Rougeole: 5.182 casos, Kennedy reporta en cuestión

Los Estados Unidos superaron 5.000 casos de sarampión en 2026, un nuevo nivel desde 1991. El balance federal provisional y los anuncios locales confirman varias muertes. Este análisis examina las decisiones de Robert F. Kennedy Jr. sobre experiencia en vacunas, recomendaciones pediátricas, proyectos de MRNA e instalaciones de salud. Se distinguen las medidas adoptadas, sus suspensiones judiciales y sus efectos establecidos, sin asignar mecánicamente cada contaminación a la política del Secretario de Salud. La disminución de la cobertura de inmunización de larga data sigue siendo fundamental.

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Los Estados Unidos cruzaron el umbral de 5.000 sarampión en 2026, el primero desde 1991. El examen publicado el 6 de noviembre por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, llegó a 5.182 casos confirmados al 5 de noviembre. Se han notificado varias muertes. Este resurgimiento pone a Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud, frente a un historial político abrumador: prevención frágil, experiencia y recomendaciones que se han convertido en un campo de batalla judicial.

El crítico, sin embargo, requiere una distinción esencial. La disminución de la inmunización comenzó antes de su llegada al gobierno en febrero de 2025. Las cifras disponibles no permiten que cada contaminación o muerte se atribuya a una decisión de Kennedy. Por otra parte, permiten juzgar su respuesta a una amenaza conocida. El oficial federal de salud tuvo que restablecer la confianza y fortalecer la protección colectiva. Sus elecciones aumentaron el número de infracciones con las instituciones responsables de esta misión.

Rougeole in the United States: a record and several deaths

El nuevo total supera con creces los 2.289 casos registrados a lo largo de 2025. La comparación histórica es exacta: el país registró 9.643 casos en 1991. El nivel de 2026 es el más alto desde ese año, no un récord absoluto. Los Estados Unidos informaron de la eliminación del sarampión en 2000. Esta calificación se refiere a la interrupción de la transmisión endémica, no a la desaparición permanente del virus.

El rendimiento humano requiere más precauciones que una figura aislada. El cuadro federal del CDC muestra cuatro muertes por 2026, un total provisional que podría ser revisado. Los anuncios locales son más altos. El 4 de noviembre, el Departamento de Salud de Pennsylvania confirmó una sexta muerte relacionada con el sarampión en Pensilvania. El 2 de noviembre, las autoridades sanitarias de Nueva York anunciaron la muerte de un niño en el condado de Lewis.

Wisconsin anunció entonces la muerte de un bebé el 5 de noviembre. Su departamento de salud declaró que el examinador médico había mantenido el sarampión como causa inmediata. Estos anuncios no deben añadirse al total federal, que ya puede incluir algunos. Sin embargo, muestran que hablar de una muerte sería falso. Los CDC informan sobre la elaboración de una definición armonizada de las muertes relacionadas con las enfermedades para mejorar la coherencia de los informes.

El problema va más allá de las estadísticas. Una infección prevenible recupera una importante capacidad de propagación en el país, lo que ha hecho que su eliminación sea un éxito en la salud. Los niños demasiado jóvenes para vacunarse y algunas personas inmunocompromisadas dependen especialmente de la protección de su medio ambiente. Para ellos, el debilitamiento de esta protección no es un debate abstracto.

Cobertura de vacunación ya erosionada

Los datos escolares muestran un viejo deterioro. La cobertura por la vacuna combinada de sarampión, paperas y rubéola, llamada ROR en francés y MMR en los Estados Unidos, alcanzó el 95,2% en la entrada de kindergarten en 2019-2020. Se redujo al 92,4% en 2025-2026. El promedio nacional enmascara a comunidades mucho menos protegidas. Un virus introducido en estos grupos puede circular rápidamente.

El CDC también recuerda la creciente circulación mundial del sarampión. Travel promueve presentaciones, mientras que los bolsillos poco vacunados hacen posible brotes grandes. Este hallazgo prohíbe una explicación totalmente centrada en un hombre. Los Estados, los sistemas de atención y las barreras de acceso a las vacunas también tienen su parte en la situación.

No exonera a Kennedy. Una política de salud también se encuentra capaz de corregir una tendencia desfavorable. Ante la insuficiente cobertura, la responsabilidad federal es proporcionar medios comprensibles, información y recomendaciones. However, several decisions taken since 2025 have placed the health authorities in a series of conflicts, revisions and appeals.

