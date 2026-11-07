Un ataque atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel mató al menos a 33 civiles en Cantine (República Democrática Oriental del Congo), según un informe provisional publicado el viernes 6 de noviembre. Las casas se quemaron y los residentes huyeron. The head of the local hospital also reports the departure of 180 patients, including suspected cases of Ebola and an infected person. La evaluación oficial sigue siendo consolidada, mientras que la dispersión de los pacientes preocupa a los equipos sanitarios.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un ataque mortal en Cantine, al este de la República Democrática del Congo, mató al menos a 33 civiles. Esta evaluación provisional fue comunicada el viernes 6 de noviembre por funcionarios de la sociedad civil. El asalto, atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), también causó la fuga de pacientes seguidos por el Ébola.

Los hombres armados golpearon la noche del jueves 5 al viernes 6 de noviembre. Cantine, también conocido como Cantine-Aloya, se encuentra en el territorio de Beni, Kivu del Norte. Casas y tiendas quemadas. Residents left the community to seek refuge elsewhere in the province.

Un ataque asesino en Cantine en el registro provisional

Justin Paluku, funcionario de la sociedad civil local, informó 33 cuerpos y más de 50 casas quemadas. Tchetche Aliamini, otro representante de las fuerzas locales de vida, informó también del descubrimiento de 33 víctimas. Estos cargos fueron transmitidos el viernes por varios medios de comunicación y agencias de noticias.

Sin embargo, queda por determinar el número definitivo de muertes. El Coronel Charles Omeonga, administrador del territorio de Beni, confirmó los asesinatos de civiles y los incendios atribuidos a las FDI. Señaló que las fuertes lluvias complicaban las operaciones e investigaciones militares.

Por consiguiente, la información disponible no permite que las 33 muertes se presenten como una evaluación oficial cerrada. Las fuentes locales también informan a las víctimas de los barrios y sectores vecinos. La investigación debe aclarar el alcance de la pérdida humana.

La prensa local informa de la destrucción de casas, motocicletas y un vehículo. Describe las salidas a Beni y Butembo. El administrador territorial fue a Cantine el viernes para ver la situación.

Los pacientes abandonan el hospital bajo amenaza

El ataque golpeó una zona que enfrenta la epidemia del ébola. Christian Kakule, director médico del hospital Kelekele en Cantine, dijo a una agencia de noticias que 180 pacientes habían huido. These included suspect cases and a person whose infection had been confirmed. He reported shooting and burning houses about 50 metres from the establishment.

In another press testimony, the doctor stated that one confirmed patient and five suspected cases had left the premises. Este segundo recuento se refiere a la gente seguida por el Ébola, no a todos los pacientes en el hospital.

La dispersión de personas bajo vigilancia preocupa al equipo sanitario. Complica su gestión y el seguimiento de los contactos. El médico teme más transmisión. En esta etapa, este riesgo no constituye confirmación de nueva contaminación causada por el ataque.

Personas desplazadas que enfrentan inseguridad y ébola

La sociedad civil en Baswagha-Lubena el viernes apeló a los habitantes que habían huido de Cantine. She called on them to respect Ebola prevention measures during their displacement. Su presidente, Tchetche Aliamini, deploró las condiciones en las que la población abandonó la zona.

Las estaciones de radio locales describen una afluencia de personas en las carreteras. Un residente entrevistado anónimamente también reportó precios de transporte variable a Beni y Butembo. Estos movimientos añaden dificultad inmediata a las familias que buscan un lugar seguro.

Kivu del Norte es uno de los principales brotes de la epidemia. Las autoridades congoleñas han registrado más de 10.000 infecciones y más de 5.000 muertes en el país desde su declaración en mayo. La inseguridad ya dificulta el trabajo de los cuidadores.

En Cantine, la siguiente información esperada se refiere a la evaluación consolidada del ataque, la ubicación de los pacientes que salen del hospital y las condiciones para un regreso seguro de los residentes.

Crédito para la ilustración

Fotografía de archivos: patrulla de la MONUSCO cerca de Beni en 2015. No representa el ataque del 2026 de noviembre. Foto: MONUSCO / Myriam Asmani. Boxeo y titulación Libnanews, licenciadoCC BY-SA 2.0.Fotografía original.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews