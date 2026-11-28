En Beirut, el maratón impone cierres antes del amanecer mientras las tormentas son posibles. Ocho países están pidiendo el avance de las elecciones palestinas. España renueva sus dos habitaciones este domingo.

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En Beirut, el maratón impone cierres antes del amanecer mientras las tormentas son posibles. Ocho países están pidiendo el avance de las elecciones palestinas. España renueva sus dos habitaciones este domingo.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Edición de medianoche, hora de Beirut.

Beirut: El maratón cambia el tráfico antes del amanecer

La primera salida de Handisport se anunció a las 5.45 horas, hora de Beirut. El maratón y el semi-maratón deben comenzar a las 6:30 a.m. en la Plaza Mártir. Las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el cierre de la ruta a partir de las 16.30 horas. Las restricciones de estacionamiento no coinciden con los cierres de la calle: comienzan antes y sus horarios varían según el sector.

El boletín meteorológico pronostica lluvias y tormentas el domingo, con un riesgo de rápida inundación en algunas carreteras. Los horarios maratón son los publicados por el organizador. El pronóstico del tiempo por sí solo no indica ningún cambio en las salidas.

Líbano del Sur: Una casa dañada en Rachaya al-Fukhar

El fuego del ejército israelí dañó una casa en las afueras de Rashaya al-Fukhar, en el distrito de Hasbaya, la noche del viernes al sábado. The owner asked the authorities to check the damage in order to repair the housing. No se confirmó ninguna evaluación humana para este incidente.

En Sin el-Fil, Embalaje más amable en hebreo

El embalaje filmado indica una producción en Italia y el nombre de un importador israelí. Proporcionan información sobre el mercado para el que los productos parecen estar destinados, no en su viaje a la tienda libanesa. El circuito de importación del lote no se ha establecido y no se ha confirmado ninguna decisión oficial sobre este lote.

Palestina: Ocho países piden la primera votación trimestral

Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia y el Reino Unido piden que se celebren elecciones presidenciales y legislativas palestinas en el primer trimestre de 2027. Los ministros emitieron su declaración el sábado 28 de noviembre, cuando se había previsto que la legislación tuviera lugar originalmente. El decreto de Mahmoud Abbas fija las dos elecciones el 11 de septiembre de 2027; El llamado de los ocho países no cambia esa fecha.

Israel: Netanyahu propone que Eisenkot lidera primero

Benjamin Netanyahu dijo que estaba dispuesto a dejar que Gadi Eisenkot tomara la delantera en un gobierno de unión nacional al comienzo de una alternancia, mientras que él mismo ocuparía el cargo de Viceprimer Ministro. No se anunció ningún acuerdo entre los dos hombres ni el calendario para el premio. La oferta no termina las negociaciones para formar una mayoría.

Golfo de Adén: el equipo de carga es seguro y sonoro

Los hombres armados abandonaron el buque de carga del que habían tomado el control el sábado fuera de Yemen. The British Maritime Security Centre states that the vessel has returned and that the crew is safe and sound. El incidente es distinto de la inmovilización de un transportista a granel anunciada por los Estados Unidos en el Golfo de Omán el 26 de noviembre.

España: mesas de votación abiertas a las 9 am

Este domingo 29 de noviembre, los españoles renovaron sus dos habitaciones. El Instituto Nacional de Estadística cuenta con 38.728.356 votantes, de los cuales casi 2.77 millones están registrados en el extranjero. La elección designará 350 diputados y 209 senadores elegidos directamente. Las mesas de votación abren a las 9:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. hora local.

El primer lugar en el Congreso no da automáticamente la dirección del gobierno. El candidato propuesto por el rey debe obtener 176 votos en la primera votación. Si no se alcanza este umbral, se procederá a una segunda votación 48 horas más tarde, por mayoría de los votos emitidos a favor o en contra.

Taiwán: Contando confirma que sí en referéndum nuclear

El sí al abandono de la política de salida de la energía nuclear recibió 7.434.677 votos, o sea el 61,99% de los votos válidos, después de contar todas las oficinas. El resultado se refiere a la dirección de la política energética. No constituye una autorización para reiniciar un reactor. En las elecciones municipales separadas, el Kuomintang conserva el consejo de Taipei.

California: Fin de las inspecciones en Los Ángeles · Global Voices

Tras el terremoto de magnitud 5.0 del sábado a las 9:30 a.m. de Manhattan Beach, el American Institute of Geophysics registró una réplica de magnitud 3.7 a las 10:01 a.m. hora local. A las 10.40 horas, los bomberos de Los Ángeles detuvieron su operación sin lesiones ni daños significativos en la ciudad. Este balance no cubre los otros municipios del condado.

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