Eviction of 17 experts from ACIP

El 9 de junio de 2025 fue un colapso importante. Kennedy tiene 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacuna, ACIP, desechados. Este organismo asesora al CDC sobre la seguridad, eficacia y uso de vacunas. El departamento anuncia su reemplazo completo, en nombre de restaurar la confianza y luchar contra los conflictos de interés.

Estos argumentos deben ser presentados por lo que son: la justificación política del secretario. No demuestran que cada uno de los expertos excluidos haya sido comprometido. Una administración puede controlar las declaraciones de interés y modificar un procedimiento. La sustitución simultánea de todo un comité de expertos es una elección de otra magnitud.

El resultado fue una crisis de legitimidad institucional. El 16 de marzo de 2026, el juez federal Brian Murphy suspendió los nombramientos de 13 miembros del comité recomendado y los votos de este nuevo órgano. Consideraba que era probable que surgieran problemas para su composición y ciertos procedimientos. Esta es una decisión provisional, no una decisión final sobre toda la política de salud.

La coalición de sociedades médicas en el origen del llamamiento, incluida la Academia Americana de Pediatría, denuncia una desorganización de las prácticas y una erosión de la confianza. Por lo tanto, esta oposición no se limita a la disputa partidista. Se refiere a la forma en que se formulan recomendaciones médicas y el lugar que queda a los conocimientos especializados.

Recomendaciones enmendadas y luego suspendidas

El 27 de mayo de 2025 Kennedy ya había anunciado la retirada de la recomendación de vacunación Covid-19 para mujeres embarazadas y niños sanos. La Academia Americana de Pediatría había desafiado esta decisión y su proceso. Para los niños, la traducción al calendario fue el uso de una decisión clínica compartida. Esto no era una prohibición de la vacuna.

El 16 de diciembre de 2025 tuvo lugar una nueva etapa. Los CDC adoptan una decisión individualizada de vacunación contra la hepatitis B al nacer en bebés cuyas madres han sido probadas negativamente. Las disposiciones relativas a las madres o madres positivas de condición desconocida siguen siendo separadas. El departamento hace hincapié en la elección de los padres y la evaluación individual del riesgo.

El 5 de enero de 2026, el calendario federal fue revisado bajo la dirección de Jim O.Neill, luego Director interino del CDC. Apoyado por Kennedy y siguiendo una directiva presidencial, la reforma limita las recomendaciones universales a 11 enfermedades. Otras vacunas se refieren a poblaciones en riesgo o a una decisión compartida. El gobierno promete mantener el acceso y la cobertura.

El sarampión sigue estando en las recomendaciones universales. Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que Kennedy había eliminado la recomendación ROR. La crítica se refiere a la inestabilidad general del sistema y al método utilizado. Una política de prevención debe seguir siendo legible tanto para familias como para profesionales.

El fallo del 16 de marzo también suspende el memorando de enero. Los votos del comité recomendado, incluido el de la hepatitis B, se ven afectados por esta suspensión. Al 6 de noviembre, el calendario pediátrico publicado por el CDC sigue actualizado el 2 de julio de 2025. Muestra una primera dosis contra la hepatitis B al nacer. Por lo tanto, no todas las reformas anunciadas se han convertido en reglas a largo plazo.

Vacuna ROR colocada bajo sospecha de nuevo

El 10 de agosto de 2026, Donald Trump firmó un nuevo decreto sobre recomendaciones de vacunas pediátricas. El texto mantiene el sarampión como una de las enfermedades contra las que deben protegerse todos los niños. Pero cuando estos productos están disponibles en los Estados Unidos, recomienda reemplazar la vacuna ROR combinada con tres inyecciones separadas. También recomienda, en la medida de lo posible, nombramientos separados para todas las vacunas pediátricas.

El decreto también reafirma las recomendaciones universales limitadas a once enfermedades, mientras que el CDC sigue publicando su calendario pediátrico de julio de 2025. Por lo tanto, debe distinguirse la orientación presidencial y el calendario clínico.

Esta decisión pertenece al presidente, no a Kennedy solo. Sin embargo, confía al Secretario de Salud con la preparación de nuevas opciones. El decreto también garantiza la disponibilidad de vacunas combinadas. Por lo tanto, no significa que ya se hayan retirado.

