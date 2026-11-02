Aquathlon ATCL: Ali al-Zoubi y Lindsey Nader

La octava edición del ATCL Aquathlon reunió 131 atletas el domingo 1 de noviembre de 2026. Ali al-Zoubi, representante del ejército libanés, ganó el evento masculino, mientras que Lindsey Nader del club ProFit ganó el evento femenino. La competencia implicaba nadar y correr, con distancias adecuadas para jóvenes participantes. El curso principal incluyó 3.3 kilómetros de natación a Tabarja y 10 kilómetros de carreras para regresar al club. También participaron atletas con discapacidad.

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Ali al-Zoubi y Lindsey Nader ganaron la octava edición del ATCL Aquathlon, celebrada el domingo 1 de noviembre de 2026. Organizada por el Club de Automóviles y Touring del Líbano, el evento reunió a 131 participantes bajo los auspicios de la Federación Libanesa de Triatlón.

La competencia asociaba natación y funcionamiento. Incluye varios grupos de edad, así como atletas con discapacidad.

Aquathlon ATCL: hombres y mujeres podiums

Entre los hombres, Ali al-Zoubi, representante del ejército libanés, terminó en 0121:15. Jawad Younes del club SSS tomó el segundo lugar en 1:27:22. El compañero de equipo Mohammad Younes completa el podio en 1 h 33 min 57 segundos.

Lindsey Nader, del club ProFit, ganó a las mujeres en 1:29:22. Lara Chehayeb, también miembro de ProFit, terminó segundo en 1:35:31. Soraya Frem de ATCL tuvo tercer lugar en 1 h 51 min 13 s.

Tres salidas y distancias adaptadas

Bajo las 11 abrió el día a las 7:15 a.m. Su curso incluía 200 metros de natación y un kilómetro de funcionamiento. Los niños de 12 a 18 años se fueron a las 7:45 a.m. por 400 metros de natación, luego 2,5 kilómetros de carreras.

El evento principal comenzó a las 8 a.m. Los competidores iban a nadar a 3,3 kilómetros de la playa del club a Aquamarina en Tabarja. Luego caminaron 10 kilómetros hasta el cuartel general de ATCL.

Las fuerzas de seguridad y agencias de rescate acompañaron a los nadadores y corredores durante todo el evento.

Ceremonia de premiación en el club

La ceremonia reunió a representantes del ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General y la Defensa Civil. Funcionarios de la federación, el municipio de Ghazir y el ATCL también participaron en la ceremonia de premiación.

United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday y Tannourine agua apoyaron esta octava edición.

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