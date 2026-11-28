Tercero en la Copa Mundial de Baja y campeón de Masters, Hamed Al-Wahaibi dirigió los Challengers a Abu Dhabi antes de renunciar.

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Menos de tres semanas después de su título de la Copa del Mundo de Baja, Hamed Al-Wahaibi abandonó el Desafío del Desierto de Abu Dhabi, que terminó el viernes 27 de noviembre en Al-Ain. El piloto omaní y su copiloto francés Max Delfino habían tomado la delantera en la categoría Challenger al comienzo de la carrera.

Al volante de un Can-Am Maverick R, Al-Wahaibi mantuvo la ventaja al final de la segunda etapa. Los problemas eléctricos impidieron la terminación del tercer especial, según la Federación Internacional de Automóviles (FIA). La clasificación final registró el abandono de la tripulación al quinto especial, sin especificar si el mismo problema era la causa.

Dos resultados que no cuentan para el mismo campeonato

Al-Wahaibi y Delfino estaban entre los siete equipos de Challenger en Abu Dhabi, pero no estaban registrados para anotar puntos en el Campeonato Mundial de Raid (W2RC). La victoria de la categoría en el evento regresó a Evgenii Kudriavtcev y Andrei Rudnitski, que también no estaban en el campeonato. El portugués Alexandre Pinto y Bernardo Oliveira ya habían ganado el Campeonato Mundial de Challenger antes de la final.

Un título de Masters adquirido para un punto en Dubai

Al-Wahaibi terminó cuarto en Dubai International Baja el 8 de noviembre, con François Cazalet a su lado. Esta última ronda le trajo 68 puntos. Terminó la Copa Mundial de Baja en tercer lugar en la clasificación general, con 302 puntos, y terminó segundo en Challenger detrás de Mitchel van den Brink.

En la clasificación Masters, el piloto de Omán venció al francés Lionel Baud por un solo punto, 302 a 301. No había marcado ningún punto en las rondas españolas y portuguesas; sus resultados en Qatar y Dubai le sacaron 97 puntos de los últimos dos eventos.

Cubierta: dunas de Al Shuaibah cerca de Al-Ain, foto del 10 de enero de 2015 de Okhtyartist / Wikimedia Commons, enmarcada y titulada por Libnanews, licenciadaCC BY-SA 4.0.

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