad individual. Su intervención exige el respeto del trabajo judicial. No resuelve los cargos o controversias que rodean el caso.

La homilía fue pronunciada el domingo la renovación de la Iglesia. Rai ha vinculado este tema religioso al restablecimiento de la confianza en las instituciones, el derecho y el servicio público.

También acogió con beneplácito la Asociación Cross Road, fundada en 1995 y dedicada a los veteranos heridos o discapacitados de diversos orígenes políticos. Mencionó su asistencia médica, la provisión de medicamentos y el seguimiento de las personas acompañadas. Desde el lunes, el Consejo de Patriarcas y Obispos debe considerar la apelación de las cinco aldeas fronterizas, cuyas peticiones detalladas y seguimiento concreto aún no se han aclarado.

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