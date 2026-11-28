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A Palestinian was shot and wounded on Saturday 28 November in At-Tuwani, in the southern occupied West Bank. La policía israelí anunció el arresto de tres israelíes, incluidos dos soldados que no estaban de guardia en el momento del incidente. El caso está ante la policía militar.

The Palestinian Red Crescent reported that its first aid workers had taken care of a man shot in the shoulder. El ejército israelí dijo que el disparo de uno de los soldados hirió a un palestino. The three suspects were arrested the same day. No se anunció acusación el sábado por la noche.

Diferentes versiones del comienzo del incidente

Las imágenes transmitidas después de los hechos muestran que tres hombres israelíes, incluidos dos hombres armados, entran en la aldea. Sólo ellos no hacen posible reconstruir todos los eventos. Honenu, la organización que representa a los sospechosos, afirma que los palestinos les arrojaron piedras y abrieron fuego en respuesta. Por el contrario, un activista de Masafer Yatta afirma que los israelíes apuntaron a una vivienda; También dice que la madre de un residente fue golpeada. The Red Crescent confirmed the management of the bullet wound, without confirming this second allegation.

The police presented two of the suspects as soldiers performing their compulsory service, and the third as a civilian. El ejército confirmó la apertura de una investigación con la policía. The authorities did not publicly establish the full timeline or explain why the three men had entered the village.

La ONU había alertado sobre las dificultades de acceso a Masafer Yatta

At-Tuwani se encuentra en las colinas al sur de Hebrón, en la zona de Masafer Yatta. En su informe de 26 de noviembre, dos días antes del tiroteo, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) informó de que las restricciones a la circulación, la violencia de los colonos y las demoliciones dificultaban el acceso de los residentes a servicios y medios de vida esenciales. A principios del mes, los organismos humanitarios habían podido traer agua a sólo tres de las diez comunidades necesitadas en la zona designada por Israel para realizar ejercicios militares.

En toda la Ribera Occidental, las Naciones Unidas documentaron 55 ataques de colonos que causaron bajas o daños en 46 localidades entre el 17 y el 23 de noviembre. Esta declaración detuvo cinco días antes de que At-Tuwani disparara. El seguimiento del caso está ahora bajo investigación israelí; no se han hecho públicas las circunstancias precisas del tiroteo ni los enjuiciamientos.

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