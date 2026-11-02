Aquathlon ATCL: Ali al-Zoubi y Lindsey Nader

Ali al-Zoubi y Lindsey Nader ganaron la octava edición del ATCL Aquathlon, celebrada el domingo 1 de noviembre de 2026. Organizada por el Club de Automóviles y Touring del Líbano, el evento reunió a 131 participantes bajo los auspicios de la Federación Libanesa de Triatlón.
La competencia asociaba natación y funcionamiento. Incluye varios grupos de edad, así como atletas con discapacidad.
Aquathlon ATCL: hombres y mujeres podiums
Entre los hombres, Ali al-Zoubi, representante del ejército libanés, terminó en 0121:15. Jawad Younes del club SSS tomó el segundo lugar en 1:27:22. El compañero de equipo Mohammad Younes completa el podio en 1 h 33 min 57 segundos.
Lindsey Nader, del club ProFit, ganó a las mujeres en 1:29:22. Lara Chehayeb, también miembro de ProFit, terminó segundo en 1:35:31. Soraya Frem de ATCL tuvo tercer lugar en 1 h 51 min 13 s.
Tres salidas y distancias adaptadas
Bajo las 11 abrió el día a las 7:15 a.m. Su curso incluía 200 metros de natación y un kilómetro de funcionamiento. Los niños de 12 a 18 años se fueron a las 7:45 a.m. por 400 metros de natación, luego 2,5 kilómetros de carreras.
El evento principal comenzó a las 8 a.m. Los competidores iban a nadar a 3,3 kilómetros de la playa del club a Aquamarina en Tabarja. Luego caminaron 10 kilómetros hasta el cuartel general de ATCL.
Las fuerzas de seguridad y agencias de rescate acompañaron a los nadadores y corredores durante todo el evento.
Ceremonia de premiación en el club
La ceremonia reunió a representantes del ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General y la Defensa Civil. Funcionarios de la federación, el municipio de Ghazir y el ATCL también participaron en la ceremonia de premiación.
United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday y Tannourine agua apoyaron esta octava edición.
Comentarios