San Charbel: una estatua bendecida en París

Una estatua de San Charbel fue instalada y bendecida el 15 de noviembre de 2026 en la iglesia de Saint-Pierre-de-Chaillot en París. Maroun Ammar, arzobispo maronita de Saida, presidió la misa. Ofrecido por Phoenix – Sowers of Peace, el trabajo se une a la capilla Notre-Dame-de-Lourdes. Esta presencia duradera prolonga una devoción ya viva en la parroquia y acompaña una gira francesa de oración por la paz, con reliquias del santo libanés, del 8 al 17 de noviembre.

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Una estatua de San Charbel fue instalada y bendecida el domingo 15 de noviembre de 2026 en la iglesia de Saint-Pierre-de-Chaillot en París. Maroun Ammar, arzobispo maronita de Saida, presidió la celebración. Esta presencia duradera forma parte de un recorrido de oración por la paz en el Líbano y el Oriente Medio.

Saint Charbel tiene un nuevo lugar de devoción en la capital francesa. La iglesia de Saint-Pierre-de-Chaillot, situada en 31 avenidas Marceau en el distrito 16, acogió el domingo una estatua del monje libanés. La bendición tuvo lugar en la misa de las 11 en punto, celebrada según el rito maronita.

Ofrecido por la asociación Phoenix – Seeders of Peace, la estatua se une a la capilla Notre-Dame-de-Lourdes de la iglesia. El diácono Fouad Hassoun participó en este día, organizado con la parroquia dirigida por el obispo Bruno Lefevre Pontalis. Una imagen de San Charbel ya estaba presente en la iglesia: la instalación por lo tanto no marca una primera aparición de su devoción a Chaillot.

San Charbel, lugar de oración para el Líbano de París

La presencia de la estatua permitirá a los fieles reunirse más allá de la única ceremonia dominical. En este barrio donde viven los libaneses, la parroquia pretende recordar los vínculos entre Francia y los cristianos del Líbano. La iniciativa también está dirigida a los fieles franceses que desean orar por este país.

La elección de una celebración maronita dio un lugar especial a esta tradición cristiana oriental. El rito maronita pertenece a la familia litúrgica de Antioquía. Retiene el uso de sirios en ciertas partes de la misa. La Iglesia maronita es una Iglesia católica oriental en comunión con Roma.

Esta instalación extiende una devoción ya presente en varias parroquias francesas. El escultor Bertrand Chevallier-Chantepie, autor de la estatua de Chaillot, también ha hecho representaciones del santo para las iglesias de Saint-Germain-en-Laye y de Aniche. En París, el trabajo permanecerá en la iglesia después de la salida de la delegación libanesa.

Reliquias de viaje en Francia noviembre 8-17

La ceremonia de Chaillot forma parte de un recorrido organizado del 8 al 17 de noviembre con reliquias de Saint Charbel. La Asociación de Semillas de Paz Fénix acompaña al Obispo Maroun Ammar durante misas y vigilias dedicadas a la paz en Líbano, Oriente Medio y Francia.

El curso incluye Vallet, Douai, Aniche, París y Saint-Étienne-du-Rouvray. En la capital se inscribieron vigiles en el programa de Notre-Dame de la Salette y Saint-Honoré-d’Eylau. Una misa por la paz también se planificó el domingo por la noche en Notre-Dame de Compassion, después de la mañana de Chaillot.

D-Annaya a la diáspora

Monk and hermit Maronite, Saint Charbel Makhlouf lived from 1828 to 1898. Su tumba se encuentra en el monasterio de St. Maron en Annaya, Líbano. Canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI, se convirtió en una de las figuras más conocidas del cristianismo libanés.

En Annaya, como en las comunidades de la diáspora, los fieles confían a sus intenciones de oración de intercesión y piden curación. La estatua instalada en Chaillot ahora da un ancla adicional a esta devoción en una parroquia de París.

El recorrido está programado para terminar el martes 17 de noviembre a las 8:30 p.m. con una vigilia en la Catedral Basílica de Saint-Denis. Maroun Ammar se espera allí junto al obispo Étienne Guillet, obispo de Saint-Denis.

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