El contraste científico es importante. El CDC indica que ninguna prueba científica publicada muestra ningún beneficio para separar los tres componentes del ORR. En una población insuficientemente vacunada, sugerir una preferencia por los productos aún no disponibles plantea un problema inmediato de comunicación. El mensaje puede desviar la atención de la herramienta existente, cuya eficacia contra el sarampión alcanza aproximadamente el 97% después de dos dosis.

Cerca de $500 millones de proyectos de MRNA afectados

El 5 de agosto de 2025, el HHS anunció un cierre o reducción de 22 inversiones en vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones de dólares. The decision concerns the BARDA agency, which is responsible in particular for developing means of responding to health threats. Los contratos se terminan, algunas áreas se reducen y se abandonan varias convocatorias para proyectos.

Kennedy explica que quiere mover los medios a otras plataformas, que presenta como más seguro y eficiente. El comunicado de prensa permite completar algunos contratos muy avanzados. También establece que no se afectan otros usos del MRNA dentro del Ministerio. Por lo tanto, sería erróneo hablar de una prohibición general de esta investigación.

La elección sigue siendo pesada: los proyectos de cierre reducen las formas exploradas para preparar futuras vacunas. La crítica aquí es sobre la capacidad de investigación y preparación, no una causa directa de la epidemia actual. La vacuna ORR no es una vacuna de ARN mensajero. Consolidar las dos tecnologías debilitaría el requisito científico contra Kennedy.

Reducir la administración durante una crisis de prevención

On 27 March 2025, HHS submitted a reorganization plan for approximately 10,000 additional positions. Al integrar las salidas voluntarias y las jubilaciones anticipadas, el objetivo era aumentar de 82.000 a 62.000 funcionarios. También se espera que el Departamento consolide 28 divisiones en 15 y se divida en dos oficinas regionales.

Kennedy prometió $1.8 mil millones en ahorros anuales sin comprometer servicios esenciales. Esta promesa no es suficiente para demostrar la neutralidad sanitaria de una reestructuración tan amplia. Por otra parte, las cifras anunciadas no deben presentarse como redundancias permanentes. La litigación y las enmiendas afectaron a la aplicación del plan.

Otro enfrentamiento implicó casi 11.000 millones de dólares en financiación de la salud para los Estados. Veinticuatro Fiscales Generales desafiaron su retirada en la primavera de 2025. They obtained a preliminary injunction on 16 May. Por consiguiente, estos fondos no pueden describirse como totalmente y definitivamente suprimidos.

El intento sigue siendo parte del balance. Según los Estados reclamantes, los fondos apoyaron, entre otras cosas, la vigilancia de las enfermedades, la vacunación y la capacidad de respuesta a la salud. Eliminar tales medios de repente expone a los gobiernos locales a una ruptura en la continuidad. El uso de los tribunales ha frenado esta operación, sin eliminar la incertidumbre creada para los servicios en cuestión.

Existe una respuesta federal, pero no resuelve la contradicción

También sería incorrecto decir que Washington no hizo nada contra el sarampión. The Congressional Research Service reported that, in September 2026, the CDC had provided an additional $50 million to respond to outbreaks. El Organismo también proporciona apoyo epidemiológico, capacidad de laboratorio y recursos de inmunización. Las autoridades locales siguen en primera línea.

Estas medidas deben incluirse en el balance. No eliminan la contradicción entre el apoyo operacional a los territorios y las decisiones que tienen experiencia en la vacuna desestabilizada. La restauración de la confianza, invocada por Kennedy, presupone que las familias pueden distinguir una recomendación médica del cambio político. Las reorganizaciones exitosas y las suspensiones judiciales han hecho que este ejercicio sea más difícil.

El regreso masivo de sarampión por sí solo no constituye evidencia causal contra el secretario. Sin embargo, hace que sus prioridades sean cuestionables y su obligación de lograr resultados más urgentes. La magnitud de los brotes exige que las economías anunciadas sean juzgadas sobre la base de las capacidades verdaderamente conservadas, y las promesas de libertad de elección para los más vulnerables.

Sobre el terreno, la respuesta sigue siendo concreta. En Pensilvania, los profesionales administraron más de 61.000 dosis de ORR en octubre, en comparación con alrededor de 25.000 en el mes habitual. El Estado continúa sus campañas de divulgación, mientras que los CDC todavía necesitan actualizar y armonizar su historial de muerte. Este aumento de la protección efectiva, en lugar de romper los anuncios, medirá las consecuencias de la crisis.

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