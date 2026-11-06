Ucrania: huelgas de miedo de Zelensky · Voces globales

Volodymyr Zelensky afirma el 6 de noviembre de 2026 que tiene información sobre nuevos ataques rusos en preparación. Se refiere al sector energético, los puentes Dnipro e infraestructura civil. El Presidente de Ucrania pide una entrega más rápida de misiles Patriot y anuncia más equipos de reparación. También menciona acuerdos sobre equipo energético con varios socios europeos. Su advertencia no especifica el momento ni el alcance de los ataques previstos, y la información invocada no es pública.

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Zelensky teme huelgas rusas contra el sector energético ucraniano, puentes Dnipro e infraestructura civil. El presidente ucraniano emitió esta advertencia el viernes 6 de noviembre de 2026, en su dirección nocturna. Afirma que tiene información sobre un ataque en preparación y pide a los socios de Kyiv que aceleren su entrega de misiles interceptores Patriot.

Volodymyr Zelensky informa que las fuerzas armadas y la fuerza aérea se están preparando para esta amenaza. No especifica la fecha o extensión de la operación que afirma anticiparse. The information referred to is not made public. Su intervención describe así un riesgo anunciado por las autoridades ucranianas, no una nueva serie de huelgas ya encontradas.

Zelensky teme huelgas y exige interceptores

El Jefe de Estado insiste en la urgencia de las entregas de defensa aérea. En particular, exhorta a los Estados Unidos a que proporcionen los misiles necesarios para las baterías Patriot. Según él, los plazos de entrega afectan directamente la protección de las instalaciones.

El Presidente también anunció acuerdos con varios asociados para obtener equipo energético. Mencionó a Alemania, España y Eslovaquia. Estos materiales se utilizarán para reparaciones y reservas. No detalla las cantidades o el momento de su llegada.

Más equipos para reparar la red

Después de discusiones con oficiales militares, gubernamentales y energéticos, Zelensky anunció un aumento en el número de equipos de reparación. Las fuerzas armadas también deben contribuir a las intervenciones posteriores al ataque. El gobierno está trabajando, dijo, para acelerar la entrega del equipo necesario.

Describe ataques a redes, transformadores y dispositivos de distribución. Según su explicación, este daño puede causar escasez regional incluso cuando la producción de electricidad sigue siendo suficiente. La rehabilitación de enlaces y puestos es tan importante como la capacidad de producción.

En Kiev, las consecuencias de los ataques ya se sienten sobre la electricidad, el agua y el transporte. Los cortes interrumpen la vida cotidiana a medida que las temperaturas se acercan a cero. Este contexto plantea un reto inmediato a la llamada de interceptores y medios de reparación.

Finalmente, el Presidente dijo que había discutido las necesidades de Ucrania con los países nórdico y báltico antes del invierno. Anunció la continuación de los esfuerzos diplomáticos con los socios de Kiev, al tiempo que exhortó a la población a mantenerse cautelosa sobre el riesgo de misiles.

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