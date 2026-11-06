RISC-V: Las sanciones de Trump han cambiado

Las restricciones estadounidenses contra Huawei reforzaron el interés estratégico de RISC-V, sin crear esta arquitectura abierta nacida en Berkeley. Detrás de la promesa de autonomía, debemos distinguir el conjunto de instrucciones, los planes de los procesadores y su fabricación. Los avances de SiFive, Nvidia, AMD y Debian muestran un movimiento global, en el que también participan empresas estadounidenses. Esta primera parte examina los efectos de las sanciones, la continuidad entre Trump y Biden, y las dependencias restantes en las plantas de software, equipo y semiconductores.

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RISC-V ofrece a los diseñadores de pulgas un conjunto abierto de instrucciones, utilizables sin cargo en esta arquitectura. Las restricciones estadounidenses contra Huawei bajo Donald Trump han fortalecido el interés estratégico de esta libertad. Sin embargo, no crearon tecnología ni su mercado. Los avances anunciados en 2026 muestran un movimiento más amplio: las empresas estadounidenses también participan en su desarrollo, sin eliminar la dependencia industrial.

El 15 de septiembre de 2026, SiFive y AMD presentaron una demostración de inteligencia artificial en un servidor equipado con procesadores RISC-V. La plataforma utilizó el software ROCm de D-AMD y sus tarjetas gráficas. El procesador central organizó el trabajo; los aceleradores realizaron los cálculos de la inferencia. Esta distribución cuenta: adoptar RISC-V no significa reemplazar toda la cadena tecnológica estadounidense.

Esta primera parte de nuestra serie sobre decisiones y tecnología americanas examina esta paradoja. Washington puede restringir el acceso a ciertos productos mientras alberga a empresas que desarrollan arquitectura abierta. Entre estos dos movimientos, los industriales buscan más control sobre sus componentes.

RISC-V: una libertad precisa, no un chip libre

Un conjunto de instrucciones define las operaciones que un procesador incluye: calcular, comparar valores, mover datos. Proporciona una interfaz entre software y hardware. RISC-V abre esta interfaz. Un fabricante puede utilizarlo para diseñar un procesador sin pagar una cuota por usar el conjunto de instrucciones.

El circuito que ejecutará estas instrucciones debe ser creado. Este trabajo requiere ingenieros, herramientas, verificaciones y fabricación. Una empresa también puede comprar un núcleo procesador ya diseñado. Este producto puede ser propiedad y pagado incluso si utiliza RISC-V. Por lo tanto, la apertura de la arquitectura no hace público automáticamente los planes de cada ficha.

La distinción evita un malentendido frecuente. RISC-V no es ni una sola marca de procesador ni una fábrica. Dos circuitos compatibles pueden tener rendimientos, consumos y precios muy diferentes. La elección de la arquitectura no es suficiente para clasificar su calidad.

Una invención antes de la guerra comercial

El proyecto comenzó en la Universidad de California en Berkeley en 2010, incluyendo Krste Asanović y David Patterson. En agosto de 2014, los dos investigadores ya defendían un juego de instrucción gratuita en un informe técnico. Consideran usos que van desde objetos conectados a grandes sistemas informáticos. La fundación RISC-V apareció en 2015, antes del primer mandato de Donald Trump.

Por lo tanto, la búsqueda de una arquitectura abierta responde primero a las motivaciones técnicas y económicas. Los investigadores quieren ser capaces de experimentar. Los industriales buscan personalizar sus circuitos y elegir a sus proveedores. Estos objetivos existían antes de las sanciones estadounidenses contra Huawei.

La asociación internacional transfiere su incorporación a Suiza en marzo de 2020. Ella explica que quiere preservar el desarrollo global del estándar. También establece que esta decisión no se basa en ningún país, gobierno, empresa o evento. Presentar este desplazamiento como la única consecuencia de la decisión de Trump iría más allá de su explicación oficial.

Qué restricciones estadounidenses han cambiado

El 16 de mayo de 2019, la administración Trump registró Huawei y algunas filiales en la Lista de Entidades. Las transacciones que involucran productos sujetos a la regulación de los EE.UU. requieren licencias dentro del ámbito de interés. En agosto de 2020, Washington amplió los controles para incluir ciertos productos fabricados en el extranjero utilizando tecnología o software de los Estados Unidos.

