La policía israelí está examinando las detenciones de militantes en Rasam el 27 de octubre. Ido Norden, Benjamin Netanyahu’s chief of staff, reportedly directed the investigators to a source from the Prime Minister’s office. Este niega cualquier manipulación. The suspects were released and Gadi Eisenkot requested an investigation into the role of the authorities. Un examen interno de la cadena de mando policial debe llegar a sus conclusiones dentro de una semana, sin prejuzgar responsabilidades.

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La policía israelí anunció el lunes 16 de noviembre, una revisión interna de las detenciones de activistas en RaApocalipsis cuestiona el papel del Jefe de Estado Mayor de Benjamin Netanyahu, Ido Norden, en la transmisión de la información que condujo a la operación. La oficina del Primer Ministro rechaza cualquier manipulación.

Information transmitted to the police, three Arab activists arrested before the opening of the polling stations, followed by accusations of electoral fraud relayed by Benjamin Netanyahu. Es esta cadena que las autoridades israelíes deben aclarar ahora. El jefe de policía Daniel Levy ordenó el lunes una revisión de las decisiones tomadas alrededor de las elecciones del 27 de octubre. Su adjunto, Yair Hezroni, debe presentar sus conclusiones dentro de una semana.

Esta decisión viene después de las revelaciones del domingo por la noche sobre el origen de la inteligencia que llevó a los arrestos. El examen anunciado se centra en el funcionamiento de los servicios, su organización y la cadena de mando. En este momento no constituye una conclusión que establezca la manipulación política o la responsabilidad penal de un miembro de la oficina del Primer Ministro.

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Según una investigación televisiva israelí, Ido Norden contactó con la oficina del jefe de policía el 26 de octubre, el día anterior a las elecciones legislativas. He reportedly reported suspicious activities by militants from Rasam in southern Israel. Pero su papel no se habría limitado a esta denuncia: también habría dirigido a la policía a una persona presentada como fuente con información pertinente.

Esta persona habría trabajado recientemente en la oficina del Primer Ministro. Ella estaría cerca de Yossi Shelly, ex gerente general de la administración. A police intelligence officer reportedly contacted him that night. His information was then reported to have been recorded in police systems, before the operation began the next day.

Por consiguiente, la cuestión es la independencia de la información utilizada. ¿Se suponía que la queja y la inteligencia lo apoyarían de dos fuentes autónomas, o de los mismos círculos políticos? Las revelaciones evocan una sospecha de información presentada deliberadamente para provocar arrestos. Esta sospecha sigue siendo demostrada por las investigaciones competentes.

Arrestos sin orden judicial, según la investigación

Catorce agentes de policía habrían participado en las intervenciones en los hogares de tres activistas, al amanecer el 27 de octubre. Entre los detenidos estaban el Dr. Sayaf Abu Riash, médico de Rahat. Las imágenes muestran a su esposa pidiendo oficiales que presenten una orden de registro. According to the investigation, they had neither a search warrant nor an arrest warrant.

Suspicions related to moneys in cash and bulletins from Rasam, which the police associated with a possible vote purchase operation. The arrests were then put forward by Netanyahu during election day to denounce an attempt to distort the election.

The detainees have since been released. El último sospechoso del expediente salió ocho días después de la votación, sin condiciones restrictivas. En su decisión, el Magistrado Eran Tzabari del Tribunal de Primera Instancia de Beersheba criticó la debilidad del caso y la falta de progresos suficientes en la verificación policial.

Estas liberaciones no constituyen un juicio que demuestre la fabricación de sospechas. However, they show that the detention could not be extended on the elements then produced. La presencia de dinero y material electoral por sí sola no es suficiente para establecer la compra de votos.

La oficina de Netanyahu niega una operación cuesta arriba

La oficina del Primer Ministro declara que Ido Norden simplemente recibió información sobre una posible violación. Sostiene que su jefe de personal cumplió su deber al poner a su interlocutor en contacto con la policía, ya que cualquier ciudadano que tenga derecho debería haber hecho.

He denied any further involvement, disputed that Norden had spoken to the police intelligence officers or investigators in charge of the case and denounced defamatory accusations. Por lo tanto, su respuesta no niega la relación inicial. Rechaza la interpretación de una intervención organizada para desencadenar arrestos.

Gadi Eisenkot, responsable de buscar una mayoría del gobierno, pidió una investigación inmediata. El líder de Yashar quiere que se revise el papel de la oficina del Primer Ministro y el comportamiento de los servicios de seguridad antes y durante el voto. Considera estas revelaciones como una razón adicional para poner fin a la continua dirección del gobierno de Netanyahu. Esta es una acusación política, aparte de las conclusiones que aún se esperan de las autoridades.

Un componente de inteligencia separado

Las revelaciones también evocan una petición del líder de Shin Bet David Zini para conectar cinco parlamentarios árabes en el día de la votación. This approach, linked to suspicions of foreign interference, was reportedly refused by the Government’s legal adviser, Gali Baharav-Miara. Es una parte separada del informe sobre activistas de Ra’am.

El Shin Bet afirma haber investigado sospechas de subversión e influencia extranjera dentro de su jurisdicción legal. Afirma que la información publicada sobre las personas afectadas o los medios empleados no procede de él. La verificación debe determinar ahora el origen de la información, su control y las decisiones que llevaron a la operación policial del 27 de octubre.

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