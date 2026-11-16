Después de FINUL: las limitaciones del modelo Sinai

El precedente del Sinaí se basa en un tratado de paz y un protocolo firmado por Egipto e Israel. La fuerza multinacional y los observadores controlan zonas definidas y límites militares. Su mando y financiación también tienen sus propias reglas. These features inform the post-FINUL debate in Lebanon, but are not an already accepted mechanism. A fin de comparar las opciones, es necesario examinar los compromisos que se han de auditar, los administradores de registros y los recursos previstos, en lugar de la bandera de los contingentes.

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El « modelo sinaí » regresa en discusiones sobre post-FINUL. Pero la Fuerza Multinacional y de Observación, conocida como MFO, no es una fórmula que el Líbano podría recuperar cambiando simplemente su bandera. Su mandato se basa en un tratado de paz, zonas militares definidas y un acuerdo sobre controles. Estos elementos explican su funcionamiento, así como los países que proporcionan sus tropas.

El calendario libanés concreta esta comparación. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad prevé la terminación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026. Luego organiza un retiro ordenado y seguro dentro de un año. Este texto no designa al MFO como sucesor. Examinar a los egipcio-israelí anteriores nos permite comprender las condiciones de una misión, sin presentar una opción discutida como una decisión adquirida.

El modelo Sinaí comienza con un tratado

Egipto e Israel firmaron su tratado de paz el 26 de marzo de 1979. Su anexo de seguridad incluía una presencia internacional para vigilar los compromisos militares. Ambos Estados habían previsto una fuerza de las Naciones Unidas. En ausencia de acuerdo para desplegarlo, negociaron una organización fuera del marco de las Naciones Unidas, con la ayuda de los Estados Unidos.

El protocolo del 3 de agosto de 1981 creó el MFO. La cronología cuenta: la fuerza ha venido para acompañar una paz ya formalizada, no para reemplazar el acuerdo político necesario para esta paz. La propia organización subraya que no debe ser un mero búfer entre combatientes. Tiene que vigilar el cumplimiento de los compromisos aceptados por dos Estados soberanos.

Para el Líbano, la comparación plantea una primera pregunta: ¿qué compromisos específicos tendría que vigilar una posible misión? Una designación multinacional no determina sus objetivos ni las obligaciones de las partes. El texto fundador debe definir lo que ve, lo que reporta y las autoridades a las que reporta.

Cuatro áreas y controles predefinidos

En Sinaí, los límites no quedan al aprecio diario de los observadores. El anexo del tratado distingue cuatro zonas: tres en territorio egipcio y una en Israel. Supervisa el personal militar y el equipo autorizado en cada uno. Por lo tanto, la auditoría consiste en comparar una presencia observada con reglas preescritas.

MFO emplea puestos de observación, puestos de control y patrullas de reconocimiento. Se prevén controles periódicos al menos dos veces al mes, a menos que las partes acuerden otra cosa. Una solicitud de uno de los dos Estados puede desencadenar un control adicional dentro de las 48 horas. La libertad de navegación en el estrecho de Tiran también es una de sus responsabilidades.

Estas tareas describen un mecanismo de control, no una autoridad territorial general. Sobre todo, muestran que una misión debe tener un objeto mensurable. En el Líbano meridional, toda propuesta debería especificar las esferas de que se trata, el equipo supervisado y los procedimientos de acceso. Sin estos datos, la comparación de números o nacionalidades no compara las capacidades reales.

Un comando separado de las Naciones Unidas

MFO tiene una dirección general en Roma y un mando militar en Sinaí. Su organización también incluye representantes a ambas partes. El Director General proporciona dirección general, relaciones con los gobiernos y decisiones sobre violaciones de tratados. El Comandante de la Fuerza ejercerá control operacional.

La división de responsabilidades evita confundir la observación militar con la adopción de decisiones institucionales. El mando vuelve a la dirección general. Las violaciones serán denunciadas a las partes de conformidad con los procedimientos establecidos. Los contingentes nacionales forman parte de una cadena de mando común.

Por lo tanto, la transferencia de esa arquitectura exigiría responder a preguntas concretas: ¿quién designaría a los responsables, quienes recibirían sus conclusiones y cómo aceptarían los Estados contribuyentes su autoridad? La presencia de soldados extranjeros no es suficiente para resolver estas cuestiones. Requiere una organización política y administrativa negociada.

La financiación forma parte del acuerdo

El sistema Sinai involucra directamente a las partes en su financiación. En el Protocolo se dispone que Egipto e Israel cubrirán los gastos no cubiertos de otro modo por igual. Los Estados Unidos, por su parte, han prometido un tercio de los gastos anuales de funcionamiento, sujetos a las autoridades y apropiaciones del Congreso. Otros Estados también hacen contribuciones.

Esta arquitectura distingue al MFO de una operación financiada por el presupuesto de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por consiguiente, para una posible misión al Líbano, la elección institucional tendría consecuencias presupuestarias. Debería determinarse la duración de sus compromisos y los recursos realmente financiados. El apoyo diplomático no es una garantía de recursos.

En el Líbano, el mandato de transición sigue siendo fundamental

La resolución 2790 distingue las operaciones de la FPNUL de la fase de retirada. Durante este último, permite, entre otras cosas, la protección del personal de las Naciones Unidas y ciertas funciones humanitarias dentro de las capacidades existentes. También pide que se estudie el futuro de la aplicación de la resolución 1701 después de la salida de la fuerza.

El precedente Sinaí ilumina así los requisitos, no una solución ya adoptada. Los posibles arreglos deben tener una base aceptada, un mando, normas de verificación y financiación. Ninguno de estos elementos puede ser inferido de la palabra « multinacional ». Su contenido debe reflejarse en los arreglos para el Líbano meridional.

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