Rescate encontró a la última víctima el sábado, después de seis días de búsqueda en un edificio en Eslovaquia. Un niño está entre los diez muertos.

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Los servicios de emergencia de Ucrania anunciaron el sábado 28 de noviembre el final de la búsqueda en el edificio eslovaco afectado por una huelga aérea rusa seis días antes. Los rescatistas encontraron diez cuerpos bajo los escombros, incluyendo el de un niño. La última víctima fue liberada el sábado.

Seis días de búsqueda de un complejo residencial

La huelga del domingo 22 de noviembre causó una parte de un edificio de cinco plantas en esta ciudad en la región de Donetsk para colapsar. Algunas personas fueron enterradas. Durante la búsqueda, los primeros trabajadores de ayuda tuvieron que detener la autorización varias veces e ir a refugio, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

Los equipos dijeron que habían limpiado un poco más de 400 toneladas de escombros. También extinguieron un incendio en un apartamento. El anuncio del sábado es sobre el final de esta operación y los resultados de la 22a huelga, no sobre un nuevo ataque en el mismo edificio el sábado.

Una evaluación separada de las nuevas huelgas en la región

La policía ucraniana anunció por separado el sábado por la mañana que los ataques del día anterior habían causado cuatro muertes y ocho lesiones en el área de Donetsk. Tres de estas muertes se registraron en Eslovaquia. Esta encuesta regional se centra en los ataques del 27 de noviembre y no debe confundirse con los resultados de la investigación en el edificio alcanzado el 22.

Cubierta: Entrada eslovaca en julio 2019, Visem / Wikimedia Commons fotografía de archivo, enmarcada y licenciada por LibnanewsCC BY-SA 4.0.

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