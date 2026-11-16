Vulcan: Amazon pierde 40 satélites Leo

Amazon perdió 40 satélites Leo durante el lanzamiento de un cohete Vulcano el 15 de noviembre en Cabo Canaveral. ULA reporta una anomalía diez minutos después del despegue. La causa sigue siendo desconocida. Una misión separada sobre Ariane 6 sigue anunciada a principios del 23 de noviembre, desde la Guayana Francesa.

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Amazon perdió los 40 satélites Leo en un cohete Vulcano el domingo 15 de noviembre en Cabo Canaveral. Una anomalía que ocurrió durante el vuelo impidió su órbita. Este primer lanzamiento de Vulcan para Amazon fue lanzar una serie de 38 misiones para acelerar el despliegue de su red de Internet espacial.

El vuelo Leo Vulcan 1, o LV-01, falló. Amazon confirma la pérdida de la carga útil de 40 satélites después de una anomalía del lanzador United Launch Alliance (ULA). El cohete despegó el domingo 15 de noviembre de 2026 del complejo de lanzamiento 41 en Cabo Canaveral, Florida.

ULA coloca la anomalía unos diez minutos después del despegue. La compañía afirma que la misión no llegó a la órbita esperada. Ella anuncia que está trabajando con su cliente y los organismos pertinentes para determinar la causa, definir las correcciones necesarias y prepararse para el vuelo de regreso. No se confirmaron razones técnicas específicas en las comunicaciones consultadas el lunes 16 de noviembre.

Amazon pierde 40 satélites en una misión fundamental

Esta pérdida se refiere al mayor lote de satélites Leo que se han embarcado en un solo lanzamiento. Interviene cuando Amazon busca aumentar el número de aeronaves desplegadas por misión. Vulcan tiene que ocupar una posición central en este aumento de tasa: el contrato prevé 38 lanzamientos y el transporte de más de 1.500 satélites de primera generación.

Amazon reafirmó su confianza en ULA después del fracaso, al tiempo que recordó los riesgos asociados con los lanzamientos. El grupo había elegido a varios proveedores para desplegar su constelación, incluyendo Arianespace, Blue Origin y SpaceX. Esta diversificación no permite que todo el programa se base en un solo vehículo.

El impacto inmediato es cierto: los 40 satélites transportados el domingo no fortalecerán la red. Por otra parte, en esas comunicaciones no se anunció ningún calendario revisado de todo el programa o pérdida final.

Una nueva configuración Vulcana

LV-01 utilizó la versión VC6L, equipada con seis impulsores de polvo y una tapa larga. El lanzador también tenía una versión del segundo piso Centaur V optimizado para órbita baja. Más corto que la variante para las misiones de alta energía, este piso lleva menos combustible para liberar la capacidad de satélite.

El plan de vuelo incluyó dos encendidos Centaur V y una serie de separaciones de la carga útil. Los despliegues debían comenzar aproximadamente 70 minutos después del despegue y durar 25 minutos. Por lo tanto, la anormalidad comunicada por la ULA ocurrió mucho antes de esta fase.

La misión también lanzó una cadena de preparación dedicada a los vuelos de Amazon a Cabo Canaveral. El lanzador había sido montado en el edificio VIF-A en una nueva plataforma móvil. Esta infraestructura tenía por objeto permitir la preparación paralela de dos misiones Vulcanas y reducir los intervalos de vuelo.

Queda por determinar el caso

Antes de este lanzamiento, ULA había descrito correcciones a las boquillas de propulsores de impulsores después de una anomalía encontrada en febrero. El trabajo incluyó análisis, pruebas de componentes y una prueba de fuego. Esta historia no hace posible atribuir el fracaso del 15 de noviembre: la investigación debe determinar lo que realmente sucedió.

La reanudación del programa Vulcan dependerá de las conclusiones técnicas y de las medidas adoptadas. La siguiente misión, LV-02, fue considerada anteriormente unas semanas después de la LV-01, con sujeción a la finalización exitosa de este primer vuelo. Por lo tanto, esta previsión anterior ya no constituye una confirmación del calendario.

Ariane 6 permanece en el programa del 23 de noviembre

Amazon mantiene en su seguimiento público otra misión, Leo Europe 4, anunciada a principios del lunes 23 de noviembre de Kourou, Guayana Francesa. Ariane 64 debe llevar 36 satélites. Queda por comunicar la ventana de lanzamiento precisa.

Después de la separación, estos aviones deben ser revisados antes de alcanzar su altura operacional. La red Leo, antiguamente Proyecto Kuiper, tiene como objetivo proporcionar acceso a Internet a las zonas bajo la tutela de la infraestructura terrestre. Para Vulcan, el siguiente paso es publicar los resultados de la investigación y un horario de vuelo de regreso.

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