Esta segunda etapa muestra el alcance de la dependencia. Comprar fuera de los Estados Unidos no siempre es suficiente para salir de las reglas estadounidenses. Los procesos y equipos utilizados en una planta también pueden contar. Las empresas deben examinar su cadena de producción, no sólo la dirección de su proveedor.

En este contexto, una arquitectura abierta tiene un interés estratégico adicional. Le permite trabajar en parte del procesador sin negociar el acceso a la instrucción establecida con un único proveedor. Es un incentivo para diversificar las opciones técnicas. Sin embargo, la documentación disponible no permite una estimación de la proporción del aumento global del RISC-V atribuible a sanciones.

La cronología también supera a Donald Trump. La administración de Biden anunció el 7 de octubre de 2022 controles más amplios sobre la informática avanzada y ciertos equipos de fabricación. Los fortaleció en octubre de 2023. Atribuir toda esta política al presidente republicano borraría la continuidad entre las administraciones, a pesar de sus diferentes métodos.

China invierte, Estados Unidos invierte

Alibaba proporciona un ejemplo concreto de participación china. El 19 de octubre de 2021, el grupo anunció la apertura de su código central XuanTie, basado en RISC-V. Los desarrolladores pueden utilizarlos para preparar sus propios prototipos. Esta iniciativa debe distinguirse de Yitian 710, el procesador del servidor presentado en el mismo comunicado de prensa: éste está basado en Arm.

Este caso ilustra varias estrategias simultáneas. Un grupo puede desarrollar componentes RISC-V, utilizar otra arquitectura para sus servidores y retener socios extranjeros. Por lo tanto, la adopción de un estándar abierto no demuestra una ruptura completa con las tecnologías occidentales. Añade una posibilidad en un conjunto de opciones industriales.

En el lado americano, SiFive anuncia el 15 de enero de 2026 la integración de NVLink Fusion, la tecnología de interconexión de Nvidia, en sus futuras soluciones. El objetivo es conectar sus procesadores a los aceleradores del grupo. La apertura del juego de instrucciones puede así acompañar una cooperación comercial con un proveedor americano, en lugar de su reemplazo.

El 24 de agosto, SiFive presentó BigSky, un servidor de desarrollo RISC-V. La empresa afirma que CUDA opera en esta plataforma para impulsar cargas ejecutadas en procesadores gráficos Nvidia. Anuncia disponibilidad limitada para la portación y pruebas de software. Estos elementos describen un paso industrial concreto, no una generalización en todos los centros de datos.

El software también decide la adopción

Un chip utilizable debe encontrar sistemas operativos, compiladores y aplicaciones compatibles. El cambio de arquitectura requiere reconstruir, adaptar y probar parte de este conjunto. Las extensiones elegidas por los fabricantes también deben ser suficientemente consistentes para limitar la fragmentación.

El 9 de agosto de 2025, Debian 13 integró por primera vez el apoyo oficial de la arquitectura riscv64. Este paso da acceso a usuarios de hardware compatibles a una distribución estable de Linux. No garantiza que todas las aplicaciones comerciales funcionen inmediatamente en cada máquina RISC-V.

Los perfiles técnicos comunes están diseñados para facilitar este trabajo. BigSky se presenta como conformándose al perfil RVA23. En la demostración realizada con AMD en septiembre de 2026, las empresas siguen hablando de optimizaciones para continuar. Mostrando un d.

La autonomía sigue siendo una cadena a construir

RISC-V elimina una limitación en el conjunto de instrucciones. No proporciona máquinas litográficas, herramientas de diseño electrónico, capacidad de memoria o montaje. Tampoco resta un chip de los controles aplicables a sus características, destino o usuario final. El estándar abierto no constituye una exención comercial.

Por lo tanto, el interés industrial depende del problema a resolver. Para un equipo que desee personalizar un procesador, la libertad de diseño puede ser crucial. Para un fabricante privado para acceder a una fábrica avanzada, cambiar la arquitectura no restaura este acceso. Para un operador de servidor, la compatibilidad de software y el soporte técnico siguen siendo condiciones de implementación.

Los siguientes pasos se medirán en las aplicaciones realizadas, sistemas cualificados, controles y máquinas realmente implementadas. SiFive sigue dirigiendo su servidor BigSky para el desarrollo y la validación. La transición de estas pruebas a instalaciones sostenibles proporcionará una medida más útil del progreso de RISC-V que sólo los anuncios de rendimiento.

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